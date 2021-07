Giovedì 8 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’8 luglio è il 189° giorno del calendario gregoriano. Mancano 176 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Edgardo (Vescovo)

Etimologia: Edgardo, il nome deriva dal prefisso nobiliare tedesco “ed”, “ricco”, unito a “gar”, “lancia”, nel significato di “ricco e potente se armato con una lancia”. Il prestigio dei vari re scozzesi e inglesi così chiamati, ne ha decretato la fortunata diffusione in tutta Europa.

Accadde Oggi

52 aC – Le truppe di Giulio Cesar e che assediano i Galli Parisii si accampano in un’ ansa della Senna e danno all’insediamento il nome di Lutetia Parisiorum , che diventerà la città di Parigi .

1497 – Vasco da Gama salpa da Lisbona con la nave Sao Gabriel per raggiungere l' India ciurcumnavigando l'Africa .

1797 – Viene emanata la costituzione della Repubblica Cisalpina : lo stato del Nord Italia nato il 29 giugno con capitale Milano .

1919 – In Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini (ANA): un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo Statuto sociale decretandone ufficialmente la costituzione

1924- Il governo Mussolini annuncia un provvedimento restrittivo contro la libertà di stampa , da approvare con esecuzione immediata dal Consiglio dei Ministri.

1978- Viene eletto al Quirinale Sandro Pertini . In un'Italia ancora profondamente scossa dall'omicidio Moro, Pertini è il miglior interprete dei bisogni degli italiani. E' un uomo dal carattere diretto e schietto, la cui vicenda personale lo avvicina ancor più alla gente comune. Il 16° scrutinio è risolutivo e le due maggiori forze convergono su una figura stimata trasversalmente, protagonista della guerra di resistenza e già eletto due volte alla Presidenza della Camera: con 832 preferenze su complessivi 995 votanti (record di consensi tuttora incontrastato), Pertini diventa il 7° Presidente della Repubblica Italiana, subentrando al dimissionario Giovanni Leone (colpito dallo scandalo Lockheed).

1982- Battendo l'Argentina di Maradona allo stadio Olimpico di Roma, la Germania diventa campione del mondo di calcio per la terza volta . I tedeschi riscattano così la sconfitta patita in finale sempre dall'Argentina quattro anni prima in Messico.

2000 – Si svolge a Roma (nell'anno del Giubileo) il " World Gay Pride ". Duecentomila perone partecipano al corteo dell'orgoglio omosessuale. Nessun incidente.

2007 – Nella finale del torneo tennistico di Wimbledon lo svizzero Roger Federer batte al termine di 5 set e 4 ore di gara lo spagnolo Rafael Nadal, aggiudicandosi il titolo per il quinto anno consecutivo eguagliando il record di Bjorn Borg.

Nati

Sei nato oggi? I nati l’8 luglio sono pragmatici all’estremo e perciò si preoccupano più dei risultati che delle teorie. Quando danno vita a qualcosa, che sia una famiglia, una società o una fondazione, non si limitano a crearla ma si impegnano al massimo perché questa continui a funzionare al meglio; il concetto di “mantenimento” è infatti molto importante per la loro vita e professione.

1955 – Donatella Rettore: In arte Rettore, è una famosa cantautrice e attrice. Nata a Castelfranco Veneto (in provincia di Treviso), si avvia giovanissima alla musica e al teatro.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete - In amore, la giornata inizia in maniera interessante, nella seconda parte, invece, ci sono problemi. Non si esclude l’arrivo di una lieta notizia. Chi lavora in questi giorni può ottenere qualcosa di più. Salute: possibili mal di testa dovuti allo stress.

Toro - In amore, c’è qualcosa che non va e anche nelle coppie più forti si registra qualche malinteso. È possibile recuperare una storia in crisi dopo il 22 luglio. In campo lavorativo, avete molte ambizioni e dovete affrontare i problemi con meno agitazione. Cercate di non strafare, la stanchezza è in agguato.

Gemelli - In amore, periodo decisivo per chi vive due storie contemporaneamente. I legami con Acquario e Leone hanno una bella intesa. In campo lavorativo, tutto dipende da voi, è molto importante assecondare la vostra voglia di fare. Più lavorate più vi sentite meglio. In salute, è un periodo positivo.

Cancro - In amore, nel pomeriggio la Luna entrerà nel vostro segno e porterà belle sensazioni, mantenete la calma e non agite d’impulso. Per i progetti di lavoro che state portando avanti ci vuole molta pazienza per realizzarli. In salute, dovete recuperare forza ed energia.

Leone - In amore, è una buona giornata per i sentimenti, soprattutto in mattinata. Vivete senza paura i cambiamenti di questo periodo. Se ci sono stati contrasti con soci o collaboratori, è meglio lasciarli alle spalle. In salute, siete piuttosto nervosi.

Vergine - In amore, è importante recuperare un po’ di serenità, ci sono troppe tensioni da risolvere. Questa non è una giornata facile da gestire perché ci sono troppe cose da portare a compimento. Piccoli dubbi potrebbero limitare le vostre iniziative di lavoro. Chi ha chiuso una collaborazione può pensare a qualcosa di nuovo. È un periodo un po’ stancante per la salute.

Bilancia - In amore, è un periodo buono ma cercate di parlare con la persona che amate. Avete bisogno di vivere delle emozioni intense, vi attende un pomeriggio sottotono. Se ci sono stati problemi finanziari, dovete cercare di gestirli con più attenzione. In salute, in questa giornata dovete superare un malessere legato all’umore.

Scorpione - In amore, vi svegliate più disponibili e nel pomeriggio potrebbe nascere una bella sensazione positiva. Vi sentite stanchi ma ci sono delle situazioni che vanno risolte subito. In campo lavorativo, vi troverete a discutere ma alla fine anche a vincere. Curate di più l’alimentazione.

Sagittario - La situazione amorosa è in miglioramento, c’è un buon dialogo con il partner, attenzione però alle parole di troppo. In campo lavorativo, non fate il passo più lungo della gamba. Spesso, infatti, vi piace fare cose un po’ folli, ma è meglio non esagerare. Questa è una giornata buona per la salute, soprattutto per chi deve iniziare una cura o una terapia.

Capricorno - In amore, Venere, dal giorno 22 luglio, vi darà molta fiducia, quindi si potrà ripartire. Non chiudetevi in casa tra oggi e domani, potete vivere qualcosa di bello. In campo lavorativo, dovete lottare, una vostra idea è da sostenere. Giove è favorevole per tutto il mese e può portare qualche buona novità. In salute, è una buona situazione astrologica.

Acquario - Per quanto riguarda i sentimenti la mattinata sarà migliore del pomeriggio. Le relazioni che nello scorso anno hanno avuto problemi devono fare molta attenzione. In campo lavorativo, non tutto quello che state facendo vi regala delle soddisfazioni, oppure ci sono tensioni sul luogo di lavoro. In salute, dovreste riposare di più.

Pesci - In amore, mattinata sottotono, pomeriggio migliore. Potreste discutere su qualcosa d’importante. Anche le coppie più forti possono vivere momenti di tensioni, è meglio fare subito chiarezza. In campo lavorativo, non mollate proprio adesso, Mercurio, dal giorno 11 luglio, inizia un transito importante, può portare buone novità. In salute, ci sarà un recupero generale.