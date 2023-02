Oggi 5 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 5 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. E’ il momento di portare avanti nuovi progetti. Se l’oroscopo è interessante e promettente, non fare l’errore di rivangare il passato: specialmente se è stato negativo. Nel lavoro è una giornata buona per fare nuovi accordi e avanzare richieste.

Toro. Più ci avviciniamo a metà febbraio più l’agitazione aumenta: oggi è una giornata promettente, goditela a pieno. Nel lavoro cerca di restare sereno ma aspetta a spendere soldi in maniera folle: rimani con i piedi per terra.

Gemelli. Se in coppia ci sono state discussioni la settimana potrebbe portare ancora qualche piccolo dubbio. Nel lavoro potresti fare un incontro importante: tieni gli occhi aperti e non fermarti se hai intenzione di buttarti in un progetto.

Cancro. Una buona giornata per l’amore! Questo non vuol dire che se ci sono state problematiche potranno risolversi nel giro di poche ore. Nel lavoro c’è qualcosa che non va: forse è il periodo, per il momento stai attento alle spese.

Leone. Chiunque si stia approcciando ad una nuova storia cerchi di farlo con prudenza, se non addirittura diffidenza! Nel lavoro stai vivendo dei giorni controversi: devi fare delle scelte importanti, affronta le situazioni con coraggio.

Vergine. Hai tanta voglia di amare: che dirti, ama allora! Non sottovalutare i nuovi incontri. Nel lavoro alcune persone sono decisamente contro di te: forse l’ambiente non ti piace?

Bilancia. In amore dipende tutto da te: vuoi davvero trovare l’amore? Con la persona giusta si possono fare grandi progetti. Nel lavoro una nuova energia sta prendendo piede, lascia andare il passato.

Scorpione. Se sei single non arrendert. Per uno Scorpione e non è facile dimenticare, ma per andare avanti è fondamentale. Nel lavoro attenzione alle spese: Giove è dissonante, porta con sé dei dubbi.

Sagittario. Hai voglia di tornare ad amare, questa settimana potrebbe darti dei suggerimenti…speciali. Nel lavoro non esagerare, fai solo il necessario per andare avanti. Per capisci meglio: non fare il passo più lungo della gamba.

Capricorno. Anche se sei solo da tempo non è il momento per rinunciare all’amore! La Luna entrerà nel tuo segno zodiacale, tanti chiarimenti in amore per la prossima settimana. Nel lavoro attenzione alle spese se ci sono stati problemi finanziari.

Acquario. Se c’è un ex ancora nei paraggi non è escluso che tu voglia chiudere definitivamente le porte! Nel lavoro prossimamente potrebbero esserci dei ripensamenti: cerca di concludere almeno le questioni importanti.

Pesci. Tutte le storie che hanno vissuto brutte situazioni di recente o che sono già state chiuse vanno dimenticate, ma per bene! Nel lavoro i prossimi giorni saranno abbastanza convulsi.

Almanacco

E’ il 36° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 329 giorni.

Santi del giorno: Sant’Agata (Vergine e Martire) protettrice di balie, nutrici e fonditori di campane.

Etimologia: Agata, deriva dal greco Agathé, e a sua volta dall’aggettivo agathos “buono”: significa quindi “buona, virtuosa”. L’agata è anche una varietà di quarzo.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 5 febbraio mettono una grande grazia e disinvoltura in tutto ciò che fanno e hanno un modo di fare molto persuasivo che, pur nella sua pacatezza, lascia chiaramente intendere quanto queste persone facciano sul serio. Probabilmente più eloquenti con i fatti che non con le parole, sono dotati di una presenza fisica rassicurante, che dà l’impressione di individui sui quali poter fare affidamento nei momenti difficili. Sono acuti e perspicaci e parlano sempre diritto al cuore dell’interlocutore.

1914 – William Burroughs: Personaggio chiave della beat generation, è stato uno degli scrittori più originali della controcultura americana degli anni Cinquanta e Sessanta.

1958 – Fabrizio Frizzi: Conduttore tra i più noti del panorama televisivo italiano, con una trentennale esperienza alle spalle.

1985 – Cristiano Ronaldo: È l’unico calciatore ad aver segnato cinquanta reti in una stagione in cinque consecutive.

