Mercoledì 30 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 30 giugno è il 181° giorno del calendario gregoriano. Mancano 184 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Primi Martiri della Chiesa romana

Accadde Oggi

1849. Muore Luciano Manara , patriota e figura chiave del Risorgimento italiano. Nato a Milano nel 1825, eroe delle Cinque giornate di Milano, Manara capeggia il vittorioso assalto a Porta Tosa, che pone fine all’accerchiamento della città messo in atto dal generale Radetzky.

1934. In Germania scatta l'eliminazione degli oppositori politici di Hitler, all'interno del Partito Nazionalsocialista, e dei vertici delle cosiddette Squadre d'Assalto. Vengono uccise più di 200 persone. L'eccidio passa alla storia come "la notte dei lunghi coltelli" .

1937 – La Banca di Francia abbandona il sistema aureo

1960 - A Genova , un lungo corteo sfila per manifestare contro la convocazione del quinto congresso nazionale del Movimento Sociale italiano. Leader politici, sindacalisti, ex comandanti partigiani e rappresentanti della città riaffermano, in questo modo, l’adesione di Genova ai valori della Resistenza.

1960 – Il Congo diventa indipendente dal Belgio

1963 - Nell’attentato mafioso noto come strage di Ciaculli perdono la vita 7 uomini delle forze dell’ordine;

1971 - L’equipaggio della navicella Soyuz 11 muore a causa di una fuga d’aria causata da una valvola difettosa;

2005 – Madrid: il parlamento spagnolo approva la legge che consente alle coppie omosessuali di sposarsi e di adottare bambini

1997 – Pubblicato il primo capitolo di Harry Potter: Un adolescente occhialuto con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che scopre di avere poteri magici. È il protagonista di Harry Potter e la pietra filosofale, il fortunato maghetto creato dalla penna della scrittrice inglese Joanne K. Rowling.

Nati

Sei nato oggi? Le tue caratteristiche fondamentali sono la laboriosità, un profondo senso morale e del dovere e spiccate capacità organizzative. Grazie a tutto questo difficilmente ti perderai dietro ai sogni e costruirai il tuo successo giorno dopo giorno. Sarai soddisfatto nel lavoro e sereno in amore.

1957 – Silvio Orlando: Attore di lungo corso, ha alle spalle circa trent’anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Nato a Napoli, il primo approccio con l’arte avviene in campo musicale.

Oroscopo di Luglio

Oroscopo di Paolo Fox del mese di luglio con le previsioni dell’estate. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. In amore i sentimenti non sono al primo posto per i nati sotto questo segno. Infatti l’ariete è impegnato in molte cose anche dal punto di vista lavorativo. Non è detto che non torni un amore dal passato. In ambito lavorativo è un buon mese per chi vuole portare avanti delle trattative. L’’ariete è pronto per una nuova partenza.

Toro. In amore può esserci qualche rallentamento per via delle questioni lavorative. A luglio qualcuno sta vivendo una relazione che sembra essere stabile ma che nella sostanza forse non lo è. I problemi possono dipendere, per le coppie di lunga data, da questioni di tipo economico. Nel lavoro può esserci un po’ di agitazione. Per fortuna non si tratta di nulla di grave.

Gemelli. Non dovete rinunciare all’amore. In molti negli ultimi tempi hanno vissuto dei momenti di crisi, con un allontanamento sia fisico che psicologico. I nati sotto questo segno sono molto presi dal lavoro e da altre questioni di carattere pratico. Così l’amore si vive in maniera conflittuale o addirittura viene dimenticato. Serve recuperare. Dal punto di vista lavorativo il peggio sembra essere passato, anche se molti non si sentiranno soddisfatti.

Cancro. I sentimenti vivono un momento importante. Le coppie che hanno avuto dei problemi possono ritrovare un’intesa. Chi invece si è separato da diverso tempo, finalmente torna a guardarsi intorno. Gli incontri possono dar vita però più che altro a delle avventure. Bisogna cercare di non farsi delle illusioni. Nel lavoro quasi tutti hanno deciso cosa fare nella seconda parte di questo anno.

Leone. Per quanto riguarda i sentimenti del leone, in questo periodo l’amore diventa importante. I nati sotto questo segno possono pensare ad un cambiamento importante. Il cielo è interessante per chi cerca una casa o si vuole sposare. In molti cercano la propria autonomia oppure la persona giusta da avere al proprio fianco. In ambito lavorativo i pianeti sono dalla parte del leone.

Vergine. I sentimenti si risvegliano dopo un mese di giugno giù di tono. In questo periodo dell’anno la vergine potrebbe prendere anche delle decisioni importanti per il futuro. Chi ha una relazione stabile può dunque pensare al futuro superando alcuni problemi degli anni passati. In particolar modo uno dei due potrebbe aver avuto dei problemi di lavoro, che ora si stanno risolvendo e consentono di fare progetti. Dal punto di vista lavorativo alcuni sono riusciti a concludere un accordo o comunque a riprendersi il proprio ruolo in un’azienda.

Bilancia. In questo ambito bisogna cercare di avere un po’ di pazienza. Per la bilancia, nell’ultimo periodo, le cose sembrano non andare più come prima. Le coppie che si amano possono vivere dei problemi legati al lavoro, che porta a trascurare l’altro. Se però non manca la complicità, i problemi si possono superare. La situazione degenera se invece nascono delle discussioni e dunque si può arrivare ad una vera e propria crisi. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non tirare troppo la corda se c’è un accordo da fare.

Scorpione. Venere è dalla parte di questo segno e aiuta anche chi è stato solo per tanto tempo. Non ci sono problemi nemmeno per chi sceglie di vivere un rapporto part-time. In questo ambito lo scorpione dovrebbe cercare di evitare di partire con progetti nuovi. Meglio rimandare tutto a dopo l’estate. Maggiori sicurezze ci sono per chi ha aperto un’attività negli ultimi due anni. Attenzione alle spese

Sagittario. Gli amori che nascono o proseguono in questo mese, possono rivelarsi importanti per il futuro. Ai nati sotto questo segno è consigliato di organizzare delle vacanze in posti in cui è possibile fare nuove conoscenze. Chi è stato solo per diverso tempo, può vivere belle emozioni grazie ad un’avventura. Nel lavoro le trattative potrebbero già essersi concluse nei due mesi precedenti. Chi però arriva in ritardo, può ancora recuperare.

Capricorno. Dal punto di vista dei sentimenti, alcuni possono vivere un periodo di incertezza. A luglio chi convive o si è sposato da poco sta cercando di abituarsi ad un nuovo stile di vita e possono esserci delle difficoltà. Questo anno è importante per coloro che vogliono confermare un sentimento. Nel lavoro possono arrivare delle buone risposte. Quest’anno è ricco di opportunità. In questo momento è però importante conservare ciò che è stato costruito in precedenza.

Acquario. In amore per l’acquario non è un mese molto positivo. Questo segno è un po’ troppo preso da altre questioni, soprattutto di tipo economico. Le coppie che stanno insieme da tempo possono fare dei progetti senza però perdere di vista il portafoglio. In ambito lavorativo il mese è contraddittorio. Chi non ha preso una decisione importante a giugno, potrebbe avere qualche problema in più. Per alcuni, può esserci qualche dubbio tra passato e futuro.

Pesci. Il mese di luglio è positivo per le coppie che vogliono fare un passo importante. Le giornate migliori per i pesci sono il 10, l’11, il 20 e il 21. Le coppie che sono stabili non hanno da temere per il futuro. Coloro che hanno vissuto una separazione, possono avere dei problemi nell’accordarsi su questioni economiche, che però dovrebbero risolversi entro la fine di questo anno. In ambito lavorativo possono iniziare a presentarsi delle buone opportunità da cogliere al volo.