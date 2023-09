Oggi 7 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 7 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Oggi non puoi dire tutto quello che pensi, meglio mantenere la calma nelle prossime 48 ore. Sul lavoro, non riesci a ottenere grandi risultati: cerca di fare tutto con calma!

Toro – La Luna è in buon aspetto e questo significa che per l’amore ci sono in arrivo belle notizie. Sul lavoro, occhio al denaro e alle spese: non sprecare tempo, c’è chi sta cercando di metterti il bastone tra le ruote!

Gemelli – La giornata è un po’ particolare con la Luna dissonante: meglio rimandare le discussioni a domani e riflettere prima di parlare. Sul lavoro, buone prospettive all’orizzonte: puoi fidarti di una persona nata sotto il segno dell’Ariete o del Leone!

Cancro – Un amore può nascere all’improvviso, è ottimo il feeling con una persona conosciuta da poco. Sul lavoro, c’è un lieve calo, ma nulla di preoccupante. Anzi, può succedere!

Leone – In amore devi riflettere, e anche tanto. Sul lavoro, devi trovare una mediazione per risolvere una causa o una questione legale, forza!!

Vergine – Sole e Luna sono nel tuo segno e in amore ti regalano belle emozioni. Sul lavoro, nuovi incarichi in arrivo: sei al centro dell’attenzione delle stelle e tutto volge a tuo favore!

Bilancia – Vuoi rimetterti in gioco in amore. Ora puoi farlo! Sul lavoro, meglio mantenere la calma: c’è chi ha voglia di ripartire da zero!

Scorpione – In amore hai energia da vendere e sei molto più fiducioso. Sul lavoro, chi ha avuto dei problemi ora può superarli. Ma c’è di più. Sono in arrivo nuove opportunità per chi ha un’attività in proprio!

Sagittario – La Luna è dissonante, ma non dare modo al passato di rovinarti il presente. Sul lavoro, nuovi incarichi in arrivo, ma meglio mantenere la calma.

Capricorno – Se devi affrontare un discorso con il partner fallo oggi, non rimandare a domani. Sul lavoro, sei un po’ annoiato, ma soprattutto i giovani devono fare di necessità virtù!

Acquario – Periodo particolare per i sentimenti, meglio mantenere la prudenza soprattutto nella giornata di venerdì. Sul lavoro, alcune persone non viaggiano sulla tua stessa lunghezza d’onda!

Pesci – Ci sono dubbi in amore, ma anche nelle amicizie. Sul lavoro, il momento è di riflessione anche perché la Luna è opposta e ti ostacolerà nelle scelte per il futuro!

Almanacco

Il 7 settembre il 250° giorno del calendario gregoriano. Mancano 115 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Regina di Alise (Vergine e martire)

Etimologia: Regina, nome prettamente cristiano, si è affermato grazie al culto per la Vergine Maria, “Regina del Cielo”. Oggi, è usato anche in senso augurale ed esotico.

Nati 7 settembre

Sei nato oggi? Si potrebbero scrivere interi romanzi sui nati il 7 settembre e sulla loro illimitata ricerca del successo personale. Dire che essi incontrano degli ostacoli sul loro cammino è un eufemismo: in effetti la strada è generalmente lunga, le difficoltà molteplici e pericolose, ma questi individui determinati non si daranno pace finché non porteranno a termine quello che hanno intrapreso, dovesse essere l’ultima cosa che fanno.

Scomparsi

1962 – Karen Blixen: Danese di nascita ma africana nel cuore, nelle sue opere cantò il meraviglioso spettacolo naturalistico del continente nero.

Accadde Oggi

Primo attacco sottomarino, bombardamento tedesco su Londra, muore Sergio Endrigo.

70 – Tito, figlio dell’Imperatore romano Vespasiano, occupa la città di Gerusalemme

1533 – Anna Bolena, regina d’Inghilterra, dà alla luce la futura Elisabetta I

1776 – Primo attacco sottomarino della storia . Il sommergibile statunitense Turtle tenta di fissare una bomba alla chiglia dell‘ammiraglia britannica Eagle, dell’ammiraglio Richard Howe, nel Porto di New York

. Il sommergibile statunitense Turtle tenta di fissare una bomba alla chiglia dell‘ammiraglia britannica Eagle, dell’ammiraglio Richard Howe, nel Porto di New York 1822 – Il Brasile dichiara l’indipendenza dal Portogallo

1860. A capo dei suoi Mille in camicia rossa, Giuseppe Garibaldi entra a Napoli, proveniente dalla Calabria, accolto da liberatore.

A capo dei suoi Mille in camicia rossa, entra a Napoli, proveniente dalla Calabria, accolto da liberatore. 1893. Un gruppo di inglesi residenti a Genova fonda il Genoa Cricket and Athletic Club, la prima società italiana di calcio . Il Genoa sarà la prima squadra vincitrice del campionato nazionale nel 1898. Sarà anche la prima società italiana a istituire il settore giovanile.

Un gruppo di inglesi residenti a Genova fonda . Il Genoa sarà la prima squadra vincitrice del campionato nazionale nel 1898. Sarà anche la prima società italiana a istituire il settore giovanile. 1911 – Il poeta francese Guillaume Apollinaire viene arrestato e imprigionato poiché sospettato di aver rubato la Monna Lisa dal museo del Louvre

1940. Alle cinque del pomeriggio aerei della Luftwaffe tedesca iniziano il bombardamento di Londra . Alla fine si contano circa mille morti in 57 notti consecutive di bombardamenti aerei sulla capitale britannica

Alle cinque del pomeriggio aerei della Luftwaffe tedesca iniziano il . Alla fine si contano circa mille morti in 57 notti consecutive di bombardamenti aerei sulla capitale britannica 1953. Nikita Krusciov diventa segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica e subito dopo avvia un lento processo di destalinizzazione del paese. In particolare riabilita gli epurati e i deportati nei gulag, mille dei quali alla fine del 1953 hanno già fatto ritorno a casa.

diventa segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica e subito dopo avvia un lento processo di destalinizzazione del paese. In particolare riabilita gli epurati e i deportati nei gulag, mille dei quali alla fine del 1953 hanno già fatto ritorno a casa. 1955 – Una folla turca, precedentemente trasportata in città in camion, assalta la comunità greca di Istanbul per varie ore. 32 tra mutilati, feriti e donne stuprate, tra 13 e 16 morti durante e dopo il pogrom a causa delle bastonate e degli incendi intenzionalmente appiccati. Gravi danni alle proprietà greche

1999 – Terremoto ad Atene: muoiono 143 persone.

muoiono 143 persone. 2004 – Vengono rapite in Iraq le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta.

Vengono le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta. 2005. Muore a Roma, all’età di 72 anni, il musicista e cantautore Sergio Endrigo. Nel 1962 era uscito “Io che amo solo te”, uno dei suoi pezzi più famosi, interpretato, dopo di lui, da Mina, Ornella Vanoni e Claudio Baglioni. Nel 1965 Endrigo aveva composto “Te lo leggo negli occhi“. Nel 1968, aveva vinto a Sanremo con “Canzone per te”.

1927 – Primo televisore elettronico della storia : A due anni dall’invenzione di Baird, che secondo la tesi comune segna l’inizio della televisione, l’inventore americano Philo Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia.