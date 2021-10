Martedì 5 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: James Bond debutta al cinema, omicidio di massa in Svizzera, abolizione in Italia della pena di morte, muore Steve Jobs. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Il 5 ottobre è il 278º giorno del calendario gregoriano. Mancano 87 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Placido e Mauro (Monaco)

Proverbio del giorno: Da un disordine nasce un ordine.

Accadde Oggi

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1789 – Settemila donne, partite a piedi all’alba da Parigi, giungono nel pomeriggio alla reggia di Versailles, reclamando provviste di pane e altri alimenti, e chiedendo al re di trasferirsi in città. Il giorno dopo il sovrano si trasferisce al palazzo delle Tuileries

1910- In Portogallo viene proclamata la Repubblica , che pone fine al regno di Manuele II di Braganza, costretto a fuggire all’estero dalla sollevazione popolare innescata il 3 ottobre dall’uccisione del capofila repubblicano Miguel Bombarda .

1947- Muore Giuseppe Emanuele Modigliani, detto Menè, presidente del Partito socialdemocratico italiano fondato da Giuseppe Saragat. Nato a Livorno nel 1827 da una famiglia della borghesia ebraica, primogenito di quattro figli, l'ultimo dei quali era il pittore Amedeo Modigliani, era stato avvocato di parte civile nel processo per l'assassino di Giacomo Matteotti. Costretto ad emigrare in Francia durante il fascismo, era rientrato in Italia insieme a Ignazio Silone e nel 1946 era stato eletto deputato all'Assemblea Costituente.

1962 – James Bond debutta al cinema : Inviato in Giamaica per fare luce sulla misteriosa morte di un collega, l’agente 007 s’imbatte nei piani scellerati del Dr No e della potente organizzazione criminale denominata “Spectre”.

: Inviato in Giamaica per fare luce sulla misteriosa morte di un collega, l’agente 007 s’imbatte nei piani scellerati del Dr No e della potente organizzazione criminale denominata “Spectre”. 1966 – Nei pressi di Detroit un sistema di raffreddamento malfunzionante causa una parziale fusione del nucleo alla Centrale elettronucleare Enrico Fermi. La radiazione venne tuttavia contenuta

1977 – La Camera dei deputati autorizza il ricorso all'uso dell'energia nucleare e la costruzione di 4 centrali che la producano.

1994 – Approvata dalla Camera dei Deputati l'abolizione in Italia della pena di morte, ancora presente nel codice penale militare.

Nati

Sei nato oggi? Fin dall’infanzia dimostri notevoli doti ed uno spiccato talento creativo ed artistico. Non sempre però sei coerente e rischi di sprecare le tue capacità. I difetti che devi combattere sono la vanità e la pigrizia. Una persona più anziana potrà aiutarti e guidarti nella vita. In amore sii più sincero e la felicità ti sorriderà.

1975 – Kate Winslet: Figlia d’arte, cresciuta a pane e teatro, nasce a Reading, nel sud-est dell’Inghilterra, e da qui inizia una carriera fulminea, che la porta ad essere una delle più giovani (a soli 19 anni!) attrici ad aver ricevuto la candidatura all’Oscar.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 5 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – In amore la mattinata scorre bene ma non è escluso che nel pomeriggio qualcuno possa crearti problemi. A lavoro potresti vivere una sorta di competizione con una persona di cui sai poco, per fortuna sei un testardo, ed è proprio nelle sfide che dai il meglio di te.

Toro – In amore sfrutta la mattinata per dialogare con il tuo partner, nel pomeriggio potresti essere molto polemico. A lavoro ci sono possibilità di iniziare un nuovo progetto e di terminare quelli già iniziati, anche se incontrerai delle difficoltà.

Gemelli – In amore si torna a una fase di maggiore stabilità. Lasciati trasportare dal sentimento solo per la persona giusta per te. A lavoro cerca di risolvere le controversie, anche se potrebbe non essere facilissimo.

Cancro – In amore nel pomeriggio la situazione sarà un po’ pesante a causa di attriti con il partner. A lavoro Mercurio contrario parla di troppe spese per la casa, per un arredo. Devi assolutamente fare più economia.

Leone – In amore giornata importante per riallacciare i rapporti con il tuo partner. A lavoro non strafare, la tua maggiore attenzione oggi sarà nel recuperare energie. È in procinto un nuovo cambio di lavoro.

Vergine – In amore la mattinata sarà migliore del pomeriggio, ma attenzione nei rapporti con Sagittario e Gemelli. Il tuo lavoro di adesso è in funzione del nuovo progetto che finalmente vedrà la luce agli inizi del prossimo anno.

Bilancia – In amore nel pomeriggio la luna entra nel tuo segno, se sei single è arrivato il momento di farsi coraggio e cercare un amore. A lavoro è il momento ideale per portare avanti delle discussioni importanti o magari un progetto, qualcosa a cui tieni particolarmente.

Scorpione – In amore la Luna è positiva sino a sabato, questa settimana favorisce gli incontri. A lavoro se ti chiamano per un part-time non ti arrabbiare. In realtà vorresti di più, ma sei alla prova.

Sagittario – In amore un po’ di stress nella coppia, evita inutili discussioni. A lavoro in questo periodo ti senti creativo, comincia a progettare nuovi lavori, ma solo a patto che non siano troppo complicati.

Capricorno – In amore la mattinata è migliore del pomeriggio, evita di alimentare polemiche inutili con il partner. A lavoro chi ha una responsabilità dovrà risolvere tutto con coraggio.

Acquario – In amore nel pomeriggio forti probabilità di nuovi incontri interessanti. A lavoro, malgrado le problematiche generali, è possibile finalmente è a superare uno scoglio.

Pesci – In amore giornata altalenante con il partner, meglio il pomeriggio della mattina. A lavoro oggi dovrai fare delle scelte importanti, ma prenditi il tempo necessario e non azzardare niente.