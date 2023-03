Oggi 29 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 29 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Oggi potresti sentirti piuttosto ‘spigoloso’, forse qualcosa ti distrae. Nel lavoro manca un po’ di energia e concentrazione: questo non influenzerà però i tuoi risultati.

Toro. Con il segno della Bilancia potresti trovare un buon feeling! Nel lavoro ci sono delle discussioni, con colleghi o capi. A te tocca il destino di essere apprezzato sempre ‘dopo’ e mai durante.

Gemelli. Il periodo favorisce la ripresa di relazioni sentimentali: non fare però il passo più lungo della gamba. Nel lavoro ora devi mettere a punto una strategia vincente: Aprile sarà un mese importante.

Cancro. Come sempre per te è faticoso rapportarti con gli altri senza discutere: soprattutto in amore. Nel lavoro sei vittima di un’ingiustizia, o così ti sembra. Vorresti lasciar tutto, ma devi tenere duro.

Leone. Se devi far notare qualcosa al tuo partner parlane oggi, non rimandare a domani. Le coppie nate da poco sono nervose. Nel lavoro l’irruenza può dare fastidio o magari risultare fuori luogo; se hai qualche richiesta da avanzare aspetta aprile.

Vergine. Siamo vicini ad aprile: sarà un mese che porterà soluzioni in amore. Nel lavoro non devi avere paura di far scelte impopolari, potresti però avere riscontri se stai tentando di vendere qualcosa.

Bilancia. Questa è una giornata decisamente positiva per l’amore anche se Venere continua con l’opposizione. Nel lavoro le opportunità di cambiare non mancano, devi guardare con fiducia ai prossimi mesi.

Scorpione. La fine di marzo porterà emozioni positive per l’amore. Nel lavoro non si può sempre risolvere ogni cosa, dovrai mantenere un rigido controllo delle tue emozioni per ottenere buoni risultati.

Sagittario. La Luna ti aiuterà a trovare positività in amore. Nel lavoro non devi perdere tempo, se hai un compito che ti permette di stare a contatto con il pubblico avrai l’occasione di rimetterti in gioco.

Capricorno. E’ un giorno sottotono, non c’è mai pace per l’amore. Nel lavoro non è una giornata promettente, potresti riflettere molto nel prossime ore, sarai preoccupato.

Acquario. Oggi con la Luna positiva avrai una bella capacità di azione in amore. Nel lavoro inizia finalmente un periodo produttivo: supererai tanti ostacoli.

Pesci. Il momento di fare chiarezza con i sentimenti è arrivato. Nel lavoro gli impegni sono tanti e importanti ma non sei contento di ciò che fai. Forse devi ancora cambiare qualcosa nei tuoi comportamenti.

Almanacco

Il 29 marzo è l'88º giorno del calendario gregoriano. Mancano 277 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: oggi si celebra Beato Bertoldo, il cui vero nome era Bartolomeo Avogadro, nacque a Limoges (sud della Francia). Andò in Terra Santa come un crociato e rimase in Antiochia per difenderla dagli attacchi dei Saraceni.

Nati 29 marzo

Sei nato oggi? Tutte le tue azioni sono guidate da radicati principi ispirati ad un solido ideale di giustizia. La tua equità ti procurerà la stima e l’appoggio di persone importanti che potranno aiutarti nella carriera. L’amore nella tua vita è fondamentale e troverai un partner che saprà apprezzare la tua generosità e il tuo calore umano. Insieme avrete una vita serena in un ambiente a stretto contatto con la natura.

1939 – Terence Hill : Prima tirava cazzotti con l’inseparabile Bud Spencer, oggi investiga tra una preghiera e una cavalcata nel bosco, confermandosi uno degli attori più amati dal pubblico di tutte le età.

Morti

1891- Muore il pittore Georges Seurat. Nato a Parigi nel 1859, è l’artista che porta alle estreme conseguenze le tecniche pittoriche elaborate dagli impressionisti.

1932- Muore a Parigi Filippo Turati. Nato nel 1857, si avvicina al marxismo dopo l’incontro a Napoli con Anna Kuliscioff con la quale stringe un legame ideologico e affettivo.

1982- Muore a Monaco di Baviera il compositore tedesco Carl Orff. A renderlo celebre al pubblico internazionale sono i suoi Carmina Burana del 1937.

2003- Muore Carlo Urbani, il medico che per primo ha identificato la forma letale della Sars, il virus che in venti giorni uccide anche lui. Nato nel 1956, medico infettivologo, nel 1996 entra a fare parte dell’organizzazione Médecins sans frontières.

Accadde Oggi

1139 – Ufficializzazione dell’Ordine Templare

1461 – Guerra delle due rose: battaglia di Towton. Edoardo di York rovescia la regina Margaret e diventa re Edoardo IV d’Inghilterra

1516 – La Serenissima Repubblica di Venezia delibera l’istituzione del ghetto, primo in Europa, dove gli ebrei veneziani erano costretti a risiedere

1638 – I coloni svedesi stabiliscono il primo insediamento nel Delaware, chiamandolo Nuova Svezia

1849 – L’Assemblea Costituente della Repubblica italiana affida il triumvirato a Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi.

1912- Nel tragitto di ritorno dal Polo Sud, l’esploratore britannico Robert Falcon Scott scrive l’ultima e drammatica annotazione sul suo taccuino di viaggio: “Se fossimo vissuti, avrei avuto cose da raccontare sull’ardimento, l’abnegazione e il coraggio dei miei compagni…”.

1918 – Nel cielo di Ponte di Piave il maresciallo pilota Ernesto Cabruna da Tortona affronta da solo 11 aerei nemici, abbatte il capo pattuglia e disperde i rimanenti.

1971- Il tenente William Calley viene giudicato colpevole del massacro di My Lai in Vietnam. Per la corte marziale che emette la sentenza, il militare è responsabile dell’omicidio di oltre 500 civili.

1971 – Per l‘uccisione dell’attrice Sharon Tate, chiesta la pena di morte per Charles Manson e 3 sue seguaci

1973 – Guerra del Vietnam: gli ultimi soldati americani lasciano Saigon, Vietnam del Sud. In totale i morti ammontano a 930.000 nord–vietnamiti, 180.000 sud–vietnamiti e 45.000 statunitensi

1978 – Viene rinvenuto il terzo comunicato delle BR sul rapimento di Aldo Moro dopo annunci telefonici a Roma, Genova Torino e MIlano, con lettera autografa e fotografia del leader democristiano indirizzata al ministro dell’Interno Francesco Cossiga.

1986 – Dopo 11 mesi di processi vengono assolti gli indiziati dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II: unico colpevole per la corte è Alì Agca.

2004 – 7 paesi dell’ex Cortina di ferro entrano a far parte della NATO: Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Romania, Slovacchia e Slovenia

2009 – Dalla fusione di Forza Italie e Alleanza Nazionale nasce Il Popolo delle Libertà per iniziativa di Silvio Berlusconi e di Gianfranco Fini.

2017 – Il Regno Unito invoca l’articolo 50 del trattato sull’Unione europea dando formalmente inizio alla Brexit

2010 – Viene prodotto negli stabilimenti Fiat in Polonia il cinquecentomillesino esemplare dell’ultimo modello di Fiat 500, commercializzati in 83 paesi.

1795 – Primo concerto di Beethoven: «O voi che pensate o dite ch’io sono acrimonioso, pazzo e misantropo, quale ingiustizia mi fate!» L’ultimo accorato messaggio lasciato da Beethoven nel suo testamento spirituale dà l’idea del clima di incomprensione che circondò la sua esistenza. Dai dolori familiari all’ingeneroso paragone con Mozart, passando per la precoce sordità, innumerevoli furono gli ostacoli che dovette superare per affermarsi come genio precursore del Romanticismo musicale ed entrare nell’Olimpo dei grandi della lirica.