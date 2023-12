Oggi 30 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore con la luna dalla vostra parte potrete godere di bellissime emozioni e anche una bella dose di passione. Sul lavoro è il momento di impegnarsi per ottenere risultati e ambire a posizioni più gratificanti.

Toro - Cari toro, in amore potrete iniziare a fare progetti per il futuro prossimo e sul lavoro con la fine dell'anno riuscirete a ottenere belle soddisfazioni.

Gemelli - Cari gemelli, questa giornata parte con la luna favorevole quindi aspettatevi belle emozioni. Sul lavoro dopo una fase di cambiamenti arriva un po' di stabilità.

Cancro - Cari cancretti, attenzione a questa luna che porta un po' di battibecchi nella vostra vita sentimentale. Sul lavoro avete fatto passi da gigante e tutti si sono accorti di quanto siete cresciuti, capi compresi.

Leone - Cari leoncini, in amore avete una grande voglia di guardare al futuro e iniziare a mettere le basi per una famiglia tutta vostra. Sul lavoro arriva un bellissimo momento di conferme.

Vergine - Cari vergine, bello questo cielo per l'amore e se siete single non chiudetevi in casa. Sul piano professionale la vostra lungimiranza vi premierà.

Bilancia - Cari bilancia, questi ultimi giorni di dicembre portano qualche dubbio d'amore, attenzione. Sul lato professionale c'è bisogno di più concentrazione e meno distrazioni.

Scorpione - Cari scorpioncini, le stelle parlano di belle emozioni e grandi possibilità per incontrare una persona speciale. Sul lavoro riuscirete a ottenere nuovi incarichi molto interessanti.

Sagittario - Cari sagittario sta per iniziare una nuova fase della vostra vita amorosa e sul lavoro riuscirete a risolvere tutti i problemi accumulati di recente.

Capricorno - Cari capricorno, organizzate qualcosa di carino per Capodanno perché le stelle vi premieranno con belle emozioni. Sul lavoro qualcosa inizia a muoversi.

Acquario - Cari acquario, questa fine di anno porta una bella dose di positività nella vostra vita, godetevela tutta. Sul lavoro riuscirete a fare tanto e ottenere tanto.

Pesci - Cari pesciolini, Venere porta emozioni e serenità nella vostra vita sentimentale e sul lavoro il nuovo anno porterà una grande concretezza che vi farà mettere le basi per un futuro importante.

Almanacco

Il 30 dicembre è il 364º giorno del calendario gregoriano. Manca 1 giorno alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Eugenio di Milano (Vescovo)

Etimologia: Eugenio, al greco “eughénios”, latinizzato in “eugenius”, significa “nobile, ben nato”. La sua diffusione è dovuta sia al suo significato beneaugurante, che al proliferare di santi e sante omonime.

Accadde oggi

Primo televisore a colori, Frank Sinatra incide My Way, Saddam Hussein viene giustiziato.

1460- La principale battaglia della Guerra delle due rose il casa degli York viene sconfitto da quello dei Lancaster che fa capo ad Enrico VI d’Inghilterra .

La principale battaglia della il casa degli viene sconfitto da quello dei che fa capo ad . 1922 – Viene costituita l’ Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)

Viene costituita l’ (URSS) 1924 – Edwin Hubble annuncia che gran parte delle nebulose , prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie , fuori dalla nostra Via Lattea

– annuncia che gran parte delle , prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse , fuori dalla nostra Via Lattea 1927 – La Linea Ginza , la più vecchia linea metropolitana dell’Asia, apre a Tokyo.

– La , la più vecchia linea metropolitana dell’Asia, 1953 – Il primo televisore a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari

– viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari 2002- Emergenza sull’isola di Stromboli . Un terremoto ha fatto staccare due grosse parti rocciose che compongono la Sciara del Fuoco. L’enorme quantità di roccia precipitata in mare causa un’onda anomala. Era da tre giorni che il vulcano Stromboli aveva iniziato a manifestare una forte attività eruttiva.

. Un terremoto ha fatto staccare due grosse parti rocciose che compongono la Sciara del Fuoco. L’enorme quantità di roccia precipitata in mare causa un’onda anomala. Era da tre giorni che il vulcano Stromboli aveva iniziato a manifestare una forte attività eruttiva. 2006- All’alba viene impiccato l’ex rais iracheno Saddam Hussein . “La condanna del criminale è stata eseguita”, con queste parole la TV di stato irachena da notizia dell’esecuzione di Saddam Hussein.

. “La condanna del criminale è stata eseguita”, con queste parole la TV di stato irachena da notizia dell’esecuzione di Saddam Hussein. 2012 – La rivista Science nomina il bosone di Higgs punto di svolta dell’anno (è la conferma dell’esistenza della particella subatomica).

1968 – Frank Sinatra incide My Way: «Ho amato, ho riso e pianto; ho avuto le mie soddisfazioni, la mia dose di sconfitte. E allora, mentre le lacrime si fermano, trovo tutto molto divertente.

Nati 30 dicembre

Sei nato oggi 30 dicembre? Dietro il tuo atteggiamento serio, riflessivo e silenzioso, si cela una grande capacità di comprendere la natura delle persone e il senso profondo di quanto accade. Nel lavoro sei portato ad attività di tipo intellettuale ma saprai sfruttare al meglio le tue doti anche nel commercio e negli affari. In amore sai dare moltissimo affetto e grande attenzione.

1946 – Patti Smith: È la sacerdotessa maudit (“maledetta”) del rock, artista simbolo del ventennio Settanta e Ottanta. Nata a Chicago, il suo battesimo artistico avviene nel segno della poesia.

Scomparsi oggi:

2012 – Rita Levi-Montalcini: Nata a Torino, è stata una delle menti più eccelse e illustri che la ricerca italiana abbia conosciuto. Ricercatrice e neurologa, nel 1986 è stata insignita del Nobel per la medicina.

1997- Muore in Sicilia, a 73 anni, Danilo Dolci, sociologo e poeta italiano. Convinto antifascista, Dolci, nel 1950, aderisce all’esperienza di Nomadelfia, la comunità animata da don Zeno. Dolci è considerato una delle figure più significative del movimento della non-violenza nel mondo.