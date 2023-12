Oggi 29 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, questi giorni di festa vi hanno ricaricato di energie positive che non vedete l'ora di riversare in amore. Sul lavoro prendete questo periodo per imparare a godervi un po' di tempo libero.

Toro - Cari toro, queste stelle parlano di belle emozioni quindi sfruttatele per organizzare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro è arrivato il momento di fare un salto di qualità.

Gemelli - Cari gemelli questa giornata dovreste dedicarla al relax e a voi stessi, così anche il più piccolo dubbio d'amore si chiarirà. Sul lavoro, continuate con questo entusiasmo.

Cancro - Cari cancretti, in amore tutto sta andando bene quindi non fatevi paranoie inutili. Sul lavoro tirate fuori la determinazione e dimostrate di che pasta siete fatti.

Leone - Cari leoncini, è un momento di rivoluzione questo da tutti i punti di vista sia sentimentale che lavorativo. Chi è ancora single potrebbe incontrare una persona interessante e perché no, anche l'anima gemella.

Vergine - Cari vergine, in amore è un momento di revisione e riuscirete a capire se la persona che vi piace è davvero innamorata di voi. Sul lavoro tutto procede al meglio.

Bilancia - Cari bilancia, dal punto di vista professionale c'è bisogno di fare uno sforzo in più, soprattutto nel non cadere nel vortice della negatività. Sul lavoro non perdete la fiducia nel prossimo.

Scorpione - Cari scorpioncini, è un momento fortunato per l'amore questo e anche per le questioni pratiche, cercate di battere il ferro finché è caldo.

Sagittario - Cari sagittario, questa giornata è piena di emozioni anche se non tutte positive. Sul lavoro ci sarà modo di recuperare quindi adesso godetevi ancora un po' di vacanze.

Capricorno - Cari capricorno, in amore godetevi questo momento fortunato senza stare a pensare troppo al futuro. Sul lavoro, invece, iniziate a fare dei piani concreti.

Acquario - Cari acquario, per l'amore questa è una giornata molto interessante, sfruttatela al meglio. Dal punto di vista lavorativo, continuate a impegnarvi come fate sempre e le soddisfazioni arriveranno.

Pesci - Cari pesciolini, il cielo di oggi parla d'amore quindi dedicate più tempo al partner. Sul lavoro avrete modo di realizzare i vostri sogni, continuate così.

Almanacco

Il 29 dicembre è il 363º giorno del calendario gregoriano. Mancano 2 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Tommaso Becket è il protettore di bottai e di fabbricanti di spazzole.

San Davide (Re)

Etimologia: Davide o David, deriva direttamente dall’antico ebraico “dawidh”, “amato da Dio”, “colui che Dio ama”. Latinizzato poi in “David”, così è rimasto in uso sino ai giorni nostri.

Accadde oggi

Brevettata la radio, Leone diventa presidente,

1170 – Tommaso Becket viene assassinato nella cattedrale di Canterbury

1890 – Massacro di Wounded Knee: i soldati statunitensi massacrano trecento uomini, donne e bambini della Grande Nazione Sioux a Wounded Knee (Sud Dakota)

1891 – Thomas Edison brevetta la radio

1915 – Prima battaglia di Durazzo: la Marina austriaca viene sconfitta dalla flotta combinata dell’Intesa composta dalla Marina britannica, francese e italiana.

1940 – Battaglia d’Inghilterra: la Luftwaffe sgancia bombe incendiarie su Londra, provocando almeno 3mila vittime tra i civili

1949 – LA KC2XAK di Bridgeport diventa la prima stazione televisiva che trasmette in UHF ad avere una programmazione giornaliera.

1964 – Giuseppe Saragat presta giuramento come quinto Presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il 28 dicembre con 646 voti su 963

1971 – Giovanni Leone presta giuramento come sesto Presidente della Repubblica Italiana

1975 – Una bomba esplode all’aeroporto Fiorello LaGuardia di New York, 11 vittime

1996 – Il governo del Guatemala e i capi dell’Unione Rivoluzionaria Nazionale Guatemalteca firmano un accordo di pace che pone fine a 36 anni di guerra civile

1997 – Hong Kong: a causa di una epidemia di influenza potenzialmente mortale, vengono uccisi oltre un milione di polli.

2010 – A Cuba viene commutata la pena all’ultimo condannato a morte in detenzione in semplice detenzione in carcere dopo che, da due anni, è stata abolita la pena capitale e molte sentenze definitive sono state sospese.

Nati 29 dicembre

Sei nato oggi 29 dicembre? Sei dolce e sensibile, ma la tua disponibilità non sempre viene ricambiata e dovrai affrontare qualche delusione. Nel lavoro sei attratto dalla ricerca, dalle attività di laboratorio e hai buone possibilità di riuscire nel mondo degli affari: fai però attenzione alle persone con cui ti associ. In amore, dopo una prima cocente delusione, saprai superare le difficoltà e incontrerai un partner con cui essere felice.

1962 – Cristiano De André: Pur con una pesante eredità sulle spalle, Cristiano De André è riuscito a ritagliarsi uno spazio rilevante nell’universo della musica pop italiana. Nasce a Genova.

1972 – Jude Law: Quando l’eleganza del teatro classico inglese incontra il gusto per l’azione e gli effetti speciali del cinema americano. Così si riassume il percorso artistico di David Jude Heyworth Law.