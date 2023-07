Oggi 6 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 6 luglio: amore, fortuna, lavoro, ecco cosa dicono le stelle.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore oggi potrebbe esserci qualche polemica di troppo, non attizzare inutili fuochi. Sul lavoro hai voglia di metterti in gioco e le occasioni non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La giornata di oggi ha una marcia in più, se hai da poco conosciuto una persona carina non lasciartela scappare. Sul lavoro invece cerca di fare chiarezza su quali sono le tue reali esigenze adesso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore potresti avere le idee un po’ confuse, ricorda che non è mai bene avere il piede in due scarpe. Sul lavoro invece cerca di evitare attriti con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Per l’amore questo è un periodo promettente, cerca di fare piazza pulita del passato e apriti a nuove conoscenze. Sul lavoro invece c’è aria di novità, buone occasioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore è nell’aria, soprattutto se vivi una storia di lunga data potresti decidere di fare un passo importante verso il partner. Sul lavoro ultimamente sei un po’ stanco, d’altronde hai l’agenda piena.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore cerca di abbandonare vecchie tristezze e apriti alla conoscenza di una nuova persona, potresti rimanere felicemente sorpreso. Sul lavoro invece buone le intuizioni, fai sentire la tua voce.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore desideri maggiore chiarezza, ultimamente senti il partner un po’ distaccato. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti e le nuove collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore hai un fascino davvero ammaliante che non passerà inosservato. Sul lavoro invece gioco bene le tue carte, potresti ottenere delle belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore via libera alle conoscenze, desideri aprirti all’altro senza remore e fraintendimenti. Sul lavoro invece se hai un contratto in stand by, chiudi tutto entro la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore ti sei stancato della solita minestra e chiedi al partner maggiori garanzie. Sul lavoro favoriti invece i contatti con nuove città, buone intuizioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bel cielo per i sentimenti, se sei single non lasciare che il passato influenzi le tue scelte. Sul lavoro invece le tue idee contano, non esitare ad esprimerle.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore desideri avere accanto una persona di cui poterti fidare e proprio quella che ritenevi una semplice amicizia potrebbe invece rivelarsi qualcosa di più. Sul lavoro invece presto arriveranno le risposte che cerchi.

Almanacco

Il 6 luglio è il 187° giorno del calendario gregoriano. Mancano 178 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Maria Goretti (Vergine e Martire) protettrice delle ragazze.

Nati 6 luglio

Sei nato oggi? I nati il 6 luglio sono perennemente coinvolti in relazioni e professioni in cui si instaura una sorta di mutua attrazione magnetica con l’oggetto dei loro desideri. La vita di queste persone è attraversata da una vena di fatalismo che rende le decisioni dettate più da un senso di inevitabilità che da una libera scelta.

1935 – Tenzin Gyatso: Monaco buddista e massima autorità istituzionale e religiosa del Governo del Tibet in esilio (così chiamato, perché fondato in India a seguito della repressione cinese), è il quattordicesimo Dalai Lama, espressione traducibile come “oceano di saggezza”.

1907 – Frida Kahlo: La più popolare pittrice sudamericana di sempre, fu una protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento.

Accadde Oggi

1508 – Massimiliano I d’Asburgo viene sconfitto in Friuli dalle forze veneziane. Viene costretto a firmare una tregua triennale ed a cedere diversi territori a Venezia

1483- Nell’abbazia di Westminster viene incoronato re d’Inghilterra Riccardo III , che ha accettato la corona in seguito alla petizione dei cittadini di Londra, che lo invitavano ad assumere la guida del paese.

Nell’abbazia di Westminster viene , che ha accettato la corona in seguito alla petizione dei cittadini di Londra, che lo invitavano ad assumere la guida del paese. 1785 – Gli Stati Uniti adottano il dollaro come moneta ufficiale scegliendo per la prima volta una valuta basata sul sistema decimale.

come moneta ufficiale scegliendo per la prima volta una valuta basata sul sistema decimale. 1885 – Louis Pasteur e Emile Roux eseguono per la prima volta, con esito positivo, la inoculazione di un vaccino antirabbico su un bambino azzannato da un cane infetto.

e eseguono per la prima volta, con esito positivo, la inoculazione di un su un bambino azzannato da un cane infetto. 1923 – Viene costituita l’ URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche).

Viene costituita l’ (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche). 1924 – Viene realizzata a titolo sperimentale la prima telefoto : un’immagine trasmessa via radio dall’America all’Inghilterra.

Viene realizzata a titolo sperimentale : un’immagine trasmessa via radio dall’America all’Inghilterra. 1942- Mussolini invia l’ARMIR in Russia, l’ottava Armata Italiana, al comando del generale Italo Gariboldi, costituita da 229 mila uomini male equipaggiati. Inizialmente l’ARMIR ha il compito di conquistare Stalingrado, mentre altre divisioni tedesche avanzano verso il Caucaso.

invia l’ARMIR in Russia, l’ottava Armata Italiana, al comando del generale Italo Gariboldi, costituita da 229 mila uomini male equipaggiati. Inizialmente l’ARMIR ha il compito di conquistare Stalingrado, mentre altre divisioni tedesche avanzano verso il Caucaso. 1970 – L’esponente democristiano Mariano Rumor presenta le dimissioni del suo terzo governo (il quarto della legislatura in corso) insediatosi il 27 marzo .

L’esponente democristiano presenta le (il quarto della legislatura in corso) . 1984 – Debutta nelle sale cinematografiche il film di Sergio Leone “C’era una volta in America“, musiche di Ennio Moricone.

Debutta nelle sale cinematografiche il film di “C’era una volta in America“, musiche di Ennio Moricone. 2008 – Lo spagnolo Rafael Nadal vince il torneo di Wimbledon strappando il titolo a Roger Federer che aveva vinto le 5 edizioni precedenti.

Primo test sull’uomo del vaccino antirabbico: Un morso di un cane affetto da rabbia e si finiva all’altro mondo dopo giorni di atroci sofferenze. Il triste destino cui andavano incontro coloro che contraevano l’idrofobia, molto diffusa nell’Europa d’inizio XIX secolo. Il chimico e biologo francese Louis Pasteur scoprì la cura adatta, intuendo il modo in cui il virus si propagava negli organismi, scatenando la malattia.