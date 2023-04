Oggi 7 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 7 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore l’erotismo e la passionalità sono estremamente vivi in questa giornata. Sul lavoro invece ti sarà facile pianificare al meglio gli impegni.

Toro – In amore c’è attrazione per una persona lontana o più grande, attenzione! Sul lavoro invece in arrivo novità nel prossimo futuro, mantieni la mente lucida ed elastica.

Gemelli – In amore stai giocando al tira e molla con una persona e questo non giova certo all’umore. Sul lavoro invece non cedere alle distrazioni e mantieni alta l’attenzione.

Cancro – In amore il periodo è piuttosto intrigante, non lasciare che le discussioni inutili prendano il sopravvento. Sul lavoro invece hai le idee un po’ confuse, ricorda che non si può avere tutto e subito.

Leone – In amore Venere opposta ha creato qualche dubbio, è tempo di ripartire. Sul lavoro invece potrebbero esserci dei malumori, recupero dalla prossima settimana.

Vergine – In amore Venere opposta chiede di non fare confusione, attenzione alle vecchie fiamme. Sul lavoro invece le cose vanno al rallentatore ma sono in arrivo novità.

Bilancia – In amore un ex potrebbe creare dei problemi, cerca di non pensarci più di tanto. Sul lavoro invece oggi torna l’entusiasmo e sarà facile recuperare.

Scorpione – In amore non essere polemico, questa bella Venere invita al divertimento. Sul lavoro invece eccetta la nuove proposte e lavora sodo, potrai arrivare lontano.

Sagittario – In amore oggi la giornata parte un po’ sottotono, non è il momento migliore per cercare intese importanti. Sul lavoro invece c’è un po’ di tensione, meglio tenersi lontano da discussioni e polemiche.

Capricorno – In amore le giornate che arriveranno saranno decisamente positive, avrai anche un buon livello di sensualità. Sul lavoro invece oggi c’è una buona ripresa.

Acquario – In amore se ci sono stai dei problemi con il partner oggi è la giornata ideale per risorverli. Sul lavoro invece sfrutta la tua genialità per farti spazio tra la concorrenza.

Pesci – In amore, soprattutto nelle storie di vecchia data c’è qualche problema che sfida la tua pazienza. Sul lavoro invece creatività e fantasia saranno dalla tua parte!

Almanacco

Il 7 aprile è l’97º giorno del calendario gregoriano. Mancano 268 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: S. Giovanni B. De La Salle protettore di educatori e insegnanti. Nacque il 30 aprile 1651 e fu il primo di 10 figli.

Egli venne battezzato il giorno stesso della sua nascita e crebbe circondato dall’affetto della madre, del padre e della famiglia. Man mano che cresceva si dimostrò sempre più interessato al Signore nonostante il padre, proveniente da una famiglia nobile e agiata, volesse indirizzarlo alla carriera di giurista.

Nati 7 aprile

Sei nato oggi? I nati il 7 aprile mettono in tutto ciò che fanno una dedizione energica ed entusiastica. Da bambini, i nati in questo giorno rischiano di sciupare gran parte della loro energia in ribellioni ma, anche se col tempo tendono a diventare sempre più assennati e meno avventati, la rabbia continua spesso a rappresentare un problema, il pericolo è solo quello di “strafare”.

1939 – Francis Ford Coppola: Il suo nome è nell’olimpo dei migliori cineasti del mondo, autore di film che hanno fatto la storia del cinema.

1964 – Russell Crowe: “Al mio segnale, scatenate l’inferno!” (complice anche l’impeccabile doppiaggio di Luca Ward) è la frase che l’ha consegnato alla storia del cinema, proiettandolo tra i grandi.

1915 – Billie Holiday: Soprannominata anche Lady Day, per molti è stata la maggiore vocalist che il jazz abbia conosciuto.

Accadde Oggi

Morte di Gesù (secondo il Vangelo di Giovanni), fondata la Lega Lombarda, bombardamento anglo-americano su Treviso, a Padova Calogero ordina l’arresto degli esponenti di Autonomia Operaia.

30 – Data della morte di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni

924 – Verona: davanti la chiesa di San Pietro, Rodolfo II di Borgogna fa assassinare Berengario I, primo re d’Italia, il quale lo aveva spodestato dopo la vittoria di Fiorenzuola

1167 – A Pontida i delegati delle città di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Ferrara si riuniscono e fondano la Lega Lombarda per contrastare Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa

per contrastare Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa 1795 – La Francia adotta il metro come unità di misura

1820 – Il generale venezuelano Simón Bolívar inizia la liberazione dell’Ecuador

1875 – New York, inaugurazione della prima scuola per figli di emigrati italiani

1920 – Modena, Eccidio di Piazza Grande. I regi carabinieri spararono sui lavoratori in sciopero riuniti in Piazza Grande per un comizio indetto dalle due Camere del Lavoro presenti in città, quella Socialista e quella Anarchica; 5 i morti

1933 – Germania, il Cancelliere Adolf Hitler promulga la prima legge antisemita, che esclude gli ebrei dagli uffici pubblici

1939 – L’Italia invade l’Albania

1943 – Albert Hofmann sintetizza in laboratorio l’LSD, Lysergic acid diethylamide

7 aprile 1944, Treviso visse la sua giornata più tragica: un bombardamento anglo-americano in pochi minuti provocò oltre 1.000 morti tra i civili, migliaia di feriti, la distruzione o il danneggiamento dell’82% dei suoi edifici.Erano le 13.05 di un venerdì santo che segnò per sempre la storia della città, la cui ferita rimase impressa sullo stesso Palazzo dei Trecento, sventrato e crollato a metà.

1973 - Firenze, inaugurazione del “corridoio del Vasari” che collega gli Uffizi a Palazzo Vecchio.

1979 – Padova, Il sostituto procuratore della repubblica Pietro Calogero ordina l’arresto di un gruppo di dirigenti dei gruppi extraparlamentari Autonomia Operaia e Potere Operaio: tra di essi Toni Negri, Oreste Scalzone, Emilio Vesce, Luciano Ferrari Bravo, Franco Piperno, accusati di associazione sovversiva e insurrezione armata contro lo stato. Alcuni degli arrestati vengono anche accusati di aver preso parte al rapimento e all‘uccisione di Aldo Moro (l’imputazione cade nel 1980). In sede giudiziaria (il processo 7 aprile), Calogero sostiene che Toni Negri sia stato la “mente” delle Brigate Rosse. Quasi tutte le accuse mosse agli arrestati vengono in seguito a cadere

1989 - Italia, la Corte di Cassazione stabilisce definitivamente il divieto di trasmettere in televisione i film vietati ai minori

2004 – La stampa francese dà notizia del ritrovamento nel mare al largo della Corsica dei resti dell’aeroplano dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry precipitato in mare il 31 luglio 1944

2017 – Attentato di Stoccolma: un camion travolge la folla, uccidendo 5 persone

2018 – L’ex presidente brasiliano Lula, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, si consegna spontaneamente alla polizia dopo che i suoi sostenitori glielo avevano impedito

1948 – L’ONU istituisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità: Le emergenze provocate da sei anni di conflitto, unitamente all’idea che la pace e la sicurezza dei popoli non potevano essere disgiunte dal loro benessere fisico, spinsero le Nazioni Unite a dar vita a un organismo che parlasse ai governi con una sola voce, in nome degli infermi e per la salute di tutti i cittadini del pianeta.

1837 – Andersen pubblica “La sirenetta”: Da romantica eroina fiabesca a simbolo dell’intera nazione danese, La sirenetta di Hans Christian Andersen è uno dei personaggi più celebri della storia della letteratura.