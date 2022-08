Mercoledì 3 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 3 agosto è il 215° giorno del calendario gregoriano. Mancano 150 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Lidia di Tiatira

Accadde Oggi

1492 – Parte da Palos in Spagna la spedizione di Cristoforo Colombo con le tre caravelle alla ricerca di un nuovo percorso per raggiungere le Indie.

1778 – Inaugurata la Scala, progettato da Giuseppe Piermarini sul terreno della chiesa gotica di Santa Maria alla Scala costruita nel 1381 e abbattuta nel 1776 per disposizione della corona austriaca. Sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, venne inaugurato il Teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo-Este.

1903. Il cardinale veneziano Giuseppe Sarto viene eletto Papa ed assume il nome di Pio X.

1944. La polizia nazista scopre ad Amsterdam il nascondiglio di Anna Frank e della sua famiglia, che vengono deportati a Bergen-Belsen. Il diario di Anna resta nel rifugio.

1957. Manuel Fangio vince il titolo di campione del mondo di automobilismo per la quinta volta consecutiva.ù

1958 – Primo viaggio sotto il Polo Nord: Un’impresa degna delle avventure raccontate da Jules Verne vede protagonista l’equipaggio del Nautilus SSN-571, primo sottomarino ad attraversare la calotta artica del Polo Nord..

1974. A San Benedetto Val di Sambro (tra le stazioni di Firenze e Bologna) una bomba esplode sul treno Italicus, partito da Roma e diretto a Monaco di Baviera. Dodici persone restano uccise, cinquanta i feriti.

1978. Sara Simeoni fissa il nuovo record del mondo femminile del salto in alto con 2,01 metri al meeting di atletica di Brescia.

2004 – Henri Cartier-Bresson: Nato a Chanteloup-en-Brie, nel nord della Francia, è stato un fotografo francese, testimone con le sue immagini dei più disparati angoli del pianeta e dei principali eventi del Novecento.

2011 – Annunciato il ritrovamento in Uganda di un teschio di scimmia di 20 milioni di anni fa.

Nati

Sei nato oggi? Sei riflessivo, contemplativo, calmo e prudente. Puoi apparire debole ed apatico, ma in realtà lavori con tenacia e pazienza per realizzare ciò che ti sta a cuore e, con i tuoi tempi, puoi arrivare ovunque.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 3 Agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. In amore sta per arrivare una situazione che fa ben sperare, soprattutto oggi che la Luna è dalla tua parte. Sul lavoro, potrebbe esserci qualche spesa per la casa: cerca di indirizzare tutte le tue energie verso un progetto importante!

Toro. In amore è arrivato il momento di lasciarsi andare, forza. Sul lavoro, cerca di fare tutto con calma e di essere più indulgente con i tuoi colleghi!

Gemelli. Buone notizie in amore perché la Luna è dalla tua parte, ma occhio ai litigi con Acquario e Toro. Sul lavoro, Marte è contrario e questo ti renderà molto agitato: meglio fare tutto con calma!

Cancro. In amore approfitta dei nuovi incontri e cerca di rimandare le discussioni. Sul lavoro, c’è chi sta attraversando un periodo di cambiamenti!

Leone. La Luna è dalla tua parte e il periodo è ottimo per recuperare in amore. Sul lavoro, Saturno è opposto e porta con sé qualche indecisione: c’è chi ha ottenuto una riconferma e chi, invece, devi ricominciare da zero!

Vergine. In amore se sei single da tempo, è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Sul lavoro, la Luna è dissonante: serve più attenzione!

Bilancia. In amore sei pronto a tutto pur di conquistare la persona che ti piace. Sul lavoro, la situazione è sicuramente migliore, approfittane!

Scorpione. Sole e Mercurio sono dissonanti e questo potrebbe portare qualche discussione, soprattutto nelle coppie insieme da tempo. Sul lavoro, occhio perché si discute, ma oggi è anche possibile fare un incontro importante per il futuro!

Sagittario. Occhio ai tradimenti e valuta con attenzione i nuovi incontri. Sul lavoro, non pretendere troppo: cerca di non perderti d’animo e di essere paziente!

Capricorno. Oggi hai voglia di lasciarti andare all’amore e alle emozioni. Sul lavoro, non fare passi falsi: non sei molto soddisfatto sul piano economico!

Acquario. La Luna è dalla tua parte e porterà belle emozioni in amore. Sul lavoro, bisognerà presto fare una scelta nonostante agosto sia il mese all’insegna del relax!

Pesci. In amore cerca di evitare le discussioni inutili. Sul lavoro, tra pochi giorni potresti ricoprire una posizione più prestigiosa, chissà!