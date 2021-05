Mercoledì 5 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 5 maggio è il ° giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Irene (Erina)

Etimologia: Irene, il nome ha origine greca e significa “pace”. Irene, figlia di Zeus e Temi, era infatti la dea della pace nella mitologia greca. Fracesco De Gregori, Roberto Vecchioni e altri cantanti hanno dedicato ad Irene alcune loro canzoni. Il nome è presente da molti anni nella top 50 dei nomi più popolari in Italia,

5 maggio, Giornata mondiale dell'igiene delle mani - É stato scelto il 5 maggio, cioè il quinto giorno del quinto mese dell’anno, per ricordare i 5 momenti fondamentali per l’igiene delle mani nelle attività sanitarie e assistenziali. Un appuntamento annuale per ribadire il ruolo chiave dell’igiene delle mani, riconosciuta come una delle pratiche centrali per proteggere il paziente dalla trasmissione di infezioni.

Accadde Oggi

1800 – Gran Bretagna: il parlamento approva l’Atto di Unione con cui si stabilisce l’unione del Regno di Gran Bretagna e del Regno d’Irlanda per dare vita al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

1809 - Mary Kies diventa la prima donna ad ottenere un brevetto statunitense (per una tecnica di tessitura della paglia con seta e filo).

1821 – Napoleone Bonaparte muore in esilio sull'isola britannica di Sant'Elena, Alessandro Manzoni gli dedicherà l'ode Il cinque maggio. Le cause del decesso sono ancor oggi oggetto di dibattito.

1842 – Ad Amburgo scoppia un devastante incendio, che imperverserà per 4 giorni, distruggendo parte del centro storico

1860 – Risorgimento Italiano: partenza della Spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova su due piroscafi, il Piemonte ed il Lombardo

1893 – Il crollo della Borsa di New York dà il via a un periodo di depressione

1945 – Seconda guerra mondiale: Viene liberato il campo di concentramento di Mauthausen; I soldati canadesi liberano la città di Amsterdam dall’occupazione nazista

1947 – Primo volo di una linea aerea italiana del dopoguerra, lungo la tratta Torino – Catania con scalo a Roma

1971 – Palermo: Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, uccide il procuratore capo di Palermo Pietro Scaglione

, uccide il procuratore capo di Palermo Pietro Scaglione 1981 – Dopo 66 giorni di sciopero della fame, Bobby Sands muore nell’ospedale del carcere di Maze, noto anche come Long Kesh, in Irlanda del Nord. L’episodio scatena la protesta di molte persone nel mondo

1862 – Istituito il servizio postale nazionale: Così mentre il Parlamento proclamava Vittorio Emanuele II Re d’Italia, il 17 marzo del 1861, Cavour diede l’incarico al direttore delle Poste del Regno sardo di riorganizzare la rete nazionale postale.

1998 – Alluvione di Sarno e Quindici: In quel maledetto martedì di maggio del 1998, un’immane onda di fango e detriti, alimentata dalla pioggia incessante e dal dissesto idrogeologico, cancellò le vite di 160 persone.

1946 – Prima schedina totocalcio: Un rito del fine-settimana degli italiani per oltre mezzo secolo, la mitica schedina del Totocalcio debuttò nei bar la prima domenica di maggio del 1946. Un appuntamento e una speranza per tantissimi appassionati di calcio al costo di 30 lire.

Nati

Sei nato oggi? Hai una forza straordinaria che metti al servizio di ideali progressisti ed innovativi. Anche nel tuo lavoro sei apportatore di idee originali e di nuove soluzioni. Devi però imparare ad essere un po’ meno orgoglioso, ad ascoltare i consigli altrui e ad accettare l’aiuto di chi ti apprezza. In amore ti aspetta la felicità, ma prima di raggiungerla dovrai passare attraverso alcune prove.

1971 – Enzo Miccio: In fatto di eleganza nel vestire e di organizzazione di matrimoni è un esperto, noto al pubblico televisivo per numerosi programmi, quali “Ma come ti vesti?!” e “Shopping Night”, che lo hanno consacrato come il più famoso wedding planner d’Italia.

1988 – Adele: Star internazionale della musica contemporanea, con la sua voce formidabile e a suon di milioni di copie vendute nel mondo si è meritata lo scettro di regina del soul bianco. Nata a Londra.

1818 – Karl Marx: Pensatore e storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Nato a Treviri, nell’allora Regno prussiano (l’odierna Germania).

Scomparsi

2000 – Gino Bartali: Con il passare dei decenni, aumenta il numero degli sportivi italiani che sono diventati leggenda e, spesso, icona dello sport praticato ad altissimi livelli. Uno di questi è sicuramente Gino Bartali, nato a Ponte a Ema, frazione del comune di Bagno a Ripoli (in provincia di Firenze) e morto a Firenze il 5 maggio del 2000.

1821 – Napoleone Bonaparte: Nato ad Ajaccio, nella Corsica del sud, venne ribattezzato l’uomo del destino, per il nuovo assetto politico dato all’Europa e all’area mediterranea, attraverso i suoi trionfi militari di generale e condottiero dell’esercito francese. Dopo il ruolo centrale ritagliatosi nel periodo della Rivoluzione francese, riuscì a prendersi la guida del Paese, dando vita al primo Impero della Francia. Fu un dittatore ma anche un riformatore del sistema giuridico (con il Codice napoleonico) e dell’assetto amministrativo delle diverse aree dell’Impero, in particolare dell’Italia che per la prima volta si ritrovò in gran parte riunificata sotto la sua corona

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 5 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Il momento più caldo può arrivare nel weekend, la Luna sarà nel tuo segno. Nel lavoro se pensi di aver vissuto un’ingiustizia puoi iniziare a farti valere.

Toro. La Luna non è contraria ma cerca di evitare le tensioni. Nel lavoro dipenderà da te, ma ci sono progressi e conferme.

Gemelli. Queste sono giornate che portano fiducia in amore. Nel lavoro questa sarà una giornata particolare, Mercurio sarà i transito nel tuo segno e potrebbe regalati novità.

Cancro. Oggi la Luna è favorevole, anche Giove lo sarà in un paio di giorni: le coppie che vogliono un figlio sono favorite. Nel lavoro se hai un attività autonoma potrebbe essere un buon periodo per recuperare o fare una scelta.

Leone. La solitudine è un’abitudine da debellare, la timidezza non aiuta, lo sai vero? Nel lavoro è un periodo iper stimolante per la creatività, però stai aspettando sempre qualcosa che non arriva.

Vergine. In questi giorni un rapporto d’amore sarà finalmente definito, anche se Venere è dissonante. Nel lavoro ci sono scelte importanti che ti aspettano, oggi però la Luna è dissonante.

Bilancia. Oggi è una giornata di riflessione, Venere però è favorevole e preannuncia incontri importanti. Nel lavoro la situazione sta migliorando, le nuove opportunità però vanno valutate.

Scorpione. Da oggi Mercurio non è più contrario ma restano troppe conflittualità nelle coppie. Nel lavoro ci sono nuovi incontri positivi, tuttavia devi sempre aspettare che qualcuno vada a tuo favore.

Sagittario. La situazione è decisamente critica per le coppie in cui manca il dialogo. Attenzione, il tradimento non è la scelta migliore. Nel lavoro i progetti che partono adesso sono importanti.

Capricorno. Se vivi una grande storia ma c’è stato un piccolo litigio oggi potrai recuperare. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta, potrai avere buone opportunità.

Acquario. Se ci sono state difficoltà bisogna recuperare, devi vivere qualche emozione in più. Nel lavoro cerca di mettere in ordine le questioni economiche.

Pesci. Attenzione ai ritorni di fiamma fasulli: non rimpiangere storie passate. Nel lavoro questo periodo sarà favorito per fare cose positive.