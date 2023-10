Oggi 6 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 6 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, c'è un po' di insicurezza in amore e anche nervosismo. Cercate di vivere tutto con più serenità. Sul lavoro aspettatevi qualche gatta da pelare, soprattutto se lavorate con il pubblico.

Toro - Cari toro, la luna non vi sostiene oggi quindi massima attenzione in amore. Sul lavoro cercate di essere più generosi con i vostri colleghi.

Gemelli - Cari gemelli, questa giornata vi vede un po' giù di morale in amore. Sul lavoro gli impegni sono sempre tanti ma non mancano le soddisfazioni.

Cancro - Cari cancretti, in amore bisogna andare avanti e guardare al futuro e sul lavoro Giove opposto non aiuta molto e porta qualche difficoltà.

Leone - Cari leoncini, questa giornata è molto bella per i sentimenti che, di recente, avete trascurato un po'. Sul lavoro la creatività è alle stelle.

Vergine - Cari vergine, in amore c'è qualcosa che non sta funzionando ma bisogna capire cosa. Sul lavoro attenzione perché non sarà una giornata troppo piacevole.

Bilancia - Cari bilancia, oggi avete una grande voglia di amare quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro potrebbero esserci piccoli ostacoli ma sarete in grado di superarli nel migliore dei modi.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi siete particolarmente nervosi, soprattutto in amore. Sul lavoro meglio rimandare le decisioni importanti.

Sagittario - Cari sagittario, se c'è qualcuno che vi piace, buttatevi senza troppi pensieri. Sul lavoro siate decisi nelle vostre azioni e gli altri vi seguiranno.

Capricorno - Cari capricorno, l'amore è un po' incerto ultimamente e se siete ancora legati a una persona lontana dovrete fare una scelta. Sul lavoro c'è tanto caos, prendetevi tempo per capire bene cosa fare.

Acquario - Cari acquario, c'è un certo disagio in amore oggi ma passerà. Sul lavoro bisogna riorganizzare tutto.

Pesci - Cari pesciolini, fino a questo giorno avrete modo di fare esperienza di tante emozioni. Sul lavoro se avete voglia di cambiare qualcosa potrete farlo a breve.

Almanacco

Il 6 ottobre è il 279º giorno del calendario gregoriano. Mancano 86 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno: San Bruno è il protettore dell'Ordine dei certosini.

Santa Maria Francesca è la protettrice delle donne che non riescono ad avere figli.

Accadde oggi

Nasce la Serie A, iniziano le trasmissioni della Radio italiana, inaugurato il Moulin Rouge.

3761 a.C. – Inizia l’anno 1 del calendario ebraico

1889- A Parigi viene inaugurato il Moulin Rouge con la sala da ballo (in primo luogo il can-can) ricavata da un vecchio mulino. Tra gli assidui frequentatori il pittore Toulouse-Lautrec, tra gli artisti che vi si esibiranno Edith Piaf e Yves Montand. È una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta "Belle Époque" che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese.

con la sala da ballo (in primo luogo il can-can) ricavata da un vecchio mulino. Tra gli assidui frequentatori il pittore Toulouse-Lautrec, tra gli artisti che vi si esibiranno Edith Piaf e Yves Montand. È una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta "Belle Époque" che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. 1928- Il leader del partito nazionalista cinese, KMT, Chiang Kai-Shek diventa presidente della Repubblica Cinese . La sua azione di governo è tesa a debellare gli oppositori interni, soprattutto i comunisti. E quando questi vincono la guerra civile, nel 1949 Chiang Kai-shek fugge a Taiwan, fondando la Repubblica di Taiwan , che guiderà per 25 anni.

Il leader del partito nazionalista cinese, KMT, Chiang Kai-Shek diventa . La sua azione di governo è tesa a debellare gli oppositori interni, soprattutto i comunisti. E quando questi vincono la guerra civile, nel 1949 Chiang Kai-shek fugge a Taiwan, fondando la , che guiderà per 25 anni. 1935 – Tre corpi d’armata italiani occupano la città di Adua in Etiopia al comando del generale Emilio De Bono .

occupano la città di in al comando del generale . 1938- Il Gran Consiglio del Fascismo approva la “ Dichiarazione sulla razza “. Pubblicato il 26 ottobre successivo, il documento vieta il matrimonio tra cittadini italiani e individui di razza non ariana. Vieta inoltre l’ingresso in Italia ad ebrei stranieri e inizia la persecuzione da parte del regime fascista dei cittadini ebrei italiani.

Il Gran Consiglio del Fascismo approva la “ “. Pubblicato il 26 ottobre successivo, il documento vieta il matrimonio tra cittadini italiani e individui di razza non ariana. stranieri e inizia la persecuzione da parte del regime fascista dei cittadini ebrei italiani. 1939 – Hitler di fronte al parlamento tedesco nega l’intenzione muovere guerra a Francia e Gran Bretagna.

di fronte al parlamento tedesco 1956 – Annunciata la sperimentazione su larga scale del vaccino del dottor Sabin contro la poliomielite

Annunciata la sperimentazione su larga scale del del dottor 1973- Mentre in Israele si festeggia il giorno dell’espiazione, truppe siriane attaccano sul Golan mentre l’esercito egiziano attraversa il canale di Suez. Gli scontri terminano il 24 ottobre e il cessate il fuoco viene firmato l’11 novembre, al chilometro 101 della strada Suez-Il Cairo .

Mentre in Israele si festeggia il giorno dell’espiazione, mentre Gli scontri terminano il 24 ottobre e il cessate il fuoco viene firmato l’11 novembre, . 1979 – Giovanni Paolo II è il primo pontefice a visitare la Casa Bianca , accolto dal presidente Jimmy Carter .

– è il primo pontefice a visitare la , accolto dal presidente . 1981- Nel corso di una parata militare al Cairo estremisti islamici uccidono il presidente egiziano Anwar Sadat . Con un’iniziativa coraggiosa Sadat, nel 1977, si era recato a Gerusalemme per cercare con Israele una soluzione pacifica stabile per il Medio-Oriente.

Nel corso di una parata militare il presidente egiziano . Con un’iniziativa coraggiosa Sadat, nel 1977, per cercare con Israele una soluzione pacifica stabile per il Medio-Oriente. 1991 – L’attrice Elizabeth Taylor si sposa per l’ottava volta con Larry Fortensky.

L’attrice con Larry Fortensky. 1995 – Viene avvistato per la prima volta un pianeta extra solare . Viene soprannominato Bellerofonte.

Viene avvistato per la prima volta un . Viene soprannominato 2002 – Con una rete di Alessandro Del Piero la nazionale italiana di calcio batte l’Ungheria e si qualifica ai mondiali del 2002.

– Con una rete di Alessandro Del Piero e 2010 – Viene pubblicata l’applicazione Instagram, sviluppata da Kevin Sistrom e Mike Krieger, che permette la socializzazione in rete attraverso la condivisione di foto scattate in tempo reale dal cellulare.

1924 - Iniziano le trasmissioni radiofoniche: «URI (Unione Radiofonica Italiana). 1-RO: Stazione di Roma. Lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre.

1929 - Nasce la serie A!: Finalmente il calcio italiano assume una fisionomia nazionale: parte la Divisione Nazionale Serie A, il primo campionato di calcio italiano a girone unico.

Nati 6 ottobre

Sei nato oggi? Le tue idee sono sempre originali ed innovative: ami viaggiare, esplorare e confrontarti personalmente con le difficoltà che incontri. Nel lavoro sai circondarti di collaboratori validi e fidati che ti aiutano quando le tue forze vengono meno.

1887 - Le Corbusier: Architetto, urbanista e pittore, nato a La Chaux-de-Fonds, nel cantone svizzero di Neuchâtel, e morto a Roquebrune-Cap-Martin, nel 1965.

Ivan Graziani (1945) – Cantautore italiano

Scomparsi

1989- Muore Bette Davis, attrice geniale e trasgressiva. Nata nel 1908, aveva debuttato a Broadway nel 1931, con ‘’Broken Dishes’’, giungendo alla notorietà con ‘’Schiavo d’amore’’ del 1934. Altri successi arriveranno negli anni Cinquanta con ‘’Eva contro Eva’’ e nel 1962 con ‘’Che fine ha fatto Baby Jane?’’, al fianco della storica rivale Joan Crawford.