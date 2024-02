Oggi 8 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore bisogna stare molto attenti, soprattutto se c'è stato qualche problema di recente. Sul lavoro inizia una bella fase di recupero e aspettatevi belle novità.

Toro - Cari toro, l'amore inizia a regalare belle emozioni grazie anche alla luna a favore. Sul lavoro attenzione a qualche piccola discussione con i colleghi.

Gemelli - Cari gemelli, in amore è un periodo "no" ma da metà mese ci saranno novità e belle notizie. Sul lavoro arriva qualche nuovo progetto interessante.

Cancro - Cari cancretti, torna un po' di sereno nella vita di coppia. Sul lavoro cercate di ricaricare le energie perché vi aspetta un periodo abbastanza impegnativo.

Leone - Cari leoncini, in amore rischiate di litigare. Tenete a bada l'impulsività e sul lavoro arriveranno presto grandi soddisfazioni.

Vergine - Cari vergine, in amore tutto procede al meglio con i pianeti che sono dalla vostra parte. Sul lavoro arrivano cambiamenti importanti ma non siatene spaventati.

Bilancia - Cari bilancia, i sentimenti non potranno essere vissuti al massimo perché qualcosa nella coppia non funziona. Sul lavoro meglio pensarci bene prima di accettare una proposta.

Scorpione - Cari scorpioncini, in questa giornata ci vuole un po' di cautela in più in amore e sul lavoro le idee sono tante ma le soddisfazioni vere arriveranno da metà mese.

Sagittario - Cari sagittario, arrivano bellissime occasioni per vivere al massimo le gioie dell'amore. Sul lavoro è il momento delle scelte importanti.

Capricorno - Cari capricorno, in amore ci potrebbe essere qualche battibecco. Sul lavoro prestate più attenzione alle scelte che fate, da metà mese arriva qualche bella notizia.

Acquario - Cari acquario, per l'amore questa giornata sarà idilliaca grazie anche alla protezione di Venere e della luna. Sul lavoro tutto procede bene ma senza troppe soddisfazioni.

Pesci - Cari pesciolini, aspettatevi un bel recupero in amore e sul lavoro ci sarà modo di fare un bel salto di qualità rispetto allo scorso anno. Siatene fieri.

Almanacco

E’ il 39° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 326 giorni.

Santi del giorno: San Girolamo Emiliani (Sacerdote) protettore degli orfani e della gioventù abbandonata.

Etimologia: Girolamo, il nome deriva dal greco Ierònymos, composto da hieros, sacro, e onoma, nome, con il significato complessivo di “nome sacro”. La forma latina, dalla quale discendono le varie forme italiane, era Hieronymus.

Nati 8 febbraio

Sei nato oggi 8 febbraio? Prediligi uno stile di vita semplice e sobrio. Hai una mente acuta che ti porta al successo in campo scientifico e soprattutto medico. In amore sei molto esigente: in realtà il tuo spirito autonomo non ha bisogno autentico di legami stabili e dunque sei disposto a rinunciare alla tua libertà solo e se incontrerai davvero l’anima gemella.

1931 – James Dean: La massima «Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi», sua personale interpretazione del “carpe diem” latino, ne ha fatto da bussola alla vita dentro e fuori dal set, costruendone il mito di attore ribelle e solitario, simbolo di una generazione.

1888 – Giuseppe Ungaretti: Maestro riconosciuto dell’ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua “nuova lingua” il modo di fare poesia. Nato ad Alessandria.

Accadde Oggi

1587- Maria Stuart viene giustiziata nel castello di Fotheringhay. La cattolica regina di Scozia muore sul patibolo accusata di tradimento da sua cugina Elisabetta I di Inghilterra.

viene giustiziata nel castello di Fotheringhay. La cattolica regina di Scozia muore sul patibolo accusata di tradimento da sua cugina Elisabetta I di Inghilterra. 1831- A Bologna, una sommossa popolare costringe il legato pontificio a cedere il governo della città a un comitato formato dagli insorti e capeggiato dall’avvocato Giovanni Vicini.

una sommossa popolare costringe il legato pontificio a cedere il governo della città a un comitato formato dagli insorti e capeggiato dall’avvocato Giovanni Vicini. 1849- A Firenze una folla di dimostranti assale Palazzo Vecchio. Il Granduca di Toscana Leopoldo è costretto a darsi alla fuga. Viene proclamato un governo provvisorio retto da Domenico Guerrazzi, Giuseppe Montanelli e Domenico Mazzoni.

una folla di dimostranti assale Palazzo Vecchio. Il Granduca di Toscana Leopoldo è costretto a darsi alla fuga. Viene proclamato un governo provvisorio retto da Domenico Guerrazzi, Giuseppe Montanelli e Domenico Mazzoni. 1865- Nel monastero agostiniano di san Tommaso a Brno, l’abate Gregor Mendel inizia le sue ricerche sulle piante di piselli . Lo scopo originario è quello di migliorare le produzioni agricole e le condizioni di vita dei contadini.

agostiniano di san Tommaso a Brno, l’abate Gregor Mendel inizia le sue ricerche sulle . Lo scopo originario è quello di migliorare le produzioni agricole e le condizioni di vita dei contadini. 1904- Port Arthur, Manciuria . E’ notte quando la flotta giapponese sferra a sorpresa un attacco a una flotta russa ormeggiata in porto. La battaglia, che prosegue il mattino seguente con scontri a terra, segna l’inizio della guerra russo-giapponese per la conquista della Corea.

. E’ notte quando la flotta giapponese sferra a sorpresa un attacco a una flotta russa ormeggiata in porto. La battaglia, che prosegue il mattino seguente con scontri a terra, segna l’inizio della guerra russo-giapponese per la conquista della Corea. 1943- Dopo circa quattro mesi di durissima lotta, le truppe americane costringono i giapponesi a evacuare l’isola di Guadalcanal, nell’arcipelago delle Salomone. La sconfitta segna il capovolgimento della situazione strategica nel Pacifico a favore degli Stati Uniti.

Dopo circa quattro mesi di durissima lotta, le truppe americane costringono i giapponesi a evacuare l’isola di Guadalcanal, nell’arcipelago delle Salomone. La sconfitta segna il capovolgimento della situazione strategica nel Pacifico a favore degli Stati Uniti. 2006 – Laura Pausini è prima donna italiana a vincere i Grammy Awards . Prima di lei gli italiani che avevano vinto questo premio erano stati Mimmo Modugno nel 1958, Nino Rota nel 1972 e Ennio Morricone nel 1987.

è prima donna italiana a vincere i . Prima di lei gli italiani che avevano vinto questo premio erano stati Mimmo Modugno nel 1958, Nino Rota nel 1972 e Ennio Morricone nel 1987. 2007- Muore Adele Faccio. Nata nel 1920, è staffetta partigiana durante la resistenza. Redattrice di riviste underground, nel 1973 fonda a Milano il Cisa, il Centro Informazione Sterilizzazione e Aborto, quando questo è illegale in Italia.

1865 – Mendel espone la teoria dell’ereditarietà: Nel passaggio da una generazione all’altra di ogni specie di esseri viventi si trasmettono dei caratteri che influiscono sull’aspetto estetico e sulla struttura interna degli ultimi nati.

1976 – Prima al cinema di Taxi Driver: Travis è un reduce della guerra in Vietnam e, come tanti suoi commilitoni, vive un profondo stato di solitudine e alienazione. Non riuscendo a dormire decide di lavorare come tassista.