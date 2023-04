Oggi 30 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 30 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Giornata molto positiva. Venere continua il suo bel transito, rendendo l’amore più semplice e favorevole. È il momento giusto per esporre le proprie idee e i propri progetti, per lanciarsi. Nel lavoro tante nuove opportunità, ma la cosa ti agita un po’.

Toro. In amore c’è un po’ di maretta. Stelle molto positive per il lavoro: si può recuperare, riprendere in mano una situazione.

Gemelli. Cerca di trovare un attimo per rilassarti un po’. L’amore è molto positivo, si possono fare progetti. Attenzione però al lavoro: non lasciare che condizioni le altre aree della tua vita.

Cancro. Molto bene l’amore. E’ il momento giusto sia per i nuovi amori, sia per recuperare un rapporto. Nel lavoro mantieni la calma e prima di prendere decisioni aspetta qualche giorno.

Leone. Questo è un cielo che favorisce molto l’amore. Una storia può essere recuperata e se non volessi farlo è possibile farne nascere una nuova. Meglio il lavoro nel commercio.

Vergine. In amore bisogna fare attenzione, potresti star vivendo due storie parallelamente. Nel lavoro va presa qualche decisione.

Bilancia. Se non sopporti più alcune persone, potresti cambiare atteggiamento ed essere più diretto e meno gentile. In amore sei più tranquillo, sei arrivato a delle conclusioni. Potrebbero esserci novità sul lavoro.

Scorpione. Potrebbero esserci stati problemi nella coppia ultimamente, ma ora si può rimediare. Bisogna fare attenzione alle finanze, non dovresti spendere troppo in questo periodo. Ci sono stanchezza e affaticamento oggi, cerca di trovare un momento per rilassarti.

Sagittario. Momento ideale per allargare la cerchia di amicizie, per i contatti, per conoscere nuove persone. Con Mercurio favorevole le finanze sono molto positive, bene anche il lavoro dove riesci ad ottenere qualcosa in più.

Capricorno. Giornata un po’ sottotono. In amore le cose vanno meglio, ma sei piuttosto polemico. Cerca di evitare di pensare a cose successe tempo fa, concentrati sul presente. Sul lavoro ci vuole calma, evita i problemi. C’è voglia di cambiamento. Favoriti gli studi.

Acquario. Bene l’amore con Venere dalla tua parte. Nel lavoro qualcosa si muove, finalmente ottieni qualche vittoria e puoi andare avanti ma tieni a mente che non tutto è recuperabile, alcuni aspetti necessitano un cambiamento radicale.

Pesci. Giornata piena di nervosismo e di dubbi. In amore le cose continuano ad essere piuttosto complicate, devi cercare di mantenere la calma e non fare nulla di azzardato. Bene il lavoro, i problemi nati nell’ultimo periodo possono essere risolti.

Almanacco

Il 30 aprile è il 120º giorno del calendario gregoriano. Mancano 245 giorni alla fine dell'anno.

Sei nato oggi? I nati il 30 aprile sono personalità dominanti, ma hanno spesso il desiderio di rinunciare a posizioni di responsabilità per ritirarsi in una vita all’insegna della comoda armonia. Come manager sono in genere molto esigenti, non solo con gli altri, ma anche con sé stessi. Poiché per molti di loro il dovere è una sorta di Dio, spesso preferiscono non discutere i princìpi di base loro e dei loro superiori, anche a rischio di intraprendere una strada moralmente sbagliata. I nati in questo giorno hanno anche un estremo bisogno d’affetto in famiglia e con gli amici e tendono perciò a evitare il più possibile litigi o dissidi. I figli imparano presto a ottenere ciò che vogliono da un genitore nato il 30 aprile, il quale può sembrare intrattabile, ma in realtà si lascia manipolare facilmente dalle moine dei figli, specie dell’altro sesso.

1777 – Carl Friedrich Gauss: Ricordato come il più grande matematico della modernità, i suoi studi hanno influito profondamente sull’evoluzione delle scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scomparsi

1989 – Sergio Leone: Padre del genere spaghetti-western, è stimato e venerato dai migliori registi di Hollywood, da Stanley Kubrick a Quentin Tarantino, da Martin Scorsese a Clint Eastwood.

1883 – Édouard Manet: Un grande maestro della pittura en plein air, fatta di pennellate rapide, di vivacità di colori e di una resa naturalistica della luce.

Accadde Oggi

Libertà di culto per i cristiani, si tolgono la vita insieme il Führer ed Eva Braun, finisce la guerra in Vietnam, monetine contro Bettino Craxi.