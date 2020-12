Sabato 5 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 5 dicembre è il 339º giorno del calendario gregoriano (il 340º negli anni bisestili). Mancano 26 giorni alla fine dell’anno.

Giornata Mondiale del Suolo, “World Soil Day”

Accadde oggi

1456 – Il 5 dicembre un immane terremoto sconvolge la Campania e le regioni circostanti, con epicentro nella zona del Sannio ebbe una magnitudo di circa 7.1, con ripetute scosse secondarie nella zona dell’Irpinia e del Molise. Migliaia le vittime (oltre 30.000), probabilmente si tratta del terremoto più forte che si è avuto sulla terra ferma in Italia nell’ultimo millennio, ad eccezione del Terremoto di Messina del 1908 e del Terremoto del Val di Noto del 1693 in Sicilia.

1484 – Papa Innocenzo VIII scrive la bolla pontificia Summis desiderantes contro l’attività di maghi e streghe in Germania che porterà all’Inquisizione

1492 – Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a mettere piede sull’isola di Hispaniola (oggi Haiti e Repubblica Dominicana)

1766 – A Londra, James Christie esegue la sua prima vendita (in seguito fonderà Christie’s, la più vecchia casa d’aste del mondo)

1848 – Corsa all’oro californiana: in un messaggio letto davanti al Congresso degli Stati Uniti il presidente James Knox Polk conferma che grandi quantità d’oro sono state scoperte in California

1925 – Prima de La corazzata Potëmkin di Sergej Ėjzenštejn

1931 – Per ordine di Stalin viene distrutta la cattedrale di Cristo Salvatore in Mosca

1933 – Fine del Proibizionismo: lo Utah diventa il 36º stato a ratificare il XII emendamento, facendo raggiungere la quota dei 3/4 necessaria a farlo entrare in vigore

1934 – Le truppe italiane attaccano Wal Wal in Etiopia (occorreranno quattro giorni per prendere la città)

1941 - Seconda guerra mondiale : Nella Battaglia di Mosca il generale Georgy Zhukov lancia un contrattacco sovietico contro le armate tedesche, con una delle più grandi offensive lanciate contro il Gruppo di armate Centro

Seconda guerra mondiale : il Regno Unito dichiara guerra a Finlandia, Ungheria e Romania

1943 – Seconda guerra mondiale : L’U.S. Army Air Force inizia ad attaccare le basi delle armi segrete tedesche nell’operazione Crossbow

1945 – Cinque aerei del Volo 19 in addestramento scompaiono misteriosamente nel Triangolo delle Bermude

1952 – Il grande smog colpisce Londra

2017 - Il Comitato Olimpico Internazionale vieta alla Russia di competere alle Olimpiadi invernali del 2018 per lo scandalo del doping alle Olimpiadi invernali del 2014

1484 – Inizia la caccia alle streghe: “È recentemente giunto alle nostre orecchie che in alcune regioni dell’alta Germania, molte persone di entrambi i sessi, rinnegando la fede cattolica, si sono abbandonate a demoni maschi e femmine, e che, a causa dei loro incantesimi, lusinghe, sortilegi, e altre pratiche abominevoli, hanno causato la rovina propria, della loro prole, degli animali, e dei prodotti della terra, così come di uomini e donne”. Recita così un passo significativo della bolla Summis desiderantes affectibus (“Desiderando con supremo ardore“), promulgata “nell’anno del Signore 1484, cinque dicembre” da papa Innocenzo VIII, con cui venne messa definitivamente al bando la stregoneria. Qui nacquero i presupposti della famigerata caccia alle streghe, che per quasi due secoli provocherà migliaia di vittime in tutta Europa. Il documento papale, in concreto, nominò due figure di inquisitori, i domenicani tedeschi Heinrich Kramer Institor e Jacob Sprenger, incaricati di perseguire con estrema durezza maghi, guaritori e streghe che “infestavano” la Germania con i loro malefici e sortilegi.

1933 – Finisce il proibizionismo in America: E l’America si riprese la libertà di bere. Alle 17,27 (ora di New York) del 5 dicembre 1933, boccali di birra e bicchieri di whisky tintinnarono.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 5 dicembre possiedono un’immensa fiducia nella propria abilità di portare le cose a compimento; a volte si tratta di una sicurezza effettivamente giustificata, a volte invece no. Infatti, sebbene siano capaci di mosse brillanti e geniali, può anche succedere che falliscano in pieno e, quando questo accade, le ragioni sono quasi sempre da ricercare in un atteggiamento spesso poco realistico, in una visione del mondo troppo colorata di rosa, più che in errori commessi nel coraggioso tentativo di riuscire. Devono, quindi, cercare di comprendere che non è soltanto la qualità degli sforzi che determina un risultato positivo, bensì anche un’attenta valutazione preliminare delle possibilità effettive che tali tentativi offrono.

1901 – Walt Disney: L’uomo che riuscì a tradurre i propri sogni su pellicola da 8 millimetri, tirando fuori tutta la poesia della settima arte.

1959 – Maurizio Crozza: L’altra faccia della società italiana, dai politici ai personaggi famosi, quella che fa sorridere con i propri tic e gaffe, portate all’esasperazione dal popolare comico televisivo.

1968 – Roberta Capua: Nata a Napoli, è un volto popolare del piccolo schermo, dove arriva nel 1986 grazie alla vittoria di Miss Italia (come la madre Marisa Jossa, nel 1959).

Scomparsi oggi:

1791 – Wolfgang Amadeus Mozart: Non ci sono dubbi che sia lui il più grande compositore di tutti i tempi, anche se un certo Beethoven provò a contendergli degnamente il primato.

2013 – Nelson Mandela: Politico sudafricano, nato a Mvezo (nel Sudafrica sud-orientale) e registrato all’anagrafe come Nelson Rolihlahla Mandela.

1870 – Alexandre Dumas: Con personaggi senza tempo come D’Artagnan ed Edmond Dantès ha lasciato un’impronta marcata nella letteratura mondiale, da cui viene celebrato come “maestro del romanzo storico“.

1974 – Pietro Germi: Al di qua e al di là della cinepresa ha lasciato, dal neorealismo alla commedia, pagine memorabili nella storia del cinema italiano, meritandosi i più alti riconoscimenti

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di sabato 5 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Oggi la Luna promette di darti tante piccole soddisfazioni, di farti avere ragione su idee, persone e verità. Succede perché una Luna particolarmente simpatica ti aiuterà a trovare forza e sicurezza, ti farà vedere i limiti e gli errori di qualcuno che forse si nutre di illusioni, di sogni e di domande.

Toro

Fai attenzione a questa Luna che oggi rischia di renderti impaziente, mai disposta a credere in quello che succederà. Luna che ti proverà a farti sentire in ostaggio degli eventi, di quell’Urano che non cambia e che promette. Vivi il tuo sabato serenamente, evita di farti troppe domande sul futuro.

Gemelli

Mettici più coraggio e tanta passione quando ti esprimi, quando hai a che fare con qualcuno, quando avrai voglia di condividere un pensiero, una iniziativa con gli altri. Perché davvero oggi c’è bisogno di calore, di muoverti in modo deciso e intenso, senza perdere di vista niente e nessuno.

Cancro

Nonostante sia sabato, difficilmente deciderai di non fare, di rimandare. Perché oggi la Luna accende dentro di te il bisogno di sentirti impegnata, perché hai voglia di rompere con certi schemi, di prenderti ciò che il destino non sembra ancora volerti dare. Mettici coraggio e determinazione.

Leone

La Luna oggi è la vera protagonista del sabato, e il fatto che lei brilli proprio nel tuo segno già ti fa capire perché sarà una giornata intensa, speciale. Perché le emozioni e l’energia delle cose ti saranno vicine, perché tutto ti somiglierà, sarà fatto per piacerti. Agisci e pensa come vuoi.

Vergine

Il sabato ti convincerà a lasciar andare, a smorzare il volume del presente, a non chiedere troppo a nessuno. Semplicemente hai bisogno di muoverti con una certa gentilezza per non far rumore, per lasciare che il presente ti conceda tranquillità, serenità e un po’ di sano silenzio. Ti piace così.

Bilancia

Attenta a non coltivare troppo spesso, e troppo da vicino, sogni e speranze (magari dando retta a una Luna che ha bisogno di fare sul serio). Perché tempi e modi del destino non sono quelli che vorresti tu, perché la realtà potrebbe esigere più pazienza, la capacità di saper aspettare le stelle migliori.

Scorpione

Oggi la Luna sarà in quadratura al tuo segno e al tuo modo di vivere le relazioni, per questo potresti spesso percepire una certa insoddisfazione, quando starai con gli altri, quando ti metterai in relazione con qualcuno. Il segreto? Cerca di credere di più in te stessa, di sentirti all’altezza di ogni situazione.

Sagittario

Marte e la Luna saranno i tuoi veri amici in questo sabato di dicembre. Forze insieme alle quali davvero potrai esprimere energia, entusiasmo, voglia di fare di più e di meglio. Per questo dovresti fidarti delle stelle del sabato, dicendo di no a tutto ciò che ti vorrebbe rallentare, convincere a non chiedere.

Capricorno

Proteggi il tuo sabato dalle strane idee o iniziative di qualcuno. Perché ci sarà chi avrà voglia di darsi da fare, di immaginare qualcosa di diverso che finirebbe per guastare la calma del giorno. Meglio di no, meglio non sprecare energie, non accettare situazioni che davvero non ti piacerebbero.

Acquario

L’opposizione della Luna ti impone di fare una scelta, di esprimere una preferenza. Dovrai infatti dire di no all’inutile fretta delle ambizioni, che finirebbe per farti sentire ferma, immobile, decidendo di essere più orgogliosa di ciò che se, che hai, che puoi permetterti. Alimenta la tua autostima.

Pesci

Accetta che questo sia un sabato in cui prenderti cura di cose e di persone, in cui cioè mettere da parte tutto ciò che si fa sentire, che vuole brillare, che appartiene insomma alla parte più smart del tuo modo di essere. Vedrai che, già da domani, tutto potrà tornare a essere come lo vuoi tu.