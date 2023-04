Oggi 5 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 5 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Per i single oggi è un buon giorno: ci sono tutte le possibilità di un incontro interessante. Il cielo è molto buono nell’ambito lavorativo: se non vi piace ciò che fate è il momento di cercare altrove.

Toro – Ottimo l’amore: tra colpi di fulmine e conoscenze potrebbero nascere belle storie. Sul lavoro dovete cercare di essere più precisi e andare fino in fondo nei progetti.

Gemelli – Le coppie che avevano avuto qualche problema potrebbero ripartire alla grande. Chi invece vuole un nuovo inizio deve iniziare a guardarsi intorno. Buono il lavoro: ciò che parte oggi è promettente.

Cancro – Se siete in una relazione ufficiosa state attenti, qualcuno potrebbe impicciarsi. Stasera avete voglia di solitudine. Come sempre siete voi a dover portare avanti la casa, diffidate delle proposte lavorative di oggi.

Leone – L’amore può capitare nei momenti più impensabile, anche se non vi guardate intorno, per esempio in viaggio. Mettete in pratica le idee lavorative a cui state pensando.

Vergine – State aspettando un ritorno romantico, ma siete sicure che ne valga la pena e che sia possibile? Se sì, allora, agite. Sul lavoro Bilancia o Cancro vogliono la vostra attenzione.

Bilancia – Oggi siete stanchi e agitati e questo potrebbe portare qualche provocazione nella coppia. Sul lavoro vi troverete a discutere con qualcuno: avete le idee giuste ma spiegate in modo confuso.

Scorpione – In questi giorni vi siete dedicati troppo a ciò che dovete fare e poca attenzione all’amore. Lasciatevi andare. Sul lavoro dovete farvi avanti e proporre le vostre idee.

Sagittario – Fate qualche slancio in amore. Se non avete una relazione è perché non la volete o non vi guardate intorno. Oggi sono previste molte soddisfazioni lavorative.

Capricorno – In amore sono finite le discussioni e avete le idee più chiare. La situazione lavorativa è di facile gestione, qualche problema in ambito finanziario.

Acquario – Finalmente la Luna è favorevole e avete molta voglia innamorarvi. Se non ci sono problemi avvicinatevi a chi vi ama. Sul lavoro potrebbe esserci qualche discussione, ma le buone idee nascono anche da ciò.

Pesci – Se avete qualche problema con il partner oggi è un buon giorno per recuperare. Il lavoro sarà promettente per tutto il mese.

Almanacco

Il 5 aprile è il 95º giorno del calendario gregoriano. Mancano 270 giorni alla fine dell’anno

Nati 5 aprile

Sei nato oggi? Il tuo temperamento tranquillo e riflessivo, l’amore per la natura, i bambini, gli animali e la capacità di apprezzare appieno le piccole gioie della vita, fanno di te una persona felice e realizzata. Nel lavoro sei molto apprezzato anche se non fai nulla per rincorrere il successo. In amore sai scegliere un partner che condivide il tuo stile di vita e col quale stabilisci una forte intesa mentale.

1916 – Gregory Peck: Tra i divi assoluti di Hollywood, è stato uno degli attori di maggior fascino nella storia del cinema mondiale. Nato a La Jolla, nella California meridionale, e scomparso a Los Angeles.

1900 – Spencer Tracy: Dagli anni Trenta ai Sessanta è stato il migliore attore in circolazione. Per lui parlano gli oltre sessanta film interpretati, alcuni di essi “pietre miliari” del cinema, e il record di nomination all’Oscar come “miglior attore protagonista” (condiviso con Laurence Olivier).

Scomparsi

1994 – Kurt Cobain: Lo stile musicale grunge e la breve vita di eccessi, cui egli stesso pose tragicamente fine, lo hanno fatto entrare di diritto tra i maledetti del rock e tra le principali icone giovanili. Nato ad Aberdeen.

2008 – Charlton Heston: Sessant’anni di carriera ad alti livelli fanno di Charlton Heston, nome d’arte di John Charles Carter, uno dei migliori attori della storia del cinema. Nato ad Evanston, nell’Illinois, e morto a Beverly Hills.

