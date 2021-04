Lunedì 5 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 5 aprile è il 95º giorno del calendario gregoriano. Mancano 270 giorni alla fine dell’anno

Pasquetta : La cosiddetta Pasquetta è il giorno successivo a Pasqua, il giorno dedicato alle scampagnate, ai pic-nic, purtroppo non possibili nel 2021 per la pandemia globale. Il giorno è chiamato anche Lunedì dell'Angelo, in riferimento all'incontro dell'angelo con le donne giunte al sepolcro, dopo la Resurrezione di Cristo.

Accadde oggi

1242 – Aleksandr Nevskij sconfigge l’Ordine Teutonico nella Battaglia del lago ghiacciato, combattuta sul ghiaccio che copriva il Lago dei Ciudi

1453 – Il sultano Maometto II ammassa le truppe preparandosi ad attaccare Costantinopoli, capitale dell’Impero Bizantino: dopo due anni d’assedio, arrivano i cannoni, grazie ai quali la città verrà conquistata il 29 maggio 1453

1648 – Napoli: fine della Repubblica Napoletana

1722 – Jakob Roggeveen sbarca sull’Isola di Pasqua.

1794 – A Parigi vengono ghigliottinati Georges Jacques Danton e Camille Desmoulins su ordine di Maximilien Robespierre

1817- Il barone Karl Friedrich Drais von Sauerbronn presenta pubblicamente la draisina , l’antenata dell’attuale bicicletta. Curioso ed eclettico Drais studia architettura, agricoltura e fisica e ha il pallino delle invenzioni.

, l’antenata dell’attuale bicicletta. Curioso ed eclettico Drais studia architettura, agricoltura e fisica e ha il pallino delle invenzioni. 1875 – A Venezia re Vittorio Emanuele II di Savoia accoglie l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe

1895 – Oscar Wilde viene condannato al carcere per omosessualità dichiarata

1930- Il Mahatma Gandhi compie un atto di estrema disobbedienza civile: la cosiddetta “marcia del sale” . Dopo 240 miglia raggiunge Danni, in mezzo ad una folla che lo acclama, per raccogliere qualche grammo di sale infrangendo un divieto imposto dal monopolio degli inglesi.

. Dopo 240 miglia raggiunge Danni, in mezzo ad una folla che lo acclama, per raccogliere qualche grammo di sale infrangendo un divieto imposto dal monopolio degli inglesi. 1955- Winston Churchill, ottantenne e malato, decide di ritirarsi dalla politica , rassegnando le dimissioni nelle mani della regina Elisabetta.

, rassegnando le dimissioni nelle mani della regina Elisabetta. 1974 – Viene pubblicato il primo romanzo di Stephen King, Carrie

1986 – Il musicista francese Jean-Michel Jarre tiene a Houston un fantasmagorico concerto in memoria delle vittime della tragedia dello Space Shuttle Challenger a cui assistono circa un milione e mezzo di persone.

1994 – Kurt Cobain , cantautore e chitarrista del gruppo grunge Nirvana, si suicida con un colpo di fucile a pompa alla testa

, cantautore e chitarrista del gruppo grunge Nirvana, si suicida con un colpo di fucile a pompa alla testa 1998 – Inaugurato il ponte sospeso più lungo del mondo: Una sfida contro le forze della natura e un nuovo corso dato all’ingegneria delle costruzioni. l’Akashi-Kaikyo è lungo 3.911 metri e alto 282,8. La sua campata principale è di ben 1.991 metri.

Una sfida contro le forze della natura e un nuovo corso dato all’ingegneria delle costruzioni. l’Akashi-Kaikyo è lungo 3.911 metri e alto 282,8. La sua campata principale è di ben 1.991 metri. 2004 – Si diffonde la notizia che il teschio conservato nella tomba di Francesco Petrarca ad Arquà non è del poeta: è infatti appartenuto ad una donna del Medioevo

2008 – Un incendio nel castello di Moncalieri (dal 1997 patrimonio dell’Unesco) devasta 5 storiche stanze, tra cui quella di Vittorio Emanuele.

Nati

Sei nato oggi? Il tuo temperamento tranquillo e riflessivo, l’amore per la natura, i bambini, gli animali e la capacità di apprezzare appieno le piccole gioie della vita, fanno di te una persona felice e realizzata. Nel lavoro sei molto apprezzato anche se non fai nulla per rincorrere il successo. In amore sai scegliere un partner che condivide il tuo stile di vita e col quale stabilisci una forte intesa mentale.

1916 – Gregory Peck: Tra i divi assoluti di Hollywood, è stato uno degli attori di maggior fascino nella storia del cinema mondiale. Nato a La Jolla, nella California meridionale, e scomparso a Los Angeles.

1900 – Spencer Tracy: Dagli anni Trenta ai Sessanta è stato il migliore attore in circolazione. Per lui parlano gli oltre sessanta film interpretati, alcuni di essi “pietre miliari” del cinema, e il record di nomination all’Oscar come “miglior attore protagonista” (condiviso con Laurence Olivier).

Scomparsi

1994 – Kurt Cobain: Lo stile musicale grunge e la breve vita di eccessi, cui egli stesso pose tragicamente fine, lo hanno fatto entrare di diritto tra i maledetti del rock e tra le principali icone giovanili. Nato ad Aberdeen.

2008 – Charlton Heston: Sessant’anni di carriera ad alti livelli fanno di Charlton Heston, nome d’arte di John Charles Carter, uno dei migliori attori della storia del cinema. Nato ad Evanston, nell’Illinois, e morto a Beverly Hills.

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox per i prossimi giorni. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni giornaliere dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete - Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi attende una settimana fantastica. In amore, cresce un grande desiderio di rivalsa, soprattutto nelle coppie che hanno attraversato un periodo pieno di problemi o che hanno affrontato una separazione. Le relazioni che nascono in questo periodo sono molto intriganti, ma bisogna fare attenzione su alcune persone che non sono degne del vostro affetto. Le coppie che hanno resistito alle crisi degli ultimi tempi adesso vanno alla grande.

Toro - Quattro stelle per i nativi del Toro. In amore, non sottovalutate le nuove opportunità; la primavera inoltrata porta emozioni interessanti da vivere. Coloro che sono rimasti troppo lontani dai sentimenti, in questo periodo hanno voglia di rimettersi in gioco. In questo periodo riuscite anche a mettervi d’accordo con un ex riguardo alla questione ’separazione’. Per chi lavora a tempo determinato o part-time è una settimana di buona opportunità per il futuro. Con Uranio nel segno c’è il desiderio di cambiamento.

Gemelli - Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa è una settimana fantastica. In amore, è un periodo emozionante per coloro che cercano nuove avventure. In questo periodo diventa facile anche fare incontri speciali, torna piacevole il rapporto con gli altri. Ariete e Leone sono i segni che più vi piacciono. Queste stelle favorevoli aiutano le coppie a fare chiarezza. Se c’è una buona volontà da parte di entrambi, si potrà ristabilire un buon accordo. Per chi si è separato arriverà un nuovo amore. In campo professionale, dovete fare una scelta importante in vista del futuro.

Cancro - Tre stelle per i nativi del Cancro. Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox vi attende una settimana discreta. In amore, non siete troppo soddisfatti di come stanno andando le cose, oppure siete reduci da una delusione o avete paura di soffrire facendo un nuovo incontro. L’amore vive un periodo di incertezza. Gli inizi di aprile sembrano essere condizionati da stanchezza e nervosismo. In campo professionale, state cambiato direzione e dall’inizio del 2021 ci sono trasformazioni in corso.

Leone - Quattro stelle per i nati sotto il segno del Leone. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi aspetta una settimana buona. In amore, il vostro fascino aumenta, non sottovalutate i nuovi incontri. Il desiderio di amare aumenta a dismisura e volete tornare protagonisti della vostra vita sentimentale. Le coppie, in questo periodo, si liberano di tanti problemi, chi ha risentito di una crisi può recuperare, ma ovviamente ci vuole anche il consenso del partner.

Vergine - Quattro stelle per i nativi della Vergine. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox questa è una settimana buona. In amore, nel vostro cielo ci sono stelle neutrali; se siete single, non cercate nulla ma se capita l’occasione potreste anche lasciarvi andare. Gli uomini della Vergine sono troppo presi dal lavoro, le donne del segno invece devono dimenticare un triste incontro fatto nel passato. Aspettate la seconda metà di aprile perché molte cose cambieranno. Le coppie finalmente raggiungeranno una stabilità. Appena possibile cercate di organizzare un incontro chiarificatore. Le questioni che riguardano soldi vanno affrontate al più presto.

Bilancia - Tre stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi attende una settimana discreta. In amore, certi pianeti in opposizione vi complicano la vita sentimentale. Se avete a che fare con una persona che vi promette mari e monti, non abboccate. Favorite le coppie che desiderano avere un figlio o che vogliono sposarsi entro l’estate. È possibile, però, qualche polemica con i genitori. In campo professionale, vorreste ritrovare la voglia di rimettervi in gioco ma questa non è una settimana particolarmente tonica. Attenzione ai soldi, di recente avete avuto troppo spese.

Scorpione - Tre stelle per i nativi dello Scorpione. In amore, se vivete una situazione che vi piace tanto, non tiratevi mai indietro. A volte, i ripensamenti possono portare confusione. Avete anche la voglia di discutere ma se vi piace tanto una persona, fate attenzione a non rovinare tutto. Da qualche tempo potreste aver maturato un atteggiamento critico nei confronti di persone che vi stanno attorno. La vita sentimentale è in fase di rivoluzione, malgrado l’aggressività di un Giove dissonante che invita alla prudenza in ogni discussione. In campo professionale, non ci sono novità e proprio questo è il problema. Aprile sarà un mese in cui certi giorni avete voglia di buttare tutto all’aria.

Sagittario - Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa è una settimana fantastica. In amore, potrebbe tornare il desiderio di fare incontri. Entro la metà di aprile può accadere qualcosa di bello. Nelle prossime giornate sarete più disponibili e molto passionali. I single del segno, insomma, potrebbero cogliere un’opportunità. Se una persona vi sta troppo addosso, potreste desiderare una separazione e cercare altrove. Per le coppie che hanno voglia di fare grandi progetti, questo è un periodo molto positivo. In campo professionale, le stelle favoriscono qualsiasi tipo di progetto.

Capricorno - Tre stelle per i nativi del Capricorno. Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox vi attende una settimana discreta. In amore, con queste stelle controverse è meglio evitare azzardi. Se ci tenete a un rapporto mantenete la calma. Siete talmente presi da questioni di lavoro, da dubbi che riguardano la vita pratica, che è molto difficile capire cosa volete davvero dalla vostra vita sentimentale.

Acquario - Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi aspetta una settimana fantastica. In amore, i single aprirsi di più e sfruttare al meglio queste stelle favorevoli. Tendenzialmente vivete i rapporti a limite, vi piacciono le persone stravaganti ma adesso dovete ritrovare un po’ di buon senso. Questo aprile promette successo, spetta solo a voi scegliere la persona giusta.

Pesci - Quattro stelle per i nativi dei Pesci. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox questa è una settimana buona. In amore, le passioni della vita nascono all’improvviso. Vi piacciono le sorprese e in questo periodo potreste ricevere delle proposte intriganti. Se dovete dimenticare un passato difficile, non esitate a farvi avanti. Chi di recente ha vissuto una separazione ora vede un orizzonte più sereno. Casa, figli, famiglia, tutto è da sostenere, da proteggere. Le iniziative che partono in questo periodo sono fortunate e potreste ufficializzare una relazione. In campo professionale, questo è un periodo favorevole.