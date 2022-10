Domenica 30 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 303° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 62 giorni.

Santi del giorno: San Germano di Capua (Vescovo)

Etimologia: Germano, si tratta di un antico “cognomen” in uso presso i romani, designante le popolazioni celtiche ed i loro discendenti già nel I secolo d.C.

Accadde Oggi

1905 – Lo Zar Nicola II di Russia concede alla Russia la sua prima costituzione, creando un’assemblea legislativa

1922 – Il re Vittorio Emanuele III conferisce a Mussolini l’incarico di formare un governo

1938 – Orson Welles trasmette per radio un realistico adattamento de La guerra dei mondi, causando il panico in tutti gli Stati Uniti

1941 – Seconda guerra mondiale: Franklin Delano Roosevelt approva un prestito da 1 miliardo di dollari all'Unione Sovietica

1961 – L’Unione Sovietica detona una bomba all’idrogeno da 58 megaton su Novaja Zemlja (questa è ancora oggi la più grande bomba nucleare mai fatta esplodere)

1965 – Guerra del Vietnam: a pochi chilometri da ?à N?ng, i Marines statunitensi respingono un intenso attacco a ondate di truppe Viet Cong, uccidendo 56 guerriglieri. Tra le vittime, un disegno delle postazioni dei marines viene rinvenuto sul corpo di un ragazzino vietnamita tredicenne, che aveva venduto bibite ai Marines il giorno prima

1975 – Il Principe Juan Carlos diventa re di Spagna, dopo che il dittatore Francisco Franco ammette di essere troppo malato per governare

1983 – Prime elezioni democratiche in Argentina, dopo sette anni di dittatura militare

1988 – La Philip Morris compra la Kraft Foods per 13,1 miliardi di dollari

2003 – Il Concorde, aereo supersonico anglo-francese, viene messo fuori servizio, causa il malfunzionamento e successiva caduta di uno di essi

2016 – Terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia e Preci alle ore 07:40 avvertito in tutta Italia, il più forte per intensità del XXI secolo (dal 1980).

1963 – Nasce il mito Lamborghini: All'inizio degli anni Sessanta la Ferrari dominava da un ventennio la scena automobilistica internazionale, grazie soprattutto ai trionfi sportivi di fuoriclasse del volante, come Tazio Nuvolari, Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari.

In quel periodo, venti chilometri più a nord di Maranello, nel piccolo comune di Sant'Agata Bolognese un altro mito a "quattro ruote" stava prendendo forma, confermando (insieme con il marchio Ducati, nato nel 1946 a Bologna) l'Emilia-Romagna quale patria dei motori da grandi prestazioni.

Dopo aver raccolto successi e miliardi fabbricando trattori, l'industriale Ferruccio Lamborghini decise di puntare al settore delle auto sportive, lanciando la sfida al "cavallino rampante". La molla era scattata dopo una discussione con Enzo Ferrari, al quale aveva suggerito come migliorare alcuni difetti palesati dalle "rosse", sentendosi liquidare bruscamente così: «La macchina va benissimo. Il problema è che tu sei capace a guidare i trattori e non le Ferrari».

Per dimostrargli il contrario mise su un'officina ultramoderna, dove dalla fine del 1962 iniziò a lavorare al primo modello di auto, il 30 ottobre del 1963: fu l'atto di nascita della nuova società, che prese il nome di Automobili Ferruccio Lamborghini SpA.

Come simbolo fu adottato il Toro, in quanto segno zodiacale di Ferruccio Lamborghini, richiamato in tutti i principali modelli della casa bolognese: dalla "Diablo" degli anni Novanta alle "Murciélago" e "Gallardo" del nuovo millennio.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 30 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Cari ariete, in amore è arrivato il momento giusto per vivere i sentimenti a pieno e avviare cambiamenti. Sul piano lavorativo bisogna farsi avanti e iniziare a mettere le basi per il futuro.

Toro: Cari toro, c'è bisogno di fare chiarezza in amore ma non siete voi il problema. Potreste avere a che fare con qualcuno che non sa bene quello che sta facendo. Per quanto riguarda il lavor, i prossimi mesi saranno importanti.

Gemelli: Cari gemelli, attenzione all'amore perché c'è un po' di stanchezza nell'aria e anche piccole discussioni potrebbero trasformarsi in qualcosa di più grande. Sul lavoro la giornata non è proprio delle migliori.

Cancro: Cari cancretti, Venere tornerà nel vostro segno nelle prossime settimane e questa è un'ottima notizia per voi. Se vivete un legame duraturo troverete conforto nel partner anche in caso di stanchezza a livello lavorativo.

Leone: Cari leoncini, è giunta l'ora di chiarire come stanno le cose in amore e fare una scelta tra due persone. Sul fronte lavorativo è il momento giusto per investire.

Vergine: Cari vergine, in amore il consiglio è quello di essere cauti e prudenti, soprattutto nelle parole. Dal punto di vista professionale c'è ancora tanto da fare ma sono previsti cambiamenti importanti.

Bilancia: Cari bilancia, la giornata è buona per i sentimenti con il sole proprio nel vostro segno. Siete un po' nervosi e per quanto riguarda il lavoro state cercando di risolvere un po' troppi problemi tutti insieme.

Scorpione: Cari scorpioncini, la luna è favorevole e dal 2 del prossimo mese Venere non sarà più contraria quindi ottime notizie per l'amore. Sul piano lavorativo c'è un po' di confusione ma è normale.

Sagittario: Cari sagittario, siete un po' agitati ma dovete prendere la vostra vita in mano e capire se dare una svolta alla vostra vita oppure no. Sul lavoro sono in arrivo tante nuove possibilità e se siete liberi professionisti, evitate le complicazioni.

Capricorno: Cari capricorno, la mattinata è positiva per l'amore e potrebbero arrivare belle occasioni da cogliere al volo. Sul lavoro è un periodo interessante che porta buoni risultati soprattutto a chi ha vissuto una crisi negli ultimi mesi.

Acquario: Cari acquario, la giornata di oggi è favorevole per i sentienti quindi, se siete single, datevi da fare per incontrare nuovi volti. Sul piano lavorativo le responsabilità sono tante e vorreste essere più liberi di fare ciò che vi piace.

Pesci: Cari pesciolini, i cuori solitari non devono preoccuparsi né pensare di essere sfortunati perché puntano solo sulle persone sbagliate. Per quanto riguarda il lavoro se nell'ultimo periodo ci sono stati rallentamenti ora si può ripartire con energia e forza.

Nati il 30 ottobre

Sei nato oggi? In passato hai forse dovuto sopportare privazioni e delusioni, ma, in compenso, hai imparato a reagire ed hai acquisito la capacità di comprendere gli altri, con i loro problemi, e di aiutarli quando ce n’è bisogno. Nel lavoro, che svolgi con grande impegno, sei apprezzato per le tue doti umane e la tua creatività. In amore sai dare molta tenerezza e devozione che verranno ricambiate dal partner.

1957 – Linus: Nato a Foligno, in provincia di Perugia, è un popolare conduttore radiofonico, voce storica di Radio Deejay, di cui è l’attuale direttore artistico (ruolo che ricopre anche per Deejay TV e M2o).

1885 – Ezra Pound: Un protagonista di primo piano della letteratura novecentesca ma anche e soprattutto un prezioso mecenate per grandi scrittori del calibro di James Joyce, T.S. Eliot e l’italiano Pier Paolo Pasolini.

1945 – Henry Winkler: Uno schiocco di dita per far accorrere splendide ragazze, un pugno per azionare il jukebox. Gesti rituali del mitico Fonzie, alias Arthur Fonzarelli, personaggio con cui viene da sempre identificato.

Scomparsi oggi:

1961 – Luigi Einaudi: Annoverato tra i padri della Repubblica Italiana, la sua personale declinazione del pensiero liberale resta ancora attuale. Nato a Carrù, in provincia di Cuneo, e morto a Roma nell’ottobre del 1961.