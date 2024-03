Oggi 3 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Venezia dichiara guerra a Milano, inaugurazione a Vicenza del Teatro Olimpico.

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 3 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, la giornata di oggi è molto bella per vivere al massimo le emozioni quindi sfruttate il buon influsso di Marte che vi rende anche particolarmente passionali. Sul lavoro potreste ricevere una bella notizia o addirittura una promozione.

Toro - Cari toro, in questa giornata via libera ai sentimenti grazie a un bellissimo cielo che favorisce l'amore. E se siete single riuscirete a fare un incontro interessante. Sul lavoro attenzione solo a un po' di tensione di troppo.

Gemelli - Cari gemelli, attenzione perché oggi siete un po' di cattivo umore e anche abbastanza pensierosi. L'amore non va a gonfie vele ma presto le cose si sistemeranno. Sul piano professionale è arrivato il momento di pensare bene prima di fare delle scelte.

Cancro - Cari cancretti, l'amore oggi porta un po' di malcontento a causa di qualche polemica che fatica a venire superata. Sul lavoro non è una giornata molto brillante ma continuate a impegnarvi perché le soddisfazioni arriveranno.

Leone - Cari leoncini, in amore belle novità e una ventata di serenità grazie a una luna favorevole. Per quanto riguarda il lavoro potreste discutere con qualche collega che non la pensa come voi.

Vergine - Cari vergine, in amore siete particolarmente nervosi oggi quindi massima attenzione con le parole. Sul lavoro è un bel periodo dove vi sentite forti e stimolati, continuate così.

Bilancia - Cari bilancia, in questa giornata tutto procede bene, soprattutto in amore quindi meglio cogliere l'attimo. Sul lavoro è la giornata perfetta per fare progetti.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore arriva un po' di agitazione, tutta colpa delle stelle che vi spingono a discussioni anche abbastanza accese. Sul lavoro meglio stare lontani dalle polemiche.

Sagittario - Cari sagittario, in amore non tutto sta andando come vorreste quindi meglio iniziare a cambiare qualcosa. Sul lavoro è un periodo di alti e bassi ma sul piano finanziario c'è ancora qualche blocco.

Capricorno - Cari capricorno, in amore è arrivato il momento di dichiararsi senza troppe paure e cercate di organizzare un weekend romantico. Sul lavoro attenzione alla luna "storta" che vi crea qualche disagio.

Acquario - Cari acquario, in amore arriva un bellissimo periodo che vi vedrà grandi protagonisti. Sul piano lavorativo arrivano cambiamenti e se avete voglia di ricominciare da zero avete il favore delle stelle.

Pesci - Cari pesciolini, bella questa giornata per l'amore che regala bellissime emozioni. Sul piano professionale meglio non prendere sempre tutto troppo sul serio, siate più sicuri delle vostre capacità.

Almanacco

Oggi 3 marzo. E’ il 62° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine mancano 303 giorni.

Il 3 marzo si celebra la Giornata mondiale della natura (World Wildlife day) istituita da le Nazioni Unite. La data scelta coincide con l’adozione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via d’estinzione appartenenti alla fauna e alla flora selvatica, siglata a Washington il 3 marzo 1973.

Santi del giorno: Beato Innocenzo da Berzo (Sacerdote)

Etimologia: Innocenzo, il nome ha origine latina ed è di tradizione cristiana; riflette il culto dei Santi Innocenti, cioè i bambini uccisi da Erode, nella strage degli Innocenti.

Nati 3 marzo

Sei nato oggi 3 marzo? Sei riflessivo e permeato da una profonda saggezza. Non dai valore a “quel che luccica”, cerchi la serenità e non ti importa nulla di raggiungere posizioni di successo. Il tuo lavoro, che svolgi con serietà, è per te solo un mezzo per garantirti la sicurezza economica. In amore sai dare molto e troverai ben presto chi saprà ricambiare la tua passione, intensa e allo stesso tempo discreta, e costruire con te la famiglia che desideri.

Accadde Oggi