Oggi 7 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo 7 marzo Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, in amore guardate avanti e non rimuginate sempre sul passato. Per quanto riguarda il lavoro ci sono diverse buone notizie in arrivo anche nel nel pomeriggio potreste sentirvi un po' sottotono.

Toro - Cari toro, aprite il vostro cuore alla persona amata perché la luna è nel vostro segno e vi permetterà di farlo nel migliore dei modi. Sul lavoro arriva una nuova fase piena di soddisfazioni.

Gemelli - Cari gemelli, sono tante le novità in amore e dovreste prendere tutto con molta più leggerezza. Sul lavoro è un momento un po' particolare e potrebbero esserci cambiamenti in arrivo. Attezione solo alle spese di troppo.

Cancro - Cari cancretti, è proprio un bel momento per l'amore questo quindi se siete single, apritevi ai nuovi incontri. Sul lavoro avete delle buone idee e con l'impegno arriverete lontano.

Vergine - Cari vergine, a inizio mese l'amore non è stato illuminato dalle stelle ma da oggi inizia una fase di recupero. Sul lavoro è un momento importante per affrontare al meglio le sfide.

Bilancia - Cari bilancia continua il periodo di recupero per la sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro bisogna stare attenti ai progetti a lungo termine che potrebbero creare qualche problema e insoddisfazione.

Scorpione - Cari scorpioncini, non è il momento ideale per l'amore questo quindi abbiate un po' di pazienza e cercate di evitare i conflitti. Sul lavoro siete un po' confusi e siete come in attesa di una conferma che sembra non arrivare mai.

Sagittario - Cari sagittario, quella di oggi è una giornata molto bella per i sentimenti e i single possono incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro ci sarà modo di superare qualche problema nato di recente.

Capricorno - Cari capricorno, l'amore andrà alla grande oggi e potrete recuperare il terreno perso di recente. Sul lavoro non siete del tutto convinti di quello che state facendo e potreste fare una scelta decisiva.

Acquario - Cari acquario, il mese di marzo è l'ideale per discutere tematiche importanti in campo sentimentale. Sul lavoro è tempo di scelte, attenzione solo a qualche dubbio.

Pesci - Cari pesciolini, questo è il periodo ideale per fare progetti, soprattutto se siete in coppia e vi amate. Sul lavoro avete tanta voglia di fare, soprattutto le cose che vi piacciono, ma per ora c'è ancora qualche limite. Non preoccupatevi, però, perché presto arriverà la vostra rivincita.

Almanacco

Oggi 7 marzo. E’ il 65° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine mancano 299 giorni.

Santi del giorno: Sante Perpetua e Felicita protettrice delle partorienti.

Nati 7 marzo

Sei nato oggi? Hai una vita molto avventurosa, quel che conta per te ? viaggiare, muoversi, conoscere, avere mille avventure e infinite esperienze. Non dai dunque molta importanza al successo e alla carriera, ma, se solo lo vorrai, le tue capacit? organizzative ti permetteranno di raggiungere buoni risultati nel campo dell’artigianato o dell’industria. Anche in amore sei molto inquieto e ti fermerai solo dopo i quarant’anni.

1785 – Alessandro Manzoni: Nel pantheon degli scrittori che hanno costruito l’identità culturale, e non solo, dell’Italia, con I promessi sposi gettò le basi dell’italiano moderno. Nato a Milano.

1908 – Anna Magnani: «Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele!». In questa frase c’è la vera, grande, anima di Nannarella (suo nome d’arte), che aveva la stessa spontaneità e forza drammatica sul set come nella vita reale.

1856 – Matilde Serao: Tra le massime scrittrici di fine Ottocento e pioniera del giornalismo italiano, fondò e diresse (prima donna a farlo) un quotidiano, tuttora protagonista della sfera editoriale italiana.

Scomparsi oggi:

1999 – Stanley Kubrick: Annoverato tra i grandi maestri del cinema del secondo Novecento, Stanley Kubrick ha sperimentato tutti i generi cinematografici e si è occupato dei film in ogni suo aspetto.

Accadde Oggi

1530- Papa Clemente VII emana una bolla con la quale nega ad Enrico VIII d’Inghilterra il divorzio dalla moglie Caterina d’Aragona e gli inibisce la possibilità di contrarre un secondo matrimonio, pena la scomunica. Enrico VIII reagisce proclamandosi capo della Chiesa d’Inghilterra e formalizzando lo scisma dalla Chiesa cattolica.

1798 – L’esercito francese entra a Roma: nasce la Repubblica Romana

1799 – Napoleone conquista Jaffa in Palestina; dopo una notte tormentata dai dubbi si sente costretto, per garantire la ritirata dei propri uomini, a procedere all’uccisione di oltre 2.000 prigionieri musulmani.

1912 – Roald Amundsen annuncia la scoperta del Polo Sud

1989 – Il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese dichiara la legge marziale a Lhasa, in Tibet.

1996 – Viene formato il primo parlamento palestinese democraticamente eletto.

2013 – In Corea del Nord il leader nordcoreano Kim Jong-un minaccia di bombardare con armi nucleari la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

1876 – Bell ottiene il brevetto del telefono: Una “macchina parlante” che attraverso un cavo metteva in contatto due persone distanti tra loro. L’invenzione destinata a cambiare per sempre la comunicazione umana.