Mercoledì 9 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 dicembre è il 343º giorno del calendario gregoriano (il 344º negli anni bisestili). Mancano 22 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Siro di Pavia (Vescovo)

Etimologia: Siro, nasce dal termine greco “Syrios”, abitante della Siria, mutuato poi nel soprannome etnico latino “Syrus” o “Syrianus”, “della Siria” che veniva dato agli schiavi provenienti dalla Siria. Il nome, frequente anche tra i liberti per tutta l’epoca imperiale, ebbe scarsa fortuna tra i cristiani, anche se è ancora oggi presente, in alcune aree del Centro Nord.

Accadde Oggi

1931 – La Spagna diventa una repubblica

1941 – La Cina dichiara guerra all’Impero giapponese, alla Germania nazista, e all’Italia fascista

1946 – A Norimberga comincia il processo contro 23 ex-medici che operarono nei campi di concentramento accusati di crimini contro l’umanità

1950 – Harry Gold viene condannato a trent’anni di carcere per aver sottratto segreti nucleari agli USA in favore dell’Unione Sovietica

1961 – In Israele, Adolf Eichmann viene riconosciuto colpevole di crimini di guerra

1979 – L’Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia la scomparsa del vaiolo; l’ultimo caso era stato registrato due anni prima in Somalia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa intrapresa da molti Paesi negli anni settanta. Riserve del virus sono conservate in due laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli U.S.A

1990 – Lech Wałęsa diventa il primo presidente eletto direttamente della Polonia

1992 - Viene annunciata la separazione tra il Principe Carlo del Galles e la Principessa Diana del Galles

2007 – Argentina, Brasile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay e Venezuela firmano l’atto costitutivo della Banca del Sud

1983 – Al cinema esce Scarface: «Mi prendo il mondo e tutto quello che c’è dentro». In questa frase c’è tutta la determinazione di Tony Montana, il protagonista di Scarface, pellicola cult del genere gangster che debuttò nelle sale cinematografiche il 9 dicembre del 1983.

1979 – Debellato il vaiolo: «…il mondo e i suoi popoli hanno ottenuto la libertà dal vaiolo, una delle malattie più devastanti a manifestarsi con epidemie in molti paesi sin dai tempi più remoti, lasciando morte, cecità e deturpazione nella sua scia e che solo un decennio fa era dilagante in Africa, Asia e Sud America». Con questa risoluzione l’Organizzazione Mondiale della Sanità annunciò ufficialmente che il vaiolo era stato eradicato su tutto il pianeta. Fu il primo caso (e unico fino al 2011, dopo il debellamento della peste bovina) di malattia infettiva completamente eliminata.

Nati

Sei nato oggi? Hai un temperamento ardente, appassionato ed ingegnoso. La tua vita è ricca di avvenimenti imprevisti, a volte piacevoli a volte no, che soddisfano il tuo gusto d’avventura. Sei particolarmente portato alle professioni artistiche, dove riveli talento e creatività. Nella vita affettiva avrai dapprima molte avventure e, più tardi, un solo grandissimo amore, intenso, passionale, travagliato e “per sempre”.

1959 – Bianca Berlinguer: Esponente di punta del giornalismo italiano, da oltre vent’anni è una protagonista dell’informazione televisiva sulla rete pubblica. Nata a Roma, il padre è Enrico Berlinguer.

1920 – Carlo Azeglio Ciampi: Toscano di Livorno, è stato per un quarto di secolo un esponente di primo piano della vita economica e politica dell’Italia. Dopo l’impegno nella guerra di resistenza, tra le file del Partito d’Azione, dal 1946 ha iniziato la carriera nella Banca d’Italia, culminata con la nomina a governatore nel 1979. Chiamato a guidare un governo tecnico tra il 1993 e il 1994, è stato ministro del Tesoro (dall’aprile 1996 al maggio 1999) e si è occupato principalmente della riduzione del debito pubblico italiano, in previsione dell’ingresso del Paese nell’Euro.

1953 – John Malkovich: Un fenomeno della recitazione, apprezzato dai migliori registi americani ed europei. Nato a Christopher nell’Illinois, la sua impostazione è tipica dell’attore di teatro con una lunga esperienza alle spalle.

Scomparsi oggi:

1641 – Antoon van Dyck: Pittore e ritrattista legato alla corrente barocca, fu tra i maggiori esponenti dell’arte fiamminga in Italia. Nato ad Anversa, in Belgio, e morto a Londra nel dicembre del 1641, fu il primo pittore di corte in Inghilterra. Principale discepolo di Rubens, viaggiò molto per l’Italia, studiando i Maestri italiani del Quattrocento e Cinquecento e assimilando diverse maniere e diverse tipologie di pittura.

1992 – Franco Franchi: Siciliano doc, di Palermo, Francesco Benenato, in arte Franco Franchi, è a ragione inserito nel novero dei più bravi comici del cinema italiano. La sua carriera artistica si è sviluppata principalmente attorno al felice sodalizio con l’attore Ciccio Ingrassia (la coppia è nota come Franco e Ciccio).

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di mercoledì 9 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Interessante questa Luna così lontana da te (è opposta) ma, proprio per questo, tanto capace di migliorare i tuoi dialoghi, di rendere interessante ogni tua parola o pensiero condiviso. Puoi fidarti di tutto ciò che l’istinto ti dice, perché Mercurio renderà facile tutto, non farà mai mancare la logica.

Toro

Le idee o le iniziative di qualcuno oggi sembrano voler interrompere un sogno, levarti una speranza. Vero, non sempre realtà e fantasia possono andare d’accordo, e però il tuo è un segno concreto, logico, per questo non dovresti lasciar distruggere qualcosa di bello in cui credi, in cui speri.

Gemelli

Sole e Nettuno – ambedue in posizione non facile – oggi si scontreranno tra loro. Per questo il tuo mercoledì difficilmente avrà voglia di ragionare o di esprimere qualcosa di chiaro, di preciso. Per contro, quella Luna che ti è amica, darà una mano al buon senso, a non sbagliare quando ascolti le emozioni.

Cancro

Questa Luna leggera, ma in posizione complicata, oggi ti convincerà a trovare sempre un buon accordo con la logica, con un dialogo speciale che ti possa avvicinare alle cose intime, personali, a tutto ciò che appartiene solo a te. Forse devi capire meglio o chiarire qualcosa in famiglia.

Leone

Il tuo Sole – piuttosto tonico e coraggioso perché immerso nel fuoco – oggi litigherà con Nettuno e con la fantasia, con quel pianeta che accende i pensieri più liberi, distanti dalla realtà. Sarà forse per questo se il tuo mercoledì sarà così preciso, così attento a non lasciarsi illudere o confondere.

Vergine

Sole e Nettuno sono due pianeti che, attualmente, si muovono in posizione difficile rispetto al tuo segno. Se poi ci metti che saranno in quadratura tra loro, ecco spiegato il perché oggi davvero sarai particolarmente prudente, attenta a ogni cosa. Persino le emozioni ragioneranno.

Bilancia

La Luna, oggi nel tuo segno, sarà in solido sestile al Sole e a Mercurio, esprimendo così una forza emotiva speciale, carica di significati. Ti verrà infatti facile esprimerti, dire cose che abbiano un senso e uno scopo, raccontare le tue idee o fare considerazioni. E lo farai con eleganza, sapendo di essere ascoltata.

Scorpione

Dovresti fare particolare attenzione ai tuoi gesti, alle azioni e alle iniziative pratiche della giornata. Perché ci sono stelle che minacciano di rendere il tutto poco logico, spesso confuso e inadatto a funzionare. Mettici grande prudenza e tanta attenzione, non lasciare che le cose succedano per caso.

Sagittario

Sole e Mercurio, nel tuo segno, oggi compiranno tanti dialoghi. Il Sole si scontrerà con Nettuno, facendoti sentire il bisogno di mettere da parte i dubbi più intimi, quelli personali, provando a reagire. Mercurio, invece, sarà in sestile alla Luna, così che tua abbia spesso voglia e bisogno di amare.

Capricorno

La Luna domina il cielo di oggi, carica di emozioni e di persone il tuo mercoledì, ma lo fa con leggerezza e con una promessa in mano. Perché oggi ti verrà facile capire e comprendere anche quelle cose che, solitamente, non riesci a mettere a fuoco, non puoi accettare o fare tue.

Acquario

Mentre tu, grazie alla Luna, sarai aperta a ogni idea o spiegazione che riguardi le emozioni e i sentimenti, ecco che qualcuno, accanto a te, oggi esigerà tanta chiarezza, ma soprattutto una logica che rischia di stancarti, di non essere così interessante. Proteggiti scegliendo per te stessa, facendo ciò in cui credi.

Pesci

Il tuo Nettuno oggi sarà in esatta quadratura a un Sole coraggioso e appassionato, per questo non sempre avrai la possibilità di essere capita quando esprimi i tuoi sogni, quando racconti le cose in cui credi. Tuttavia, Mercurio ti aiuterà a parlare al cuore di chi ami, a far arrivare un messaggio speciale.