Venerdì 28 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 301° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 64 giorni.

Santi del giorno: San Simone (Apostolo) è il protettore di pescatori e addetti alla segatura di marmi e legname.

Simone è un nome maschile italiano di origine ebraica che significa "Dio ha ascoltato".

Accadde Oggi

312 – L’imperatore romano Costantino I sconfigge il rivale Massenzio nella Battaglia di Ponte Milvio .

sbarca in America 1636 – Cambridge (USA): viene fondata l’ università di Harvard.

Cambridge (USA): viene fondata l’ 1886- Inaugurazione della Statua della Libertà a New York. Situata nel porto del fiume Hudson al centro della baia di Manhattan , sulla Liberty Island, è stata progettata dal francese Frédéric Auguste Bartholdi, è alta 93 metri. Diventa non solo il simbolo di New York, ma degli Stati Uniti d’America.

1922 – Marcia su Roma delle squadre fasciste di Mussolini

1940 – Seconda guerra mondiale: l’Italia invade la Grecia

Seconda guerra mondiale: 1954- Ernest Miller Hemingway viene insignito del premio Nobel per la letteratura . L’anno precedente aveva ricevuto il Premio Pulitzer per romanzo “Il vecchio e il mare”. Aveva iniziato a scrivere giovanissimo e a pubblicare i suoi racconti sui giornali scolastici.

uccide più di trecento persone. 2004. La rivista Nature annuncia la scoperta in Indonesia dell’ homo Floresiensis vissuto 12mila anni fa.

1886 – Inaugurata la Statua della Libertà : Sull’isolotto che sorge all’imboccatura del porto, di fronte all’isola di Manhattan, venne inaugurata la Libertà che illumina il mondo, in seguito chiamata dai newyorchesi e dal mondo intero, semplicemente, Statua della Libertà. Qualcosa di più di una scultura imponente: simbolo di una città e della storia di un’intera nazione; faro di libertà per tutti i popoli; messaggio di speranza da oltre un secolo per chiunque fugga dalla disperazione e dalla miseria; immagine di benvenuto per quanti inseguono il sogno americano. Ma come tramandano le cronache storiche, la sua storia iniziò nel vecchio continente, più precisamente in Francia.

1917 – Debutta il fumetto del Signor Bonaventura: “Qui comincia la sventura del Signor Bonaventura…” apparve per la prima volta ai giovanissimi lettori del Corriere dei Piccoli, sul n° 43 della storica rivista, pubblicato ad ottobre del 1917. Da quel momento nei cuori dei piccoli (e di molti adulti, visto che il “Corrierino” usciva come supplemento del Corriere della Sera) entrò un signore alto e smilzo, vestito in maniera buffa, con bombetta e palandrana rossa su larghi calzoni bianchi.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 28 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore la Luna è opposta, è possibile che riaffiorino vecchi dissapori. A lavoro vorresti cambiare tutto.

Toro – In amore questi giorni sembri talmente preso da problemi familiari che passa in secondo piano. A lavoro giornata di contrasti, attenzione alle discussioni con i tuoi superiori.

Gemelli – In amore ancora qualche ostilità nella coppia, nuovi incontri per chi è single. A lavoro devi fare una scelta, questo è un periodo ancora un po’ pesante per le spese.

Cancro – In amore hai il timore che qualcosa non va con il partner, ma è solo una impressione. A lavoro ottime notizie per chi ha questioni in sospeso.

Leone – In amore nel corso di questa giornata la Luna torna nel tuo segno zodiacale, troverai coraggio di dire quello che pensi al tuo partner. A lavoro puoi fare un passo in più.

Vergine – In amore situazione in lieve miglioramento, attenzione a non fare passi falsi. Per i lavoratori autonomi e indipendenti sono in arrivo grandi soddisfazioni.

Bilancia – In amore grazie a Venere favorevole, oggi per chi è single ci sono opportunità di incontri. A lavoro dopo due giorni molto pesanti adesso è arrivato il momento di riposarti.

Scorpione – In amore bisognerà fare il punto della situazione se non ci sono stati problemi, adesso comandi tu. A lavoro il consiglio è quello di recuperare un po’ di serenità, avresti bisogno di qualche sicurezza in più.

Sagittario – In amore la Luna favorevole assieme a Venere risveglierà la passione nella coppia. A lavoro se hai iniziato un nuovo lavoro o desideri portare avanti qualcosa di nuovo non demoralizzarti.

Capricorno – In amore giornata di chiarimenti con il partner. A lavoro non sei il tipo che passa inosservato, quando ti appassioni a un lavoro riesci a fare meglio di tutti gli altri.

Acquario – In amore la Luna è opposta, è possibile che riaffiorino vecchi dissapori. A lavoro vorresti cambiare tutto, ma ci sono piccoli problemi economici.

Pesci – In amore le coppie che hanno vissuto una piccola crisi a ottobre devono mantenere la calma fino al 31. A lavoro c’è un progetto importante i dirittura di arrivo.

Nati il 28 ottobre

Sei nato oggi? I nati il 28 ottobre credono nella necessità di una buona preparazione preventiva. Prima di parlare di un determinato argomento o di investire tempo, denaro ed energie in un lavoro o in un affare, di solito si sforzano di capire tutto ciò che vi sta attorno, ma anche dopo, una volta partiti, non smettono di compiere le loro ricerche.

1955 – Bill Gates: Insieme con il grande rivale di sempre Steve Jobs è considerato tra i massimi pionieri dell’informatica.

1963 – Eros Ramazzotti: L’Eros nazionale della musica leggera è nella ristretta cerchia degli artisti italiani che hanno venduto di più (oltre 55 milioni di dischi).

1967 – Julia Roberts: Nell’universo rosa di Hollywood è tra le stelle più brillanti di sempre.