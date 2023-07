Oggi 9 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Ariete - Cari ariete, in amore non siete molto convinti di quello che state facendo, forse avete a che fare con una persona troppo enigmatica. Sul lavoro avete adottato un nuovo approccio anche se non ne siete ancora soddisfatti.

Toro - Cari toro, c'è un po' di nervosismo oggi in amore ma già da domani andrà meglio. Sul lavoro meglio evitare le discussioni con gli altri, godetevi, piuttosto, il tempo libero.

Gemelli - Cari gemelli, in amore bisogna osare di più e dichiararsi. Non chiudetevi in casa! Sul lavoro sono giorni decisivi per iniziare un nuovo percorso.

Cancro - Cari cancretti, in amore tutto va per il meglio grazie a una bella luna e se siete single potrete anche conoscere qualcuno di interessante. Sul lavoro risolvete tutti i problemi al più presto.

Leone - Cari leoncini, in amore bisogna mettere subito le cose in chiaro senza fare troppe polemiche. Spesso vi capita di frequentare persone dei pesci o dei gemelli che vi affascinano ma allo stesso tempo vi creano problemi. Sul lavoro arrivano nuove opportunità.

Vergine - Cari vergine, arrivano belle notizie in amore e finalmente tornate a essere più sereni. Sul lavoro chi è libero professionista riceverà nuovi incarichi e anche belle soddisfazioni.

Bilancia - Cari bilancia, finalmente avete ritrovato la serenità e l'equilibrio in amore. Sul laoro non ci sono grossi problemi, quindi continuate così.

Scorpione - Cari scorpioncini, il giorno porta una bella dose di passione nella vostra vita privata. Godetevela tutta. Sul lavoro arrivano nuovi incontri interessanti. È il tuo momento.

Sagittario - Cari sagittario, la giornata di oggi è molto bella e vi porta a vivere con meno nervosismo la coppia. Sul lavoro arrivano nuove proposte e bisognerà prendere decisioni importanti.

Capricorno - Cari capricorno, bello questo cielo per l'amore con la luna che vi sostiene. L'unico dubbio sono i soldi e il lavoro ma presto arriveranno nuovi progetti.

Acquario - Cari acquario, in amore c'è chi è nervoso e sta già discutendo da giorni con il partner. Venere aiuta ma qualche intoppo nella vita amorosa c'è. Sul lavoro è ora di ripartire da zero.

Pesci - Cari pesciolini, l'amore va molto bene con una bella serenità ritrovata. Sul lavoro non abbiate paura di chiedere anche se riceverete risposte negative, almeno ci avete provato.

Almanacco

Il 9 luglio è il 190° giorno del calendario gregoriano. Mancano 175 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Veronica Giuliani (Vergine)

Nati 9 luglio

Sei nato oggi? I nati il 9 luglio hanno la grande capacità di concepire insolite ipotesi di lavoro e insieme l’abilità pratica di vederle realizzate in prospettiva: per questo esercitano un forte influsso sul mondo che li circonda. Molti sentono il desiderio di conoscere meglio il processo della vita e della creazione, comprendere a fondo il funzionamento di tutte le cose, estrapolare idee e oggetti per poi rimetterli insieme. I nati del 9 luglio vogliono analizzare, descrivere, discutere qualunque settore della vita che trovino di loro interesse.

1956 – Tom Hanks: Nato a Concord, città della California, è una delle star di Hollywood, dove da trent’anni è attivo come attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.

1950 – Adriano Panatta: Nato a Roma, è un famoso ex tennista che, dalla fine degli anni Sessanta al 1983, ha rappresentato il tennis italiano sui campi di tutto il mondo.

Scomparsi

1980 – A Rio de Janeiro (sua città natale) muore il poeta, compositore e cantante Vinicius de Moraes all’età di 66 anni.

Accadde Oggi

