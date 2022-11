Domenica 6 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 6 novembre è il 310º giorno del calendario gregoriano. Mancano 55 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Leonardo di Noblac (Eremita)

Etimologia: Leonardo, dal personale longobardo “Leonhart”, “che ha la forza di un leone”, è diffuso sin dal VI secolo, sia tra i Germani che a Roma, con la forma latina “Leonardus”.

Accadde Oggi

1796– Muore Caterina II di Russia, detta la Grande . Nata nel 1729, imperatrice dal 1762, a seguito della morte del marito, lo zar Pietro III, riunisce sotto di sé tutta la grande Russia. Durante il suo impero, promulga una serie di riforme in senso liberale.

1913 – Mohandas Gandhi viene arrestato mentre guida una marcia di minatori indiani in Sudafrica

1942 – Seconda guerra mondiale: i resti della Divisione Folgore , in ritirata da El Alamein, si arrendono agli inglesi dopo aver distrutto le proprie armi rese inutili dall’esaurimento delle munizioni

1991 – In Russia, a Mosca una folla di persone si riunisce in piazza Lubjanka, sede del KGB, e distrugge la statua del fondatore del servizio segreto

1999 – Gli Australiani votano per mantenere la regina britannica come loro capo di Stato

2005 – A Valencia si chiude il Motomondiale: vince Marco Melandri e Valentino Rossi si laurea campione del mondo per la quinta volta.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 6 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore se hai avuto troppe discussioni meglio mantenere la calma e seguire i consigli. Sul lavoro, cerca di gestire con cautela il denaro!

Toro – In amore è arrivato il momento di fare il punto della situazione. Sul lavoro, ora riuscirai a risolvere i problemi!

Gemelli – In amore la Luna è in opposizione, tutto procede bene, ma oggi qualcosa non va come vorresti. Sul lavoro, chi cerca una nuova occupazione deve aspettare la prossima settimana

Cancro – Venere è in opposizione, forse desideri una persona impossibile. Sul lavoro, hai forse dato attenzione a qualcosa di troppo formale: occhio alle spese!

Leone – La Luna è dalla tua parte e la giornata in amore parte bene. Sul lavoro, occhio perché Giove è contrario e alcune scelte non sono facili da gestire!

Vergine – In amore meglio fare tutto con calma. Sul lavoro, la Luna per 48 ore sarà opposta: le sensazioni sono strane!

Bilancia – In amore qualche discussione può turbare gli animi. Sul lavoro, chi ha l’ascendente in Bilancia, Acquario o Gemelli ha la possibilità di guadagnare di più! Cosa chiedere di meglio?

Scorpione – Giorno che promette bene in amore, soprattutto se hai una persona vicino a cui tieni. Sul lavoro, novità in arrivo!

Sagittario – Hai troppe responsabilità e queste pensano anche sull’amore. Sul lavoro, tutto procede a rilento, forse sei rimasto vittima di un’ingiustizia.

Capricorno – In amore sta per arrivare un po’ di serenità, ma nel weekend meglio essere pazienti! Sul lavoro, troppe spese nell’ultimo periodo!

Acquario – Momento positivo in amore. Sul lavoro, chi è dipendente vorrebbe avere qualcosa di più soddisfacente!

Pesci – In amore questa è una giornata importante, ma chi ha affrontato una crisi deve dimenticare. Sul lavoro, giornata favorevole: vai avanti e lanciati a capofitto in una nuova sfida!

Nati il 6 novembre

Sei nato oggi? Hai un’intelligenza acutissima e percezioni quasi paranormali. Negli studi e nel lavoro riveli un’altissima capacità di concentrazione e raggiungi risultati eccezionali. Ti innamori facilmente e, nella prima parte della vita, le tue conquiste non si contano. Nel tempo, però, ti farai più riflessivo e raggiungerai la stabilità.

1954 – Mango: Nato a Lagonegro, in provincia di Potenza, è stato uno dei cantautori più raffinati delle musica leggera italiana, stimato da numerosi colleghi che hanno inciso brani scritti da lui.

1970 – Ethan Hawke: Americano di Austin, capitale del Texas, è un noto attore, stimato anche come sceneggiatore e scrittore.

Scomparsi oggi:

1893 – Pyotr Tchaikovsky: Compositore tra i massimi della storia della musica e autore di sinfonie tra le più popolari al mondo, fu tra i maggiori interpreti del romanticismo musicale.

2007 – Enzo Biagi: Nato a Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, è considerato tra i padri del giornalismo italiano. Fu popolare anche come conduttore televisivo. Il giornalismo era il sogno della sua vita.