Mercoledì 30 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 30 dicembre è il 364º giorno del calendario gregoriano (il 365º negli anni bisestili). Manca 1 giorno alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Eugenio di Milano (Vescovo)

Etimologia: Eugenia, al greco “eughénios”, latinizzato in “eugenius”, significa “nobile, ben nato”. La sua diffusione è dovuta sia al suo significato beneaugurante, che al proliferare di santi e sante omonime.

Accadde oggi

1230 – Miracolo dell’apparizione del sangue di Cristo nella chiesa di Sant’Ambrogio a Firenze

1922 – Viene costituita l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)

1924 – Edwin Hubble annuncia che gran parte delle nebulose, prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, fuori dalla nostra Via Lattea

1927 – La Linea Ginza, la più vecchia linea metropolitana dell’Asia, apre a Tokyo

1953 – Il primo televisore a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari

1968 – Frank Sinatra incide My Way

1997 – In Algeria il Gruppo Islamico Armato (GIA) uccide 400 persone in quattro villaggi

2004 – Argentina: 175 morti e oltre 800 feriti nell’incendio in una discoteca di Buenos Aires. Causa del rogo il lancio di un petardo

2006 – L’ex-dittatore dell’Iraq Saddam Hussein viene giustiziato mediante impiccagione

Nati

Sei nato oggi? Dietro il tuo atteggiamento serio, riflessivo e silenzioso, si cela una grande capacità di comprendere la natura delle persone e il senso profondo di quanto accade. Nel lavoro sei portato ad attività di tipo intellettuale ma saprai sfruttare al meglio le tue doti anche nel commercio e negli affari. In amore sai dare moltissimo affetto e grande attenzione, ma sei anche molto possessivo: cerca di non esagerare.

1946 – Patti Smith: È la sacerdotessa maudit (“maledetta”) del rock, artista simbolo del ventennio Settanta e Ottanta. Nata a Chicago, il suo battesimo artistico avviene nel segno della poesia.

1953 – Diego Della Valle: Tra i protagonisti della sfera imprenditoriale italiana, la sua attività spazia dal tessile al calcio, passando per l’editoria e i motori. Nato a Sant’Elpidio a Mare.

Scomparsi oggi:

2012 – Rita Levi-Montalcini: Nata a Torino, è stata una delle menti più eccelse e illustri che la ricerca italiana abbia conosciuto. Ricercatrice e neurologa, nel 1986 è stata insignita del Nobel per la medicina.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 30 dicembre 2020 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa settimana che ci porta verso il Capodanno puo’ iniziare con qualche dubbio. Sono stati talmente tanti i disagi vissuti in questo 2020, ma anche sul finire del 2019, e non solo per quello che e’ successo nel mondo. Ma anche perche’ tu sei un po’ in crisi da oltre un anno, ogni tanto viene da ripensare al passato. Naturalmente questo e’ un discorso generico, e io dico sempre di non credere ma di verificare. Ma a guardare le stelle delle prossime settimane, ci sono buone cose in vista. E’ chiaro che non devi essere precipitoso, non devi essere troppo ‘smanioso’ di arrivare alla soluzione di certe questioni. Perche’ ci vuole tempo, pero’ nonostante tu sia un po’ sotto pressione, posso dire che il 2021 sara’ con te!



Toro (21 aprile – 20 maggio): Settimana importante! Dal punto di vista finanziario e legale, purtroppo, questo e’ un momento che convince solo a meta’. Alle persone che hanno qualche anno in piu’ io consiglio sempre di non mettersi in situazioni difficili. Ma pensiamo alle persone giovani, tra i 18 e i 25 anni: qui e’ tempo di amare! Inoltre, Gennaio sara’ un mese molto positivo per le relazioni. L’unico rischio, a causa di questo Giove contrario, e’ che improvvisamente si possa incontrare un’altra persona. Quindi, chi vive una storia da molto tempo, forse perche’ si e’ sentito messo da parte o perche’ certe situazioni non sono chiare, potrebbe cercare altrove.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei pieno di iniziative! Stai pensando al 2021 come ad una sorta di grande progetto da definire in questi giorni. Molti hanno cambiato vita, per destino o per necessita’, hanno iniziato nuovi progetti. Molti sanno che anche se non ci fosse stato tutto il putiferio che abbiamo vissuto, questo 2020 sarebbe comunque stato un anno in cui alcune situazioni personali o di lavoro sarebbero mutati. L’importante e’ che tutti cambi in positivo! E posso dire che i prossimi due mesi saranno importanti per te!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questi giorni devi programmare un Capodanno sereno perche’ proprio nella giornata del 31 avremo la Luna nel segno. E’ vero che questa sara’ una giornata stancante, e’ vero che ci saranno anche delle questioni da chiarire. Ma la cosa che sentirai di piu’ in queste ore e’ la forte necessita’ di sfogare le tue emozioni. E anche di iniziare a vivere in maniera piu’ libera. Parlo di liberta’ non a caso perche’ da pochi giorni Saturno non e’ piu’ contrario! Non bisogna aspettarsi tutto e subito, ma un miglioramento dell’umore e una maggiore chiarezza in te stesso, questo si!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Per te e’ un po’ difficile superare i soprusi, cercare di perdonare persone che si sono comportate male, pero’ ricorda che una delle tue grandi qualita’ e’ la magnanimita’, la generosita’. Quindi, in questo periodo natalizio bisogna cominciare a credere che ci saranno cose nuove. L’unica questione in sospeso e’ proprio il lavoro: e’ molto faticoso portare avanti progetti! Anziche’ trovare persone che ti aiutano, ultimamente hai trovato solo ostacoli, parlo anche ai giovani che magari stanno vivendo lavori solo part-time e vorrebbero avere qualcosa di piu’. L’amore puo’ tornare molto interessante, e con questa Venere ancora molto attiva, probabilmente hai gia’ una persona nel cuore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Senti che questo e’ un momento di progetti ma bisogna dire che ci sono anche situazioni poco chiare che riguardano la vita di tutti i giorni. Insomma, c’e’ una situazione che potrebbe sfuggirti di mano, dal punto di vista delle relazioni sembra che tu abbia qualche cosa da ridire, specie con i collaboratori: lo sanno modo in particolare tutti quelli che hanno un lavoro a contatto con altre persone. Bisogna cercare di andare d’accordo e questo non sempre e’ facile, nonostante in questo 2020 tu abbia mostrato piu’ volte di essere una persona in gamba. Sole e Mercurio favorevoli indicano progetti importanti dietro l’angolo!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questa e’ una giornata che parte in maniera piuttosto valida. Nonostante ci siano ancora tante cose da definire, il fatto che tu stia cambiando pelle, che tu abbia bisogno di inventare una nuova emozione, una nuova storia, una nuova relazione o addirittura una nuova vita a partire dal 2021, e’ l’elemento di forza di questo cielo. Quindi, capisco che tu sia in ansia per i cambiamenti ma ricorda che proprio un cambiamento puo’ essere alla base di un grande successo. Tutte le situazioni che arriveranno porteranno vantaggi, soprattutto se riuscirai a dimenticare il passato!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Per te questo e’ un momento in cui fare le cose di corsa sarebbe davvero sbagliato, perche’ si sa che la fretta e’ cattiva consigliera. Questa giornata, assieme a quella di martedi, potrebbe procurare piccoli disagi. Poi devi fare attenzione a piccoli conti in sospeso oppure se ci sono dei parenti, delle persone di famiglia che in questo periodo non capiscono bene le tue esigenze. In realta’ avresti bisogno di maggiore chiarezza anche in amore! Questo e’ stato un periodo di limitazioni per tutti e probabilmente per questo nel 2021 hai deciso di dare spazio a qualcosa di nuovo!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il tuo e’ il segno dell’intraprendenza e della gioia, visto che e’ governato da Giove! Al momento stai riacquistando molta della tua proverbiale energia. Sono contentissimo di questo perche’ spesso i segni Ariete, Acquario e appunto Sagittario, fanno da ‘guida’ ad altri, quindi molto spesso ti sara’ capitato di avere una sorta di persona e gruppo attorno a te, che segue esattamente quello che dici! Questo dipende anche dal fatto che sai essere particolarmente convincente. Mi piace questa Venere nel segno che rappresenta l’amore e anche amicizie che possono diventare qualcosa di piu’!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Tu non senti ragioni e quando hai in mente una cosa cerchi di portarla avanti nonostante tutto. Questa fine del mese e’ molto interessante: ho gia’ spiegato che alcune mie previsioni ingiustamente interpretate per il 2020 erano dedicate anche a te! Il tuo ‘problema’ del momento e’ quello di dover organizzare la vita in maniera piu’ serena, sappiamo che il tuo e’ un segno molto esigente! E’ difficile che quest’anno non sia capitato qualcosa di nuovo: e’ chiaro che poi ognuno lo amministra a seconda delle proprie qualita’ ma anche del proprio oroscopo personale, che e’ diverso dalle previsioni generali, pero’ devo dire che sei in ‘lista d’attesa’ per qualcosa di nuovo. Giornate importanti anche per le relazioni!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo e’ un momento di riflessione profonda e di grandi progetti, dico grandi non a caso perche’ con Giove e Saturno nel segno abbiamo un oroscopo che puo’ portare innovazioni globali, sostanziali; da un cambiamento di casa nel 2021, ad un trasferimento, ad una chiusura, un’interruzione di alcuni progetti a fronte di qualcosa di nuovo. Come ho spiegato altre volte, quando arrivano anni rivoluzionari, all’inizio possono anche sembrare difficili perche’ ci pongono condizioni nuove, perche’ ci obbligano a lasciare una strada tracciata per anni, pero’ e’ proprio in quel momento che non solo possiamo farci valere ma iniziare a pensare a qualcosa di piu’. Cielo posotivo per le persone che hanno una storia da condividere, da convalidare!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Nella prima parte di Dicembre hai vissuto i sentimenti in maniera un po’ ‘scombussolata’: ora non e’ detto che tutte le coppie siano in crisi, pero’ o sei stato male e ci sono stati meno contatti con il partner oppure hai avuto dei problemi nelle relazioni. Certo e’ che le decisioni che devi o dovresti prendere in questo periodo nascono in maniera piuttosto ‘tentennante’. Questo lunedi porta comunque piu’ ‘favori’: per esempio nei rapporti con alcuni segni Acquario, Cancro o Scorpione, hai una marcia in piu’. Non dimenticare che forse stai prediligendo il lavoro: ora ti urge sistemare certe questioni pratiche, mentre l’amore puo’ essere messo in lista d’attesa, almeno per un po’!