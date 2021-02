Domenica 7 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 38° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 327 giorni.

Santi del giorno: San Teodoro (Soldato e Martire) protettore di militari e reclute.

Accadde Oggi

1497 – Girolamo Savonarola, frate domenicano, reggente di Firenze, ordina il Falò delle vanità;

1613 – Michele Romanov diventa Zar di Russia;

1871 – Un dentista statunitense inventa il trapano odontoiatrico a pedale: un modello a molle che raggiunge gli 800 giri al minuto.

1914 – Charlot debutta al cinema: Agli albori del mito di Hollywood, nelle sale vennero proiettate per la prima volta le avventure di un maldestro e adorabile vagabondo; di lì a poco sarebbe entrato nei cuori di tutti, diventando un’icona della storia del cinema e la principale fonte d’ispirazione per i più grandi “maestri del sorriso”.

1940 – La Disney lancia Pinocchio al cinema: A poco più di due anni dallo strepitoso successo di Biancaneve e i sette nani, Walt Disney portò nelle sale americane il suo secondo lungometraggio, ispirandosi al celebre romanzo di Carlo Collodi, dalla cui lettura il produttore rimase profondamente colpito.

Nati

Sei nato oggi? Hai una intelligenza aperta, versatile e la tua sete di cultura ti spinge ad un continuo miglioramento. Nel lavoro affronterai diversi cambiamenti e qualche difficoltà, ma poi i tuoi meriti verranno riconosciuti. In amore, a volte, per curiosità e desiderio di nuove esperienze ti cacci in situazioni difficili: solitamente ne esci grazie a improvvisi colpi di fortuna, ma un po’ di prudenza in più non guasterebbe.

1952 – Vasco Rossi: Blasco e Komandante sono i suoi due soprannomi più popolari, ma per la storia del rock italiano, di cui è un protagonista di primo piano, è Vasco e basta. Emiliano di Zocca.

1812 – Charles Dickens: Riconosciuto come il più grande romanziere dell’età vittoriana e il fondatore del romanzo sociale, i suoi libri sono tra i grandi classici della letteratura mondiale.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio 2021 da astri.acotel.it. Eccoci, siamo arrivati a domenica e stiamo per salutare la prima settimana di febbraio.

Ariete. Bene l’amore: approfitta di questa domenica per fare ciò che più ami fare. Sul lavoro, non sei molto concentrato in questo momento: hai voglia di fare altre cose, ma cerca di essere diplomatico. Ora può arrivare una bella proposta!

Toro. Queste giornate non sono favorevoli per l’amore, per i nuovi rapporti e neanche per tradire. Sul lavoro, non riesci a ottenere ciò che vuoi e i tuoi nemici ti sembrano insidiosi!

Gemelli. Cerca di allontanarti dalle persone che ti provocano disagi. Sul lavoro, qualche piccola indecisione potrebbe esserci nonostante la situazione generale sia buona. Affronta tutto con calma e serenità!

Cancro. In serata una polemica potrebbe peggiorare e alimentarsi. Sul lavoro, oggi è bene evitare ogni tipo di fastidio.

Leone. Qualche piccola agitazione in amore: attenzione soprattutto con i nati sotto il segno dello Scorpione, Leone e Toro. Sul lavoro, entro il 10 bisogna fare una scelta importante: potresti anche arrabbiarti tanto perché vuoi far approvare una tua idea!

Vergine. Giornata un po’ agitata per i sentimenti, meglio allontanare i problemi. Sul lavoro, cerca di fare tutto con calma e attenzione. Evita le cose che non vanno entro tre mesi.

Bilancia. La Luna oggi è favorevole, mentre lunedì sarà dissonante: approfittane! Probabilmente è bene anticipare un discorso importante. Sul lavoro, hai dovuto spesso cambiare obiettivi, ma ora è il momento di farsi sentire e valere!

Scorpione. Attenzione oggi in amore: se hai a che fare con una persona nata sotto il segno dell’Acquario o dei Pesci potresti innervosirti troppo. Sul lavoro, cerca di concludere subito eventuali compravendite o transazioni. Meglio essere prudenti, occhio alle spese!

Sagittario. La situazione astrologica per l’amore è interessante: favoriti gli incontri, tra l’altro le storie che nascono ora saranno importanti e valide. Sul lavoro, non essere perplesso: ora tutto ciò che fai è favorito.

Capricorno. Bene in amore, soprattutto se hai a che fare con una persona nata sotto il segno dell’Acquario o Toro. Sul lavoro, fai molta attenzione a compravendite e transazioni, si rischia di fare errori.

Acquario. La Luna e Venere oggi sono favorevoli: ottime notizie, dunque, per i sentimenti. Sul lavoro, non mancheranno le opportunità e nuovi progetti, ma attenzione alle spese, ci sono difficoltà da un punto di vista economico.

Pesci. Periodo positivo per i sentimenti, riuscirai anche a superare un brutto contraccolpo. Sul lavoro, non mancano le opportunità e i buoni guadagni per chi ha un’attività autonoma. Chi ha avuto problemi legali, invece, potrà spendere dei soldi.