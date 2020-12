Giovedì 3 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 3 dicembre è il 337º giorno del calendario gregoriano (il 338º negli anni bisestili). Mancano 28 giorni alla fine dell’anno.

San Francesco Saverio, sacerdote

Giornata europea per i diritti delle persone disabili

Accadde Oggi

1992 – Primo SMS della storia: «Merry Christmas» era il contenuto del messaggio inviato, il 3 dicembre del 1992, dal computer dell’ingegnere inglese della Vodafone, Neil Papworth, al telefono cellulare di un collega.

1967 – Barnard esegue il primo trapianto di cuore su un essere umano: Il cuore del 55enne Louis Washkansky era ormai al capolinea e la sua ultima speranza di vita era affidata all’abilità medica di Christiaan Barnard, valente chirurgo sudafricano, destinato ad entrare nella storia della medicina.

1906- In una birreria di via Pietro Micca a Torino la FC Torinese stringe alleanza con un gruppo di calciatori della Juventus: nasce così la squadra di calcio del Torino, il Football Club Torino .

Nati

Sei nato oggi? Il tuo atteggiamento chiuso, introverso e taciturno non di rado ti crea dei problemi che potrebbero essere facilmente superati, se solo ti sforzassi di sorridere un poco di più. Nel lavoro, che di solito svolgi nella tranquillità di un piccolo studio o laboratorio, sei molto attento e capace. In amore, se non vuoi restare solo, devi essere più fiducioso, spontaneo e disponibile.

1948 – Ozzy Osbourne: “Padrino dell’heavy metal” è solo il più popolare dei tanti appellativi che gli sono stati affibbiati, per aver fatto la storia della variante più “aggressiva” del rock.

1857 – Joseph Conrad: Tra i grandi maestri del romanzo europeo dell’Ottocento, vita e creazione letteraria ebbero in lui un comune denominatore: l’avventura! Nato a Berdyčiv (all’epoca in Polonia, oggi in territorio ucraino) e morto nel 1924 a Bishopsbourne, in Inghilterra, si avviò giovanissimo a una vita di mare, viaggiando in Estremo Oriente, Sudamerica e Africa e raccogliendo preziose esperienze umane e culturali tradotte in racconti e romanzi avvincenti.

1930 – Jean-Luc Godard: Tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro Fino all’ultimo respiro (1959) è stato il manifesto cinematografico. Nato a Parigi.

1955 – Pier Ferdinando Casini

1960 – Julianne Moore

1960 – Daryl Hannah

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di giovedì 3 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Considera che oggi il tuo modo di fare – sempre acceso e mosso da quel Marte fortissimo nel tuo segno – rischia di non essere troppo amato, di non essere pop. Perché le stelle del giovedì preferiranno brillare di gentilezza, di armonia, di un pensiero leggero che non usi mai la forza. Mai.

Toro

Questa bellissima Luna – che ti è anche amica – oggi ti aiuterà a vivere al meglio ogni istante, ogni parola o situazione. Grazie a lei, infatti, capirai di saperti muovere come si deve tra le cose del giovedì, di non essere mai eccessiva o fuori luogo. In più, Nettuno ti aiuterà a rincorrere qualche sogno.

Gemelli

Interessante il modo con cui la Luna oggi ti farà agire, reagire, muovere. Perché avrai a cuore un progetto o un pensiero, ma lo farai con calma, senza nessuna fretta, senza muoverti in modo troppo deciso. Nettuno, intanto, ti darà la sensazione di fare la cosa giusta, di non sbagliarti con niente.

Cancro

Ci sono giorni in cui il timidissimo Cancro sa perfettamente scegliere e comportarsi nel modo giusto, quello migliore. Oggi, per esempio, deciderai che il tuo modo di fare sia simpatico, gentile e creativo, che non ci sia insomma alcuno spazio per la forza, per un comportamento troppo intraprendente.

Leone

Nonostante un modo di vivere e di fare che apprezza soprattutto l’energia e l’intelligenza (Sole, Marte e Mercurio sono dalla tua parte), nelle prossime ore ti sarà chiaro che ci dovresti mettere anche un po’ di gentilezza, che l’armonia è qualcosa da non dimenticare, da non lasciare troppo spesso indietro.

Vergine

Oggi ci sarà un momento in cui avrai davvero bisogno di credere in cose dolci, in una bellezza speciale, in cose che ti aiutino a sognare, che ti facciano credere nel futuro. Avrai cioè voglia di mettere da parte le solite cose o logiche per coltivare le speranze. Conceditelo, ti piacerà, ti farà bene.

Bilancia

Impossibile non ascoltare questa Luna così forte e così alta nel cielo del tuo giovedì. Energia davvero speciale, perché ti convincerà a non usare mai le maniere forti, a non cadere nelle provocazioni di qualcuno, rispettando ‘ amore per la gentilezza, per le buone maniere. Vinci tu, comunque.

Scorpione

Oggi potresti giocare a comportarti in modo diverso, a fare come qualcuno accanto a te vorrebbe, invertendo ruoli o dinamiche. Prova, insomma, a seguire la Luna, a muoverti nel rispetto di certi equilibri, di una dolcezza che non sempre ti interessa o ti appartiene. Mettici un po’ di amore per i sogni.

Sagittario

In questo periodo ti nutri soprattutto di forza e di entusiasmo (Sole e Marte ti sono alleati), soprattutto del bisogno di esprimere un pensiero che, a volte, ti va stretto, ti limita un po’. Ma oggi potresti seguire l’esempio di chi ci metterà del sentimento, di chi non si impedirà di sognare.

Capricorno

Abbandona subito ogni proposito di forza, di reazione, ogni eccesso di intraprendenza o di impegno. Concediti invece un giovedì che sappia andare piano, che non si senta in colpa quando si allontanerà un po’ dalla solita logica, da quelle cose che funzionano ma che ti danno poco in cambio.

Acquario

Senti che Saturno è vicino, che non manca poi molto a una nuova energia, a una diversa voglia di fare cose importanti. Per questo oggi troverai qualcosa di bello e di buono in tutto, convincendoti che la bellezza interiore e la serenità siano ingredienti indispensabili per ogni cosa, per questo presente.

Pesci

Davvero un giovedì che ti assomiglia, che difficilmente non ti piacerà. La Luna, infatti, ti aiuta a vivere ogni cosa a modo tuo, rispettando armonie, sogni e emozioni, immergendoti in una bellezza che non sempre trovi intorno a te. Da evitare ogni forma di fretta, ogni eccesso dell’energia. Oggi non ti serve.