Domenica 30 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 30 maggio è il 150° giorno del calendario gregoriano. Mancano 215 giorni alla fine dell’anno.

?Santo del giorno: oggi si festeggia Giovanna d’Arco (in francese Jeanne d’Arc) 6 gennaio 1412 – Rouen, 30 maggio 1431) è un’eroina nazionale francese, venerata come santa dalla Chiesa cattolica, oggi conosciuta anche come “la pulzella d’Orléans”.

Giornata mondiale della Sclerosi multipla. La sclerosi multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale, è una delle principali cause di disabilità nei giovani. Cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante, colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni in maggioranza nelle donne con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini.

La Giornata si celebra il 30 maggio con un coro globale che unisce tutti i paesi del mondo in diretta streaming alle ore 14 sulle note di "Beautiful Day" degli U2. Per l’Italia partecipano due ragazze del movimento Aism, Marina e Rachele. Sui canali social di Aism andrà in streaming il concerto di musica sacra del tenore Marco Voleri, persona con SM, con la partecipazione di Beatrice Venezi.

'Bentornata Gardensia', la manifestazione di Aism di raccolta fondi per la ricerca e per continuare a garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto. Il 28, 29 e 30 maggio è possibile prenotare la propria pianta di Gardenia, a fronte di una donazione contattando la Sezione provinciale della propria città il cui elenco è consultabile su https://www.aism.it/gardensia.

Accadde Oggi

1416 – Girolamo da Praga è condannato al rogo per eresia

1431- Muore bruciata sul rogo Giovanna D’Arco , la patrona di Francia. Ad appena 19 anni, la cosiddetta pulzella d’Orleans viene condannata a morte e arsa viva nella città di Rouen.

, la patrona di Francia. Ad appena 19 anni, la cosiddetta pulzella d’Orleans viene condannata a morte e arsa viva nella città di Rouen. 1924 – Giacomo Matteotti denuncia in Parlamento le violenze dei Fascisti durante le elezioni di aprile

1948 – Nasce il Totip , primo concorso a premi collegato alle corse dei cavalli. Due schedine giocate a Napoli e a Milano vincono rispettivamente quasi un milione e mezzo di lire.

, primo concorso a premi collegato alle corse dei cavalli. Due schedine giocate a Napoli e a Milano vincono rispettivamente quasi un milione e mezzo di lire. 1989 – Dimostrazioni di Piazza Tiananmen del 1989: La statua della “dea della democrazia” (8 metri) viene svelata dagli studenti dimostranti

2004 – Italia: nel 50º anniversario del suo primo volo, all’aeroporto di Pratica di Mare (Roma) viene celebrata la festa d’addio per l’F-104, il caccia militare detto Starfighter

2012 – I ricercatori dell’Imperial College di Londra annunciano il completamento della mappatura genetica del pomodoro prevedendone entro 5 anni nuove varietà più saporite e più resistenti ai pesticidi.

Nati

Sei nato oggi? Bontà d’animo, gentilezza ed entusiasmo sono le tue doti caratteristiche. Affronti la vita con fiducia e il sorriso sulle labbra: atteggiamento che, spesso, si rivela una carta vincente. La sorte sembra proteggerti in tutto quel che fai e, nonostante qualche delusione, le soddisfazioni, sia in amore che nel lavoro, non ti mancheranno.

1956 – Piero Chiambretti: Per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa trent’anni come conduttore e showman, è Pierino la peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all’ironia pungente.

1814 – Michail Bakunin: Filosofo e rivoluzionario ottocentesco, è indicato come il principale teorico dell’anarchismo moderno.

Scomparsi

1778- Muore Voltaire. Filosofo, drammaturgo e poeta il suo nome è indissolubilmente legato al movimento culturale dell’Illuminismo, di cui è uno degli animatori e degli esponenti principali.

1960- Muore Boris Leonidoviè Pasternak, poeta e scrittore, universalmente noto per il romanzo “Il dottor Zivago”.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 30 maggio 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: Hai avuto un calo fisico, dovuto anche ai tanti impegni ai quali hai dovuto far fronte nelle ultime settimane. Solo così riusciranno a ritrovare quella forma che li ha contraddistinti nei mesi scorsi.

Toro: Ti stai avvicinando ad una prospettiva astrologica decisamente positiva ma che si concretizzerà nei prossimi giorni. Non resta che attendere pazientemente ed evitare di fare discussioni inutili e sterili.

Gemelli: Giornata da dedicare espressamente all’amore. Se avete una relazione che dura da tempo cerca di stupire il tuo partner, se sei single potresti fare incontri importanti.

Cancro: E’ il momento di ritrovare la tranquillità. Vieni da un periodo molto stressante a causa del lavoro e di alcuni rapporti personali che si sono incrinati. Cerca la serenità e solo così riuscirai a stabilire quali saranno i prossimi passi da fare.

Leone: Potrebbe nascere qualche discussione o qualche controversia, fortunatamente sarà risolta a breve. Il consiglio è quello di rimanere tranquillo ed evitare discussione.

Vergine: Stai cercando di ritrovare la calma e scaricare il pensiero dei tanti problemi che hai dovuto affrontare. Sei una persona che vive con troppa ansia i problemi che siano questi legati al lavoro o alla sfera sentimentale.

Bilancia: Il senso di stanchezza e di disagio è dovuto ad un tuo stato psicofisico non proprio ottimale. Stai tranquillo, però, presto la situazione tornerà alla normalità.

Scorpione: Potresti essere sollecitato da eventi inaspettati. Cerca di essere pronto a reagire nella maniera giusta.

Sagittario: Devi essere sincero e dire quel che pensi, in particolare per quanto riguarda i sentimenti. Solo così saprai se stai investendo nella persona giusta.

Capricorno: Sei alla ricerca di nuovi sfoghi, di nuove passione. Ovviamente solo grazie al tuo impegno e alla tua voglia di fare troverai la strada giusta.

Acquario: Non è un caso se ti senti un po già di corda. Questo è quello che può essere definito il classico periodo di confusione. Tu devi rimanere calmo e cercare di ritrovare il tuo equilibrio.

Pesci: Un po' di pigrizia. Questo anche perchè vieni da una settimana molto intensa. Il consiglio è quello di recuperare un po’ di energia.