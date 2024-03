Oggi 5 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Scoperta acqua sulla luna, compleanno di Lucio Battisti. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete. Non essere precipitoso in amore, purtroppo è vero che tendi a vedere il bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno, sii più cauto. Nel lavoro se hai già fatto cambiamenti in passato, non stai sbagliando a pensare di farlo ancora.

Toro. La Luna non è più opposta, questo è importante. Hai voglia d'amore ma senza complicazioni. Nel lavoro non fare passi falsi, non è il momento. Aspetta il 15 per le risposte che stai cercando.

Gemelli. La Luna è opposta, questo significa solo una cosa: prudenza. Nel lavoro non sembra una giornata giusta per fare richieste, cerca di stare tranquillo e aspetta la prossima settimana.

Cancro. Potrebbe venir fuori qualche contrasto con il proprio partner, ma nulla di irrisolvibile. Sei decisamente troppo pensieroso. Nel lavoro è una giornata interessante, preparati a ricevere una chiamata inaspettata.

Leone. Se vuoi un amore, cerca nuovi incontri. Un ritorno di fiamma; potresti volerlo più per orgoglio che per passione. Nel lavoro c’è molta amarezza, forse ti senti messo da parte: cerca di riprendere il controllo.

Vergine. Oggi dovrai risolvere un ‘piccolo problema’ di coppia. Dovresti sapere che alcuni amori hanno bisogno di più emozioni. Nel lavoro non escluso l’arrivo di qualche soldo in più.

Bilancia. Le piccole incomprensioni che ci sono sempre: ma come dobbiamo fare con questo amore? Nel lavoro la situazione generale è migliore, è possibile arrivare ad una conferma entro la fine del mese.

Scorpione. L’amore è importante, permette di compensare tutti i tuoi problemi. Ma sarà questo il suo ruolo? Attenzione nel lavoro, c’è qualcuno che potrebbe darti fastidio. Dal 15 marzo però arrivano buone notizie.

Sagittario. La Luna è nel tuo segno: non affaticarti nel rendere solido un amore che è già conflittuale. Nel lavoro i giovani sono i favoriti: soprattutto se dovete affrontare una prova.

Capricorno. Se il cuore è solo da tempo, non spaventarti: mettiti alla ricerca di qualcosa. Se nel lavoro stai aspettando qualche risposta legale arriveranno, i tempi però sono piuttosto lunghi.

Acquario. Se ci sono stati problemi in amore ora si può ripartire. Nel lavoro invece ci sono diversi pianeti che portano desiderio di cambiare: Saturno contrario crea spesso difficoltà. Dovresti risolvere un piccolo problema personale.

Pesci. Forza ed entusiasmo, passione anche nei rapporti coniugali ti aiuteranno a sconfiggere una crisi persistente. Nel lavoro c’è un po’ di nervosismo, forse perché alcune tue idee non sono condivise da chi hai attorno.

Almanacco

Oggi 5 marzo. E’ il 64° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine mancano 300 giorni.

Santi del giorno: Sant’Adriano di Cesarea (Martire)

Etimologia: Adriano, deriva dal latino e riferito alla città di Hadria e quindi con significato di ‘uomo nativo di Adria’. Oggi Adria è un piccolo centro in provincia di Rovigo, anticamente era invece un’importante città da cui prese il nome il Mare Adriatico. Questo nome fu scelto anche da un imperatore romano e sei papi.

Nati 5 febbraio

Sei nato oggi 5 febbraio? La personalità dei nati il 5 marzo è, generalmente, suddivisa in due parti ben distinte: davanti al mondo si dimostrano affabili, accattivanti, raffinati, gentili e premurosi, mentre dentro sé sono alle prese con i propri demoni. Individui estremamente riservati. Nell’ambito professionale, i più produttivi, riescono ad esprimere entrambe delle caratteristiche caratteriali senza contraddizioni e paure di censure. I problemi nascono nella vita privata, spesso tormentata ed a volte distruttiva. Costoro sembra vivano la vita più intensamente degli altri, anche perché rimangono aperti ad una gamma di esperienze molto più vasta di quella che ogni altra persona sarebbe in grado di affrontare. Alcune volte sembrano ragionevoli ed emotivamente obiettivi, in altre appaiano passionali, o addirittura, irrazionali, arrivando a travolgere tutti quanti con la loro intensità.

1943 – Lucio Battisti: Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. Nato a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, e morto nel settembre 1998 a Milano, da autodidatta scoprì le infinite possibilità della chitarra, contaminando il pop nazionale con la musica nera e il rock d'oltreoceano. Al successo di "Balla linda" del 1968 ne seguirono tanti altri, da "Non è Francesca" a "Emozioni", da Acqua azzurra acqua chiara (che vinse il FestivalBar) a "La canzone del sole", che per oltre un decennio lo proiettarono ai vertici delle classifiche. Di contro il suo essere in anticipo sui tempi e alla continua ricerca di innovazioni, unito alla personalità schiva e libera, lo rese oggetto di critiche e illazioni ingenerose, spingendolo a disertare le apparizioni in pubblico e sui media.

1922 – Pier Paolo Pasolini: Intellettuale tra i più geniali e controversi del Novecento italiano, in varie forme, dalla letteratura al cinema, seppe anticipare le trasformazioni della società italiana.

