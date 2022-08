Martedì 30 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 30 agosto è il 242° giorno del calendario gregoriano. Mancano 123 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Beato Alfredo Ildefonso Schuster (Vescovo)

Etimologia: Alfredo, potrebbe derivare dal germanico alda (“anziano, saggio”) o athala (“nobiltà”) e frithu (“pace”), e significare quindi “saggio nella pace” oppure “nobile nella pace”. O potrebbe risalire al sassone aelf “elfo” e raed “consiglio, assemblea”: in questo caso il significato sarebbe “consiglio degli elfi” oppure “uomo ben consigliato e ispirato”.

Accadde Oggi

1706. Viene ritrovato il corpo di Pietro Micca che ha fatto esplodere una carica di dinamite nelle gallerie della Cittadella di Torino per fermare l’avanzata delle truppe franco-spagnole verso la città.

1918 – Degli assassini feriscono gravemente il leader bolscevico Vladimir Lenin e uccidono Moisei Uritsky, dando la spinta al decreto che istituirà il Terrore rosso

1970. il marchese Camillo Casati Stampa uccide con un fucile da caccia la moglie Anna Fallarino, 41 anni, e il suo amante Massino Minorenti, 25 anni, poi si toglie la vita.

. Un danneggia il portale di bronzo delle . 1987. Ai mondiali di atletica a Roma il canadese Ben Johnson stabilisce il nuovo record dei 100 metri in 9 secondi e 83 decimi.

1993 – La CBS lancia il David Letterman Show: Attualità, politica, spettacolo ma soprattutto tantissima ironia in pieno stile americano. Sono gli ingredienti che hanno costruito il ventennale successo del David Letterman Show, il più popolare talk show statunitense trasmesso dalla CBS.

2005 – L'uragano Katrina devasta New Orleans per poi dissiparsi

Nati

Sei nato oggi? Solitamente molto dotate, le persone nate il 30 agosto sono solide come rocce per quanto riguarda i loro punti forti. Particolarmente abili nel maneggiare il denaro, di solito amano operare nell’ambito della finanza e sono molto fieri di amministrare con successo i fondi personali, della società in cui lavorano o della famiglia. Qualunque sia il loro settore di interesse, mirano quasi sempre a risultati tangibili nel lavoro e preferiscono non avventurarsi in aree puramente speculative o lontane della realtà.

1972 – Cameron Diaz: Nata a San Diego, nella California meridionale, è un’attrice tra le più avvenenti del cinema americano.

1860 – Joe Petrosino: Nato a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe Petrosino, detto Joe dagli amici d’oltreoceano, è stato un poliziotto di grande acume investigativo.

1973 – Ilaria D’Amico: Nata a Roma, è una giornalista e conduttrice televisiva, tra i volti più popolari dell’emittente satellitare Sky Italia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 30 agosto.

Ariete: in amore stai temporeggiando, non sai scegliere tra due persone ma dovresti. Gli accordi sul lavoro in questo periodo sono decisivi per il tuo futuro.

Toro: non sei più arrabbiato come prima, forse hai perdonato qualcuno. Belle novità sul lavoro.

Gemelli: Hai voglia di dimenticare una discussione avvenuta in questi giorni. Sul lavoro sei più forte oggi, sfrutta questa occasione.

Cancro: Se stai vivendo due storie fai attenzione alle difficoltà che questo potrebbe comportare. In ufficio sei deconcentrato, hai poca voglia di lavorare.

Leone: Una persona ti riavvicinerà alla tua famiglia. Se devi discutere con qualcuno in ufficio fallo oggi, avrai la risposta pronta.

Vergine: Esci e vai nei posti giusti questa sera, potresti incontrare qualcuno di interessante. Sul lavoro telefonate importanti.

Bilancia: la Luna entra nel tuo segno, è un buon giorno per l’amore. Chi ha un’attività commerciale sarà fortunato oggi.

Scorpione: L’amore non è competizione, dovresti metterti in discussione qualche volta, oggi è il giorno giusto. Sul lavoro prova a esporti, ma con estrema calma.

Sagittario: In amore la Luna è favorevole, inizia a uscire! sul lavoro buone opportunità di crescita.

Capricorno: una persona tornerà da te, scegli bene se farla entrare di nuovo nella tua vita. Sul lavoro avrai una discussione con un collega, la calma è la virtù dei forti.

Acquario: Questa sera potrai rilassarti e farai pace con il tuo partner per una discussione avuta di recente. A lavoro procedi con calma.

Pesci: Sfrutta la Luna favorevole per uscire con il tuo partner. A lavoro non discutere con i clienti, cerca di comprendere e trovare una soluzione.