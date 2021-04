Venerdì 9 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 aprile è il 99º giorno del calendario gregoriano. Mancano 266 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera Santa Maria di Cleofa. Visse al tempo di Gesù. Maria, detta di Cleofa, (dal nome del marito, che in greco significa ‘dal volto glorioso’), è ritenuta anche la madre dell’apostolo Giacomo il Minore. Assieme alla Madonna e a Maria di Magdala, accompagna Gesù lungo la via del Calvario; è presente alla sua morte e ne porta il corpo alla sepoltura, ungendolo di aromi balsamici.

Accadde Oggi

1454 – Pace di Lodi: la guerra di successione per il Ducato di Milano si conclude con un accordo di pace stipulato tra Francesco Sforza, Firenze, Genova e Mantova da un lato, e Venezia, Re di Napoli, Duca di Savoia e Marchese del Monferrato dall’altro

1492- Muore a Firenze Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, signore della città. Sin da giovanissimo Lorenzo mostra grandi doti per la diplomazia e "l'arte politica".

1682 – L’esploratore Robert de La Salle scopre la sorgente del Fiume Mississippi

1815 – Guerra austro-napoletana: Gioacchino Murat è sconfitto nella Battaglia di Occhiobello e il suo tentativo di attraversare il Po fallisce

1865- Si combatte ad Appomattox l'ultima battaglia della guerra di secessione americana. Le truppe sudiste vengono duramente sconfitte e il generale confederato Robert Lee nel pomeriggio di quel giorno firma e consegna l'atto di resa al generale nordista Ulysses Grant.

1940- La Germania inizia a sorpresa l'invasione della Danimarca e della Norvegia. Termina così il periodo della cosiddetta "drole de guerre", cioè guerra-farsa. Si entra nel vivo del Secondo conflitto mondiale.

1970- Genova. All'imbocco del porto la nave mercantile London Valour, battente bandiera inglese e carica di cromo, affonda a causa di una violenta mareggiata provocata da una tempesta di vento. Nella tragedia muoiono venti marinai.

2002 – Regno Unito: funerali nell’Abbazia di Westminster della Regina madre Elizabeth Bowes-Lyon

2003- Le truppe statunitensi entrano nel centro di Baghdad. Un carro armato americano aiuta gli iracheni ad abbattere una colossale statua di Saddam, che viene fatta a pezzi dalla popolazione in festa.

2006 – Italia: elezioni politiche per la prima volta con la legge elettorale Calderoli, nota come “porcellum”: si afferma con un minimo scarto la coalizione di centrosinistra guidata da Romano Prodi; ottiene così un’ampia maggioranza alla Camera, grazie al premio su base nazionale, ma una maggioranza esigua al Senato, perché i premi su base regionale si elidono a vicenda

1865 – Si conclude la Guerra di secessione americana: Dopo quattro anni di sanguinose battaglie, un atto di resa pose fine al più significativo tentativo separatista della storia.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 9 aprile sono certamente unici. Rappresentano spesso l’estrema incarnazione delle tendenze più strane della società e le loro capacità sono quasi sempre spinte all’eccesso.I nati in questo giorno sono particolarmente bravi a tradurre le loro idee in azioni, lanciando a briglia sciolta la fantasia, ma sempre con la tendenza a usare metodi estremamente pratici. L’influenza che i nati il 9 aprile esercitano sugli altri non è sempre positiva; non molto aperti al rapporto sociale, utilizzano spesso le loro idee come veicolo di comunicazione con i loro colleghi, parenti e amici.

1948 – Patty Pravo: Artista simbolo degli anni Sessanta e Settanta, è diventata famosa come la ragazza del Piper, dal nome del locale che la lancia nel 1966.

1821 – Charles Baudelaire: Massima incarnazione dell’artista bohémien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei “poeti maledetti”, è considerato il padre del simbolismo letterario.

1933 – Gian Maria Volonté: Rivoluzionario, partigiano, idealista, anarchico.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni giornaliere dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Anche questa è una giornata interessante: le coppie stabili trovano forza, chi cerca l’amore si sente più motivato. Nel lavoro oggi potresti essere vittima dell’incertezza: forse hai solo poca voglia di fare.

Toro. Se una storia non va più o non funziona potresti essere proprio tu a chiedere chiarimenti. Nel lavoro sembra ci sia la possibilità di affacciarsi ad un periodo positivo: l’aspetto economico ancora va soddisfatto però.

Gemelli. Sei insoddisfatto e forse non si tratta di un momento passeggero: rimanda a domani le questioni amorose. Nel lavoro non è facile starti dietro, oggi sei deconcentrato o forse troppo carico di mansioni.

Cancro. Una persona conosciuta in questo periodo potrebbe diventare importante nella seconda parte del mese. Nel lavoro non aspettare che le cose accadono: datti da fare per farle accadere.

Leone. Non farti coinvolgere dalle problematiche amorose, domenica sarà una buona giornata per chiarire tutto quel che non funziona. Nel lavoro è finalmente un momento importante: forse dovrai decidere se compiere il grande passo.

Vergine. La Luna è opposta, nulla di grave ma potresti sentire il cuore spaesato. Nel lavoro devi risolvere un piccolo problema personale: sai come adattarti alle situazioni nuove, fatti aiutare dalla tua razionalità.

Bilancia. Oggi potrai vivere sensazioni strane: se ci sono due storie in ballo occorre massima prudenza. Nel lavoro, dove possibile, fa un punto della situazione. Potrebbero esserci delle polemiche da calmare.

Scorpione. E’ una giornata importante per l’amore e per chi cerca di ricucire un rapporto. Nel lavoro se devi fare una proposta è meglio farlo subito. Se aspetti una risposta stanno arrivando buone notizie.

Sagittario: La situazione generale suggerisce maggior attenzione in amore: qualcosa non va. Nel lavoro proprio tu in questo momento stai accusando un po’ di stan

Capricorno. La Luna è interessante, nel fine settimana però potrebbero sorgere battibecchi in amore. Nel lavoro oggi c’è nervosismo nell’aria, da mercoledì prossimo si riparte

Acquario. Il cielo è positivo, ma non esagerare: non essere precipitoso in amore anche se vorresti. Nel lavoro c’è qualcuno che ha delle belle opportunità: non essere spaventato, coglile.

Pesci. Il cielo è positivo, ma non esagerare: non essere precipitoso in amore anche se vorresti. Nel lavoro c’è qualcuno che ha delle belle opportunità: non essere spaventato, coglile.