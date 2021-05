Sabato 8 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L'8 maggio è il 128º giorno del calendario gregoriano. Mancano 237 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Vittore il Moro (Martire)

Etimologia: Vittore, deriva dal latino Victor e significa ‘vincitore’. L’onomastico viene festeggiato l’8 maggio in memoria di San Vittore detto ‘il Moro’ morto nel 304.

Accadde Oggi

838 – Rovigo fu eletta sede dell’arbitrato tra l’arcivescovo di Ravenna e un vassallo dell’imperatore: si tratta del primo documento scritto in cui compare il nome della città.

1429 – Giovanna d’Arco, alla testa delle armate francesi, libera la città di Orléans dall’assedio inglese.

1848 – Inizia la battaglia di Cornuda tra le truppe pontificie e quelle austriache. Fu la prima battaglia in nome dell’Italia, che si concluderà il giorno seguente con una carica di cavalleria e l’intero sacrificio dei Dragoni pontifici.

tra le truppe pontificie e quelle austriache. Fu la prima battaglia in nome dell’Italia, che si concluderà il giorno seguente con una carica di cavalleria e l’intero sacrificio dei Dragoni pontifici. 1886 – Il famacista di Atlanta John Styth Pemberton mette in commercio una sostanza contro il mal di testa che diventerà l’essenza base della Coca Cola.

Il famacista di Atlanta mette in commercio una sostanza contro il mal di testa che diventerà l’essenza base della 1898-A Torino si disputa in un’unica giornata il primo Campionato di calcio di Serie A: se lo aggiudica il Genoa , che supera in finale l’Internazionale di Torino. Il campionato viene organizzato dalla neonata Federazione Italiana Gioco Calcio .

si disputa in un’unica giornata il se lo aggiudica il , che supera in finale l’Internazionale di Torino. Il campionato viene organizzato dalla neonata . 1945 – Stati Uniti, Inghilterra e Unione Sovietica annunciano la fine della Seconda Guerra mondiale il giorno dopo che la Germania ha firmato la resa incondizionata.

il giorno dopo che la incondizionata. 1948 – Si riunisce per la prima volta il Parlamento della neonata Repubblica Italiana. La Camera dei deputati è presieduta da Giovanni Gronchi , il Senato da Ivanoe Bonomi.

La dei deputati è presieduta da , il da 1978- L’alpinista altoatesino Reinhold Messner raggiunge senza l’ausilio di bombole di ossigeno la vetta dell’Everest . La missione era considerata fino a quel momento impossibile, tanto che Messner e l’austriaco Peter Habeler, suo compagno nell’impresa, vengono accusati di aver utilizzato di nascosto delle mini-bombole.

L’alpinista altoatesino raggiunge senza l’ausilio di bombole di ossigeno . La missione era considerata fino a quel momento impossibile, tanto che Messner e l’austriaco Peter Habeler, suo compagno nell’impresa, vengono accusati di aver utilizzato di nascosto delle mini-bombole. 1982- Formula 1, a soli 32 anni il pilota Gilles Villeneuve muore in seguito ad un spaventoso incidente avvenuto durante le prove ufficiali del gran premio del Belgio .

avvenuto durante le prove ufficiali del . 1999 – Giovanni Soldini vince la regata velica in solitario intorno al mondo compiendo i 43.500 km in 116 giorni, 20 ore, 7 minuti e 59 secondi e superando di 72 ore il record fissato nel 1991 da dal francese Auguin.

vince la compiendo i 43.500 km in 116 giorni, 20 ore, 7 minuti e 59 secondi e superando di 72 ore il fissato nel 1991 da dal francese Auguin. 2009 – Visita di papa Benedetto XVI in Giordania, in Israele e nei territori palesinesi.

1886 – Pemberton brevetta la Coca-Cola: Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile, che in meno di dieci anni conquistò tutta l’America.

Nati

Sei nato oggi? I nati l’8 maggio non hanno mai paura di esprimere le loro idee e preoccupazioni: sono forti, decisi e diretti, abili nell’espressione verbale e spesso anche in quella scritta. La loro azione mira quasi sempre a preservare valori consolidati, talvolta addirittura a far rivivere valori antichi, e per far questo essi non esitano a utilizzare anche i più moderni ritrovati della tecnologia, sempre, però, con u occhio alla tradizione. Quando combattono, non sanno cos’è la paura. Non cederanno alle minacce, ma troveranno sempre un modo per restituirle al mittente, anche quando sembrano in condizioni di inferiorità.

1906 – Roberto Rossellini: Regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano, con De Sica e Visconti completa la triade dei maestri del neorealismo cinematografico.

1952 – Vittorio Sgarbi: Apprezzato come storico dell’arte e politico di lungo corso, in TV è noto per la sua vena polemica e il linguaggio spesso sopra le righe, che gli sono costati un bel po’ di soldi per le tante querele.

Scomparsi

1880- Muore lo scrittore francese Gustave Flaubert.

1903 – Paul Gauguin: Esponente di rilievo della pittura impressionista, fu un maestro del colore attraverso cui espresse la profonda inquietudine interiore.

1982 - A soli 32 anni muore il pilota di Formula 1 Gilles Villeneuve in seguito ad un spaventoso incidente avvenuto durante le prove ufficiali del gran premio del Belgio.

1999 – Muore a Londra all’età di 78 anni l’attore britannico Dirk Bogarde, interprete tra gli altri di fil con “Morte a Venezia“, “Il portiere di notte” e “La caduta degli dei“.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 8 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Opportunità in vista per i single in questo fine settimana con Luna e Venere favorevoli! Le coppie che si vogliono bene dovrebbero invece cercare di stare assieme più tempo possibile. Sul lavoro allontana i pensieri negativi: non compromettere la riuscita di un progetto pensando che le cose non potranno cambiare!

Toro. Cerca di non agitarti più del necessario. Dovresti imparare a gestire le problematiche familiari con più leggerezza e disinvoltura. Sul lavoro è un periodo un pò confuso, non vuoi davvero cambiare e non devi farlo se non sei convinto!

Gemelli. In questo fine settimana potresti fare un incontro speciale, c’è nell’aria la voglia di innamorarsi. Sul lavoro invece è probabile che qualcuno debba affrontare qualche problema ma ne uscirà vincitore.

Cancro. La Luna oggi è un pò insolita, ci vuole prudenza. Sul lavoro è tempo di fermarsi a riflettere, soprattutto se c’è in gioco un contenzioso economico.

Leone. La Luna è in trigono e questo di dà maggiore carica ed energia. Non sprecare le occasioni. Sul lavoro invece questo fine settimana è importante per definire nuove strategie che sarannò supportate anche dal buon aspetto di Venere.

Vergine. Venere da domani inizia un transito polemico: passioni affievolite. Sul lavoro invece c’è bisogno di un pò di pazienza. Attenzione ai rapoorti con Pesci, Sagittario e Leone.

Bilancia. Fine settimana piacevole per le coppie che hanno finalmente trovato una bella stabilità anche grazie al buon aspetto di Venere. Sul lavoro c’è qualche imprevisto ma nulla che non possa risolversi con un pò di buona volontà.

Scorpione. Da domani Venere non sarà più contraria e questo è un ottimo segnale per i sentimenti. Sul lavoro ci vorrebbe qualche novità sei stanco della solita routine.

Sagittario. Con la Luna a favore le piccole incomprensioni verranno facilmente risolte, non temere! Sul lavoro la creatività fa da padrone, aspetto che nel prossimo futuro giocherà a tuo favore!

Capricorno. Tra oggi e domani potrebbe esserci qualche fastidio, stai lontano da inutili complicazioni. Sul lavoro anche se ultimamente ci sono stati vari problemi ora la strada è tutta in discesa!

Acquario. Con la Luna a favore i sentimenti ringraziano, potresti riscoprire emozioni che credevi perdute. Momento positivo e fortunato anche sul lavoro, sarà più semplice superare alcuni recenti problemi.

Pesci. In questo fine settimana evita discussioni inutili con il partner. Sul lavoro invece non sottovalutare le nuove proposte. Attenzione a qualche spesa di troppo!