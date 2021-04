Mercoledì 7 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 7 aprile è l’97º giorno del calendario gregoriano. Mancano 268 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: S. Giovanni B. De La Salle protettore di educatori e insegnanti. Nacque il 30 aprile 1651 e fu il primo di 10 figli.

Egli venne battezzato il giorno stesso della sua nascita e crebbe circondato dall’affetto della madre, del padre e della famiglia. Man mano che cresceva si dimostrò sempre più interessato al Signore nonostante il padre, proveniente da una famiglia nobile e agiata, volesse indirizzarlo alla carriera di giurista.

Accadde Oggi

30 – Data della morte di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni

924 – Verona: davanti la chiesa di San Pietro, Rodolfo II di Borgogna fa assassinare Berengario I, primo re d’Italia, il quale lo aveva spodestato dopo la vittoria di Fiorenzuola

1167 – A Pontida i delegati delle città di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Ferrara si riuniscono e fondano la Lega Lombarda per contrastare Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa

1795 – La Francia adotta il metro come unità di misura

1820 – Il generale venezuelano Simón Bolívar inizia la liberazione dell’Ecuador

1875 – New York, inaugurazione della prima scuola per figli di emigrati italiani

1920 – Modena, Eccidio di Piazza Grande. I regi carabinieri spararono sui lavoratori in sciopero riuniti in Piazza Grande per un comizio indetto dalle due Camere del Lavoro presenti in città, quella Socialista e quella Anarchica; 5 i morti

1933 – Germania, il Cancelliere Adolf Hitler promulga la prima legge antisemita, che esclude gli ebrei dagli uffici pubblici

1939 – L’Italia invade l’Albania

1943 – Albert Hofmann sintetizza in laboratorio l’LSD, Lysergic acid diethylamide

1944 - Bombardamento anglo-americano su Treviso

1973 - Firenze, inaugurazione del “corridoio del Vasari” che collega gli Uffizi a Palazzo Vecchio.

1979 – Padova, Il sostituto procuratore della repubblica Pietro Calogero ordina l’arresto di un gruppo di dirigenti dei gruppi extraparlamentari Autonomia Operaia e Potere Operaio: tra di essi Toni Negri, Oreste Scalzone, Emilio Vesce, Luciano Ferrari Bravo, Franco Piperno, accusati di associazione sovversiva e insurrezione armata contro lo stato. Alcuni degli arrestati vengono anche accusati di aver preso parte al rapimento e all‘uccisione di Aldo Moro (l’imputazione cade nel 1980). In sede giudiziaria (il processo 7 aprile), Calogero sostiene che Toni Negri sia stato la “mente” delle Brigate Rosse. Quasi tutte le accuse mosse agli arrestati vengono in seguito a cadere

1983 – Prima passeggiata nello spazio degli astronauti Story Musgrave e Don Peterson (Space shuttle): durata 4 ore e 10 minuti

1989 - Italia, la Corte di Cassazione stabilisce definitivamente il divieto di trasmettere in televisione i film vietati ai minori

2004 – La stampa francese dà notizia del ritrovamento nel mare al largo della Corsica dei resti dell’aeroplano dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry precipitato in mare il 31 luglio 1944

2017 – Attentato di Stoccolma: un camion travolge la folla, uccidendo 5 persone

2018 – L’ex presidente brasiliano Lula, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, si consegna spontaneamente alla polizia dopo che i suoi sostenitori glielo avevano impedito

1948 – L’ONU istituisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità: Le emergenze provocate da sei anni di conflitto, unitamente all’idea che la pace e la sicurezza dei popoli non potevano essere disgiunte dal loro benessere fisico, spinsero le Nazioni Unite a dar vita a un organismo che parlasse ai governi con una sola voce, in nome degli infermi e per la salute di tutti i cittadini del pianeta.

1837 – Andersen pubblica “La sirenetta”: Da romantica eroina fiabesca a simbolo dell’intera nazione danese, La sirenetta di Hans Christian Andersen è uno dei personaggi più celebri della storia della letteratura.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 7 aprile mettono in tutto ciò che fanno una dedizione energica ed entusiastica. Da bambini, i nati in questo giorno rischiano di sciupare gran parte della loro energia in ribellioni ma, anche se col tempo tendono a diventare sempre più assennati e meno avventati, la rabbia continua spesso a rappresentare un problema. Nelle relazioni sentimentali tendono di solito a sostenere molto il partner, aumentando la sua autostima; il pericolo è che il partner possa subire una sorta di dipendenza da questo entusiasmo e finisca per crollare se e quando questo viene a mancare. I nati il 7 aprile che riescono a vivere in pace con sé stessi hanno di solito una vita lunga e in buona salute; il pericolo è solo quello di “strafare” con il loro entusiasmo che potrebbe portarli anche a periodi di stress eccessivo.

1939 – Francis Ford Coppola: Il suo nome è nell’olimpo dei migliori cineasti del mondo, autore di film che hanno fatto la storia del cinema.

1964 – Russell Crowe: “Al mio segnale, scatenate l’inferno!” (complice anche l’impeccabile doppiaggio di Luca Ward) è la frase che l’ha consegnato alla storia del cinema, proiettandolo tra i grandi.

1954 – Ezio Greggio (65 anni fa): Colonna portante dell’intrattenimento televisivo, da un quarto di secolo le sue battute incalzanti scandiscono la cena di milioni di italiani.

1915 – Billie Holiday: Soprannominata anche Lady Day, per molti è stata la maggiore vocalist che il jazz abbia conosciuto.

Scomparsi oggi

1947 – Henry Ford : Nato a Dearborn, nello stato del Michigan, è stato un imprenditore statunitense che con le sue scelte ha dato un corso diverso allo sviluppo dell’automobile, gettando le basi della futura società.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 7 aprile 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ una giornata interessante per te che comunque in queste ore senti anche un po’ d’agitazione addosso. In realtà le giornate festive non ti piacciono molto e poi queste purtroppo sono giornate che ricorderemo come non del tutto libere. Quindi, cerca di non arrabbiarti, cerca di stare sereno e ricorda che presto si recupera bene anche a livello fisico.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Probabilmente nel pomeriggio sarai un po’ sottotono. D’altronde, questa giornata nasce con qualche dubbio: piu’ che altro in questo periodo devi cercare di evitare situazioni che possono innervosirti. Questo capita nel lavoro, nelle relazioni con gli altri, e fino a domani e’ il caso di lasciarsi scivolare le cose addosso. Potresti sentirti fiacco in una giornata che, per forza di cose, sara’ sicuramente meno libera rispetto agli anni passati: e questo puo’ pesare!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In queste giornate puoi riacquistare una bella capacita’ d’azione! Puoi sfruttare questi momenti in cui per forza di cose dobbiamo restare un po’ di piu’ per conto nostro. Per cercare di sviluppare qualche buona idea che sara’ valorizzata nei prossimi mesi da Giove e Saturno favorevoli! Questo e’ un ottimo cielo anche per quelli che vogliono vivere un sentimento, che vogliono fare qualcosa di bello. Venere aiuta l’amore: le nuove conoscenze e le nuove idee sono positive!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Potresti trascorrere questa mattinata in maniera pensierosa: i pensieri che arrivano in questi giorni non sono negativi. Sono pensieri inevitabili dal momento che devi fare una sorta di programmazione della tua vita da qui alla fine del mese di Aprile. Sappiamo che gia’ la seconda parte di questo mese porterà stelle favorevoli; ma ora, un po’ come e’ accaduto alla fine di Marzo, possono esserci mille incertezze su cosa fare, dove andare. Insomma, e’ come se tra passato e futuro ci fosse un ponte da attraversare: e tu sei ancora a meta’ del percorso!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se nel corso del pomeriggio qualche rapporto diventa ingestibile o se magari nel corso di questa giornata qualcosa non funziona a meraviglia, non devi farti prendere dal panico! In realta’ la Luna va in opposizione e questo potrebbe anche generare il desiderio di rivalersi di qualche torto subito in passato. E’ da Febbraio che stai tagliando i ‘rami secchi’. Chi ha detto stop ad una storia ora non la recupera certamente, pero’ ha una gran voglia di ripartire. Tre giorni che invitano ad essere cauti anche con il fisico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa e’ una giornata abbastanza tranquilla che permette di studiare le mosse, le strategie vincenti da usare nel corso delle prossime settimane. Possiamo dire che dal punto di vista economico sei un po’ preoccupato. Ma nonostante le grandi privazioni che ci sono dall’anno scorso e che hanno riguardato tutta la nostra vita, tu hai avuto buone idee. Forse proprio perche’ sei riuscito a determinare una nuova strategia di vita. Quindi, nuovi progetti, nuove emozioni! Ricordo che il tuo segno e’ governato da Mercurio; quindi, chi ha un’attivita’ creativa, chi ha una sorta di idea da mettere in pratica, non deve fermarsi adesso! E’ un cielo tranquillo per i sentimenti che diventera’ pero’ piu’ focoso nella seconda parte di Aprile!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questa giornata ti rinvigorisce! Come ho spiegato in altre occasioni, sei talmente pieno di cose da fare, pieno di progetti (direi anche baciati da Giove e Saturno favorevoli) che in qualche momento puoi sentirti perso! Puo’ sembrare strano, ma quando non abbiamo le cose le cerchiamo disperatamente poi quando arrivano abbiamo paura di perdere colpi o magari di non reggere alla grande tensione che grandi responsabilita’ provocano. Ed e’ un po’ questo il tuo stato! In ogni modo potrai godere di un certo recupero: le prossime 48 ore saranno giornate buone!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Esci da una settimana pesante e quindi ben venga questa giornata che e’ un po’ piu’ intrigante! In realta’ devi fare ‘pace con te stesso. Perche’ le maggiori tensioni nascono proprio dal rapporto che hai con te stesso. Anche se sei una persona che si stima molto, che si vuole bene, in qualche modo hai avuto un atteggiamento in amore non proprio sereno. Talvolta pensi di essere un po’ troppo critico nei confronti degli altri: dovresti ammorbidirti un po’. Ma in realta’ e’ nella tua natura pretendere il massimo! Fino a domani, attenzione a livello fisico.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il tuo e’ il segno piu’ libero dello zodiaco. Immaginiamo come si puo’ trovare in questa condizione di fermo che tutti stiamo vivendo ormai da un anno! Forse e’ uno dei segni che ha rischiato di piu’ di esplodere, di vivere anche situazioni di grande caos. Perche’ chi ha un temperamento piu’ calmo e tranquillo riesce anche a trovare qualcosa da fare nei momenti di solitudine o di chiusura. Ma un temperamento come il tuo, irruento, forte e burrascoso, quando si sente chiuso dentro quattro mura, inevitabilmente rischia di impazzire! Sole, Mercurio e Venere in aspetto buono parlano di emozioni, di novita’.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questi giorni devi ‘portare avanti’ la tua ambizione ma senza esagerare! In realta’ potresti ‘presentare il conto’: se una cosa non ti sta bene, se un rapporto di lavoro non e’ quello giusto, in questo periodo potresti anche innervosirti parecchio. Ma ti conviene farlo? Purtroppo, queste stelle non sono molto interessanti e, sia pure in una fase produttiva, consigliano di osservare piu’ che di agire. Perche’ le prime due settimane di Aprile sono stressanti e magari non portano proprio quello che vorresti. Stesso discorso in amore, soprattutto se ci sono troppe tensioni o responsabilita’ da condividere!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai una gran voglia di esprimere la tua volonta’ d’azione! Questo e’ un momento piu’ sereno. Ora bisogna capire che cosa e’ possibile fare, perche’ se parliamo di sogni potresti pensare di andare a vivere in un’altra citta’, di fare cose diverse dal passato. Ma se poi dobbiamo toccare la realta’ dei fatti, e’ probabile che molti di voi debbano per forza di cose continuare una strada che e’ impervia ma e’ l’unica da seguire. Quindi, servira’ un po’ di attenzione nella gestione delle proprie emozioni. Si puo’ sempre cambiare, anche all’interno di uno stesso ambiente. Magari facendoti scivolare le cose addosso e cercando a tutti i costi di mantenere un certo equilibrio. E’ un periodo in cui dall’oggi al domani puo’ arrivare l’amore!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questi giorni devi cercare di ritrovare voglia di fare e scrollarti di dosso una sorta di malinconia che e’ stata protagonista delle ultime settimane. Una malinconia che non sempre e’ invisibile agli occhi degli altri! Penso che in qualche rapporto sentimentale si sia sfiorata la collisione, soprattutto a Dicembre. Nei nuovi legami, invece, si vive tutto ‘alla giornata’, e anche tu non te la senti di fare promesse per l’infinito! Evidentemente questo e’ un periodo in cui vuoi vivere in maniera molto serena ma senza precluderti nulla! Sei un po’ preoccupato per lo stato fisico o perche’ a volte hai anche cali di umore. Devi cercare di essere ottimista e circondarti di persone altrettanto ottimiste!