Sabato 30 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 30° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 335 giorni.

Santi del giorno: Santa Martina (Martire)

Etimologia: Martina, forma femminile del nome Martino, proviene dal latino Martinus che assume il significato di “dedicata a Marte”. Marte, in principio, era identificato come dio della primavera, della natura e della fertilità e solo in seguito venne associato in particolare alla battaglia ed alla guerra. L’utilizzo del nome Martina, particolarmente apprezzato dai genitori italiani per le loro bambine a partire dall’inizio del XXI secolo, si può spiegare pertanto associandolo al significato di forza della giovinezza e della natura.

Accadde Oggi

1595 – Romeo e Giulietta di William Shakespeare viene rappresentato per la prima volta

1649 – Re Carlo I d'Inghilterra viene decapitato

1847 – Yerba Buena, città della California spagnola, viene ribattezzata San Francisco

1889 – Il principe ereditario al trono dell’Impero austro-ungarico, arciduca Rodolfo viene trovato morto con la sua amante, la baronessina Maria Vetsera, a Mayerling

1925 – Il governo turco espelle da Istanbul il Patriarca Costantino VI

1933 - Giuramento di Adolf Hitler nella posizione di cancelliere tedesco

1945 – Ultimo discorso radiofonico di Adolf Hitler al popolo tedesco

1948 – Mahatma Gandhi viene ucciso da un estremista indù

1964 – La sonda spaziale Ranger 6 viene lanciata dalla NASA. La sua missione è di trasportare delle telecamere e schiantarsi sulla superficie lunare

1969 – Londra: Ultima esibizione pubblica dei Beatles sul tetto della Apple Records. Il concerto improvvisato viene interrotto dalla polizia

2002 - Cogne: viene assassinato il bambino Samuele Lorenzi in quello che diventerà famoso come Delitto di Cogne

1873 – Verne pubblica “Il Giro del mondo in 80 giorni”: «Nell’anno 1872, la casa segnata con il numero 7 di Saville Row, Burlington Gardens – nella quale morì Sheridan nel 1814 – era abitata da Phileas Fogg, esq. uno dei membri più originali e più in vista del Reform Club di Londra, nonostante il suo apparente proposito di non far nulla che potesse attirare l’attenzione altrui». Comincia così Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, uno dei romanzi più celebri nella storia della letteratura d’avventura, da cui ebbe origine una nuova concezione del viaggio, antesignana del moderno concetto di turismo.

30 gennaio 1969: i Beatles sul tetto della Apple Records

Nel gennaio del 1969 i fasti ed i clamori dei tour che i Beatles tennero in tutto il Mondo nei tre anni d’oro della Beatlemania erano ormai lontani. Dal 29 agosto 1966 tutti i loro sforzi si erano concentrati sulla sperimentazione in sala di registrazione, attività che sarebbe sfociata nella produzione di alcuni dei dischi più belli della storia della musica: album come “Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band”, “The Beatles” ed “Abbey Road” e singoli quali “Strawberry Fields Forever” / “Penny Lane” furono infatti solo alcuni degli strabilianti risultati. La celebre esibizione sui tetti della Apple fu concepita nel corso di una riunione del 26 gennaio. Fu la prima delle due esibizioni consecutive dei Beatles, la seconda esibizione si tenne il giorno successivo, venerdì 31 gennaio, nello studio del seminterrato della Apple durante la quale i cinque musicisti si concentrarono sulla registrazione di tre brani ritenuti inadatti per il set sul tetto dell’edificio.

Nati

Sei nato oggi? Sei molto riservato e difficilmente permetti agli altri di scoprire cosa davvero si cela nel tuo cuore. Nel lavoro hai obiettivi precisi e ti impegni con metodo finché non li raggiungi. Appena ti sarà possibile sceglierai un’attività indipendente e in cui i contatti, spesso forzati, con gli altri, che caratterizzano i rapporti di lavoro, siano ridotti al minimo indispensabile. Anche in amore sei un solitario e ti concederai solo a chi saprà davvero capirti e apprezzarti fino in fondo.

1882 – Franklin Delano Roosevelt: Protagonista della scena politica mondiale del Novecento e principale artefice dello sviluppo economico degli USA. Nato ad Hyde Park, nello Stato di New York, e morto a Warm Springs nel 1945.

1975 - Luigi Sartor: Nato a Treviso, è un ex calciatore italiano. È cresciuto nelle giovanili del Padova, società che l'ha ceduto, ancora minorenne, per un miliardo di lire alla Juventus.

Scomparsi oggi

1951 – Ferdinand Porsche: Ingegnere e imprenditore, nato a Liberec (nella Repubblica Ceca) e morto a Stoccarda (nella Germania meridionale) nel 1951. Famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel mondo delle auto.

1948 – Gandhi : Politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar, in India, e morto, assassinato, a Nuova Delhi nel 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto, soprattutto, con il nome di Mahatma (grande anima).

