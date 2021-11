Lunedì 29 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

ll 29 novembre è il 333º giorno del calendario gregoriano. Mancano 32 giorni alla fine dell’anno solare.

Santi del giorno: San Saturnino di Tolosa (Vescovo e Martire)

San Demetrio di Veroli (Martire)

San Saturnino di Tolosa è il protettore delle corride.

Etimologia: Demetrio, Il nome è di origine greca e deriva da “demétrios”, in latino “demetrius”, dall’appellativo della dea della terra che presiedeva all’agricoltura: ovvero “Demétra”, la Madre terra, il principio femminile della vita. Vasta diffusione anche della variante slava “Dimitri”.

Accadde Oggi

800 – Carlo Magno arriva a Roma per indagare sui presunti crimini di Papa Leone III.

1864 – Truppe americane attaccano un accampamento di due tribù Cheyenne e Arapaho accampate in riva al torrente Sand Creek in Colorado uccidendo 163 pellirosse . La notizia verrà diffusa con enfasi come una gloriosa vittoria su un nemico coraggioso.

1945 – Viene dichiarata la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia rinominata poi in Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (questo giorno verrà celebrato come Giorno della Repubblica fino al 2003).

1947 – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota per la partizione della Palestina tra Arabi ed Ebrei.

1975 – Il nome “Micro-soft” (da microcomputer software) viene usato da Bill Gates in una lettera a Paul Allen, per la prima volta.

1976- Un gruppo armato, composto anche da Roberto Sandalo e Marco Donat Cattin, assalta la sezione dirigenti della FIAT di Torino. Nasce così Prima Linea , organizzazione terroristica in cui confluiscono giovani di Lotta Continua, Autonomia Operaia e di altri movimenti.

Nati

Sei nato oggi? Hai una vita molto movimentata, quasi romanzesca. La stabilità ti annoia, la routine quotidiana ti soffoca, ma quasi sempre riesci a trovare un lavoro che ti permette di conservare l’indipendenza e soddisfare il tuo spirito vagabondo. Anche in amore passi, con grande entusiasmo, da un porto all’altro e solo in tarda età, forse, deciderai di fermarti.

1932 – Jacques Chirac: Protagonista per quasi mezzo secolo della scena politica francese, è nato a Parigi e da qui è partita la carriera istituzionale, con la carica di sindaco della Capitale ricoperta dal 1977 al 1995.

1954 – Joel Coen: Per lui produrre, scrivere e dirigere un film è questione di famiglia. Insieme con il fratello Ethan formano una coppia di “registi da Oscar”, creatori di un cinema sofisticato e grottesco che conquista e divide.

Scomparsi oggi:

1986 – Cary Grant: Lo sguardo più seducente del grande schermo è il suo, fonte d’ispirazione per lo scrittore Ian Fleming che a lui guardò nel delineare il personaggio di James Bond. Nato a Bristol, stroncato da un malore mentre sta per andare in scena in teatro.

2001 – George Harrison: Dei favolosi quattro ragazzi di Liverpool era The Quiet One, “quello tranquillo”, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell’epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la cultura indiana.

2010 – Mario Monicelli : Regista tra i più rappresentativi del secondo Novecento, è uno dei maestri della commedia all’italiana. Nato a Roma e qui scomparso nel novembre del 2010.

1954 – Enrico Fermi: Scienziato tra i più eccelsi della storia, è comunemente indicato come il padre della fisica nucleare, per le rivoluzionarie scoperte sui neutroni e la radioattività. Nato a Roma.

1924– Muore a Bruxelles Giacomo Puccini. Il compositore lascia così incompiuta la Turandot, opera che sarà conclusa sulla base dei suoi appunti da Franco Alfano. Tra le opere più note del maestro toscano: Manon Lescaut, Bohème, Tosca e Madama Butterfly.

Oroscopo della settimana

Oroscopo settimanale Paolo Fox, come andrà settimana dal 28 novembre al 5 dicembre?

Ariete

Ariete, questo cielo che si infuoca con il Sole e Mercurio in Sagittario non può che riscaldarti e regalarti nuova forza. Ne servirà, sopratto in questo periodo sarete impegnati sul fronte famigliare, ma siete sostenuti da ottime stelle e finalmente le cose iniziaeranno a girare come voi volevate già da tempo. Era ora!

Toro

Cari Toro, qui la situazione va di bene in meglio! L’oroscopo della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre vi vede sempre più felici e innamorati, o sempre più conquistatori seriali di cuori (dovete solo deciderlo voi). Ma questa settimana potrebbero arrivare anche dei cambiamenti piuttosto improvvisi nel campo del lavoro. Tenetevi pronti anche ad adattarvi, se necessario. Non è la fine del mondo!

Gemelli

Cari Gemelli, che dire? La stanchezza si fa sentire e iniziate a soffrire di uno stress che avete cumulato nei mesi passati quando siete stati davvero protagonisti su molti fronti. Ora però le stelle vi consigliano di rallentare. Ne avete la necessità, dovete recuperare forma fisica e lucidità mentale. Non deprimetevi, è vero che non vi piace rinunciare a una vita piena di impegni, ma a breve la vostra agenda tornerà ad essere fittissima, proprio come amate voi, per ora fermatevi il tempo che serve ai box: un pieno di benzina e via di nuovo!

Cancro

Cari Cancro, se c’è una cosa che odiate è essere alle prese con discussioni e liti casalinghe con il vostro partner o i vostri famigliari. Ebbene, ogni tanto una discussione è salutare, senza discussioni non può esserci chiarimento. Evitate di mettere il muso se c’è qualcosa che non vi sta bene, affrontate invece la cosa parlando e chiarendo il vostro punto di vista. La serenità domestica a cui tanto tenete, ne gioverà e anche il vostro benessere.

Leone

Evviva Leone, l’oroscopo della prossima settimana, vi vede tornato in pista per vincere. Avete finalmente a disposizione grandi energie per i vostri grandi progetti. Non abbiate paura di osare, perchè le stelle vi vogliono di nuovo protagonisti, sopratutto sul fronte lavorativo. Ottimi affari se siete in trattative per un aquisto importante.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo della settimana dal 28 novembre al 5 dicembre vi vede sempre più immersi in questa nuvola rosa che ha creato per voi Venere. Non c’è dubbio: è un momento ottimo per l’amore, il rapporto di coppia, gli affetti in genere. Se siete soli ci sono grandi possibilità di incontri che diventeranno poi importanti. Se siete in coppia da tempo è il momento di fare progetti: convivenza, matrimonio, figli.

Bilancia

Cara Bilancia con questa parlantina riusciresti a vendere ghiaccio agli eschimesi, e forse è arrivato il momento di tuffarsi in un impresa che sia altrettanto ardua e stramba. Le stelle in questo momento ti vogliono vedere reagire. La tua vita privata è costellata di discussioni in coppia e in famiglia, ma sul lavoro potresti raccogliere grandi soddisfazioni in questo periodo. A patto di diventare più intraprendente, proporsi, prendere l’iniziativa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo della settimana prossima, la parola chiave per voi nei giorni che stanno arrivando dovrebbe essere ‘consolidamento’. Molte cose nella vostra vita sono state avviate negli ultimi mesi, ora hanno bisogno di rafforzare le loro basi con uno sforzo in più. Un nuovo lavoro, un nuovo rapporto, una nuova casa, quale che sia la ‘novità’ della vostra vita, in questa fase deve diventarne un punto fermo, nel segno di una stabilità che vi renderà più forti.

Sagittario

Cari Sagittario, ci siamo! E’ finalmente arrivato il momento dell’anno in cui siete protagonisti assoluti dell’attenzione delle stelle. La stagione del vostro compleanno vi porterà molti doni. Si comincia con soldi, lavoro, affari, aumento della disponibilità finanziaria. Ed è solo l’inizio.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre vi vede insolitamente distratti nelle questioni pratiche. E’ vero, Venere vi vuole concentrati sulle questioni di cuore, ma non è solo questo. Siamo sicuri che dietro questa distrazione non ci sia una perdita di interesse e motivazione? forse è venuto il momento di ripensare i vostri obiettivi e le vostre priorità.

Acquario

Una settimana, la prossima, che per voi riparte a razzo cari Acquario. Ci sono molte cose ancora da risolvere che vi trascinate da tempo, ma quello che cambierà in questi giorni è la vostra prospetttiva e la vostra volontà di affrontarle. Finalmente tornate a guardare con fiducia avanti, molto avanti, dove sapete vedere solo voi.

Pesci

Cari Pesci l’oroscopo della prossima settimana vi avvisa che, soprattutto tra lunedì e giovedì le vostre giornate potrebbero essere piuttosto faticose. Bene, quindi, pesci avvisati, mezzi salvati. In compenso vi aspetta un weekend da urlo, quindi portate pazienza e affrontate le tante incombenze che poi sarete ricompensati!