Oggi 6 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, la giornata parte con un po' di stanchezza, vi sentite un po' spenti e avreste bisogno della spinta di qualcuno. Cercate di non chiudervi in casa ma di stare con chi vi vuole bene.

Toro - Cari toro, tutto procede sia dal punto di vista amoroso che lavorativo senza picchi di alti e bassi. Se avete intenzione di cambiare qualcosa nella vostra vita, agite, dipende tutto solo da voi.

Gemelli - Cari gemelli, vi sentite innamorati come non mai in questi ultimi giorni. Godetevi queste belle emozioni senza pensare troppo. Sul lavoro ci vuole più concentrazione.

Cancro - Cari cancretti, in amore sembra tutto difficile ultimamente ma bisogna imparare ad affrontare anche i momenti di avversità. Sul lavoro prendete decisioni in base solo a quello che desiderate davvero.

Leone - Cari leoncini, i pensieri sono tanti ma non dovete perdere la vostra ambizione sia in amore che sul lavoro.

Vergine - Cari vergine, dal punto di vista amoroso dovreste ascoltare i consigli di qualche buon amico. Sul lavoro meglio non agitare troppo le acque.

Bilancia - Cari bilancia, se non siete soddisfatti di qualcosa allora fate il primo passo per cambiarla. Aspettare non servirà a nulla.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore dovete imparare a capire cosa volete davvero e comportarvi di conseguenza. Sul lavoro è un momento abbastanza piatto ma presto andrà meglio.

Sagittario - Cari sagittario, la giornata di oggi è un po' impegnativa dal punto di vista emotivo ma con l'aiuto delle persone fidate riuscirete ad affrontarla al meglio.

Capricorno - Cari la luna vi dà una mano oggi a gestire meglio le emozioni. Sul lavoro volete qualcosa in più ma sta a voi impegnarvi.

Acquario - Cari acquario, questo è un periodo un po' stressante ma non buttatevi giù. Con il giusto impegno riuscirete a fare tutto.

Pesci - Cari pesciolini, tirate fuori la vostra pazienza innata oggi perché vi servirà. Sul lavoro le novità da cogliere al volo sono tante.

ALMANACCO

E’ il 6 giugno 157° giorno dell’anno, 23ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 208 giorni.

Santi del giorno: San Claudio di Condat (Abate-Vescovo)

Etimologia: Claudio, nome romano della nobile “gens Claudia”, era in origine un soprannome riservato a chi era “claudus”, vale a dire claudicante, zoppo.

Nati 6 giugno

Sei nato oggi? Sei energico e intraprendente, ma spesso non riesci a cogliere le occasioni positive che ti vengono offerte e così, anche se lavori moltissimo, non sempre raggiungi i risultati che ti prefiggi. Un partner che ti guidi e consigli, sarebbe di grande aiuto. Non esporti a pericoli inutili e sii prudente alla guida dell’auto.

1875 – Thomas Mann: Autore tra i più rappresentativi e influenti del Novecento, con lo stile complesso e ricco di sfumature seppe innovare il romanzo. Nato a Lubecca, nel nord della Germania, e morto a Kilchberg.

Scomparsi

1961 – Carl Jung: Insigne indagatore dei meandri della mente umana, fu un seguace della psicanalisi di Freud da cui in seguito si distaccò. Nato a Kesswil, nella Svizzera tedesca, e morto a Küsnacht.

Accadde Oggi

Inizia lo sbarco in Normandia, apre il primo drive-in, muore il Conte di Cavour.