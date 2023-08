Oggi 31 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortuna.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 31 Agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: La Luna è dalla tua parte e oggi in amore sembri più forte, in grado di gestire anche i rapporti complicati. Sul lavoro, valuta con attenzione gli investimenti perché negli ultimi anni hai dovuto affrontare diversi problemi!

Toro: In amore ora hai voglia di rimetterti in gioco, se sei fidanzato pretendi più garanzie e certezze. Sul lavoro, ci sono questioni legali e finanziarie da affrontare!

Gemelli: Se c’è qualcuno che sta aspettando una tua risposta non devi perdere tempo: fatti avanti. Sul lavoro, in arrivo qualcosa di positivo con la Luna dalla tua parte e Venere in buon aspetto!

Cancro: In amore sei spesso intollerante e polemico, bisognerebbe ritrovare la serenità di sempre. Sul lavoro ci saranno delle trasformazioni importanti, ora stai gettando le basi per ripartire, così non ti farai trovare impreparato!

Leone: La Luna è dalla tua parte e questa è una giornata interessante in amore. Sul lavoro, potrebbe nascere una nuova collaborazione e qualcuno potrebbe anche risolvere i problemi di rapporti.

Vergine: In amore oggi sei un po’ agitato. Sul lavoro, cerca di stare alla larga dalle complicazioni e di non cedere alle provocazioni. Ultimamente hai dovuto affrontare diverse spese, forse troppo, ma presto anche la situazione economica migliorerà!

Bilancia: Mercurio entra nel tuo segno zodiacale e questa è una buona notizia per i sentimenti. Sul lavoro, chi è fermo da tempo ora può ripartire, ma serve coraggio!

Scorpione: Settembre sarà il mese di recupero per i sentimenti, magari riuscirai anche a liberarti da un peso. Sul lavoro, è arrivato il momento di rimettersi in gioco anche se questo desterà, almeno all’inizio, qualche preoccupazione!

Sagittario: In amore meglio evitare le polemiche, anche se sarà difficile! Sul lavoro, la giornata è di quelle ‘no’, tutto sembra andare per il verso sbagliato: meglio rimandare ogni decisione importante a domani!

Capricorno: In amore qualcosa non ti convince, ci sono delle situazioni poco chiare. Sul lavoro, cerca di porti in maniera diversa, soprattutto ora che vuoi recuperare il tempo perso!

Acquario: La Luna e Venere sono dalla tua parte e i rapporti ora sono favoriti, approfittane! Sul lavoro, se hai un’attività indipendente hai fiducia e sai come fare per cambiare qualcosa alla tua vita!

Pesci: In amore meglio mantenere la calma, soprattutto se già ieri hai dovuto fare i conti con delle tensioni. Sul lavoro, meglio non avanzare delle richieste e aspettare.

Almanacco

Il 31 agosto è il 243° giorno del calendario gregoriano. Mancano 122 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Raimondo Nonnato (Religioso)

Etimologia: Raimondo, nome tedesco, deriva dall’antico termine “Ragimund”, significante “protezione divina”. Molto diffuso in epoca medioevale è ancora presente in tutta Italia.

Nati 31 agosto

Sei nato oggi? I nati il 31 agosto vogliono essere sempre al centro della pubblica attenzione e/o aiutare gli altri a farsi strada nella società. Di solito sono persone profondamente coinvolte dagli avvenimenti che si verificano intorno a loro, e non solo vengono inevitabilmente trascinati nel normale flusso della vita, ma sono anche destinati a distinguersi, talvolta in modo discreto, da tutti coloro che li circondano.

1870 – Maria Montessori : Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, è stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medico, filosofa e volontaria.

1949 – Richard Gere: Nato a Philadelphia, in Pennsylvania, è uno degli attori di maggior fascino ed è considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile.

Scomparsi oggi

1973 – John Ford: Un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia, su tutti Orson Welles e Akira Kurosawa, con lui il cinema western visse la stagione d’oro.

1867 – Charles Baudelaire: Massima incarnazione dell’artista bohémien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei “poeti maledetti”, è considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del Decadentismo. La maggior parte degli studiosi lo ritiene semplicemente il maggior genio poetico di sempre.

1997 – Diana Spencer: Nata a Sandringham, sulla costa orientale dell’Inghilterra, viene ricordata dai sudditi di Sua Maestà e dall’opinione pubblica mondiale semplicemente come Lady D, amata per il profondo impegno nel sociale.

Accadde Oggi

Rinvenuta la prima vittima di Jack lo squartatore, primo giornale radio, Lady Diana muore in un incidente.

784 – Il patriarca di Costantinopoli, Paolo, è deposto dall’imperatrice Irene d’Atene, che lo sostituisce con Tarasio, un uomo di sua fiducia

1056 – L’Imperatrice Bizantina Teodora muore senza figli, ponendo fine alla dinastia macedone.

1888 – Jack lo Squartatore inizia a uccidere delle donne: Mary Ann Nicholls è la sua prima vittima trovata in Buck’s Row, a Londra

1920 – Il primo giornale radio viene trasmesso da Detroit (Michigan)

1939 – Truppe tedesche, travestite con delle divise polacche, attaccano la stazione radiofonica di Gleiwitz, Hitler usa questo finto attentato come pretesto con l’opinione pubblica per giustificare l’invasione della Polonia e quindi lo scoppio della seconda guerra mondiale

1942 – L’SS tedesca, attua la prima deportazione degli ebrei (5000 circa) dal ghetto di Ternopil al campo di sterminio di Be??ec

1978 – I fondatori dell’Esercito di Liberazione Simbionese: William ed Emily Harris, vengono ritenuti colpevoli di aver rapito nel 1974 Patricia Hearst, erede di un impero editoriale

2006 – La polizia norvegese recupera i due quadri (L’Urlo e la Madonna) di Edvard Munch che erano stati rubati il 22 aprile 2004

2016 – Brasile: la presidente Dilma Rousseff viene destituita per impeachment a seguito del voto in Senato.ù

1997 – Lady D muore in un incidente: Usciti dall’Hotel Ritz di Parigi, in Place Vendôme, Diana Spencer (ormai separata dal principe Carlo d’Inghilterra) in compagnia del nuovo compagno Dodi Al-Fayed (figlio del milionario egiziano ed ex proprietario dei magazzini Harrods) si allontana sulla Mercedes S280, cercando di seminare i fotografi.

1888 – Rinvenuta la prima vittima di Jack lo squartatore: È notte fonda a Whitechapel, quartiere popolare della periferia orientale di Londra. Alle 3:45, lungo Buck’s Row, Charles Cross e Robert Paul fanno una macabra scoperta: riverso a terra, in un lago di sangue, c’è il cadavere di una donna, orrendamente mutilato in diversi punti. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni, riconosciuta in seguito come la prima vittima accertata del serial killer passato alla storia come Jack lo squartatore.