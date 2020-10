Venerdì 9 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 ottobre è il 282º giorno del calendario gregoriano (il 283º negli anni bisestili). Mancano 83 giorni alla fine dell’anno.

Oggi, 9 ottobre, si festeggia la Giornata mondiale della Posta.

Il 9 ottobre 1940 nasceva il celebre cantante John Lennon.

Il 9 ottobre 1967 muore Ernesto Che Guevara de la Serna, il rivoluzionario argentino viene ucciso in Bolivia, giustiziato dal sergente Teran con un colpo di pistola alla gola e poi finito da Felix Rodriguez.

Il 9 ottobre 1963 accade il disastro del Vajont; una frana si abbatte sulla diga del Vajont causando un’onda che distruggerà il paese di Longarone. Moriranno 1900 persone.

Il 9 ottobre 1855 Isaac Merrit Singer ottiene il brevetto per la macchina da cucire ad aghi multipli.

Il 9 ottobre 1947 viene effettuata per la prima volta una telefonata tra un’auto in movimento e un aeroplano in volo. Il fatto avviene negli Usa.

Il 9 ottobre 1962 l’Uganda ottiene l’indipendenza dagli Stati Uniti.

Il 9 ottobre 1985 a Central Park viene inaugurata un giardino in memoria di John Lennon, chiamato Strawberry Fields come una delle sua canzoni più note.

Il 9 ottobre 1982 alcuni terroristi palestinesi sparano davanti alla sinagoga di Roma in cui rimane ucciso un bambino di due anni e una trentina di persone ferite.

Il 9 ottobre 2010 viene completato il tunnel che permette di salvare 33 minatori rimasti intrappolati a 620 metri di profondità nella miniera di San Josè in Cile.

768 – Carlomanno I e Carlo Magno vengono proclamati re dei Franchi

869 – Carlo il Calvo viene proclamato re di Lotaringia

1000 – Leif Ericson scopre Vinland, diventando il primo europeo conosciuto a mettere piede in Nord America

1238 – Giacomo I d’Aragona conquista Valencia, capitale del regno di Valencia

1446 – In Corea viene creato l’alfabeto hangŭl

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1635 – Roger Williams, fondatore del Rhode Island, viene bandito dalla Colonia della Baia di Massachusetts in quanto dissidente religioso, dopo essersi espresso contro le punizioni per le offese religiose e la cessione delle terre dei nativi americani

1655 – Carlo X Gustavo di Svezia conquista Cracovia liberandola dall’occupazione russa

1701 – La “Collegiate School of Connecticut” (in seguito ribattezzata Università di Yale) ottiene uno statuto

1799 – La nave militare francese HMS Lutine affonda lungo le coste olandesi con un bilancio di 240 uomini

1871 – Il grande incendio di Chicago viene messo sotto controllo

1874 – Con la firma del Trattato di Berna viene istituito quello che è oggi l’Unione postale universale e da allora questa data diventerà la Giornata mondiale della posta

1877 – Onori militari e sepoltura del generale Custer caduto assieme ai suoi soldati nella battaglia di Little Bighorn più di un anno prima

1888 – Il monumento a Washington viene aperto al pubblico

1914 – Prima guerra mondiale: assedio di Anversa – Anversa cede alle truppe tedesche

1940 – Seconda guerra mondiale: battaglia d’Inghilterra – Durante un raid aereo notturno della Luftwaffe, la cattedrale di St. Paul, a Londra, viene colpita dalle bombe. Durante un raid su Liverpool, nasce John Lennon

1944 – Seconda guerra mondiale: il primo ministro britannico Winston Churchill e il capo dell’Unione sovietica Josif Stalin, iniziano una conferenza di nove giorni, a Mosca, per discutere del futuro dell’Europa

1967 – Il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia

1970 – In Cambogia viene proclamata la Repubblica Khmer

1982 – Attentato alla sinagoga di Roma: muore un bambino di due anni e 35 feriti gravi

2006 – Primo test atomico della Corea del Nord, sebbene i dati rilevati lascino seri dubbi sul fatto che si tratti di una vera esplosione nucleare

2010 – Afghanistan, muoiono 4 alpini della Brigata alpina “Julia” durante la scorta ad un convoglio, viene ridiscusso il ruolo italiano nella guerra in Afghanistan.

1963 - Disastro del Vajont: È un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone, piccolo centro della valle del Vajont (nel bellunese), con tutti gli abitanti raccolti nelle case e nei bar davanti alla TV.9 E' il 9 ottobre 1963 e la caduta di una enorme frana nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont, provoca un'onda alta oltre 200 m che si riversa a valle. Nel disastro muoiono oltre 1917 persone e moltissimi paesi sottostanti vengono cancellati, tra i quali resterà tristemente famoso Longarone.

1960 - Primo romanzo di Sciascia: «Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà».

Nati in questo giorno

1940 - John Lennon (79 anni fa): Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, John Lennon resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale.

1973 - Caparezza (46 anni fa): Pugliese doc, di Molfetta (nel barese), è famoso come cantautore e rapper, tra i più apprezzati della sua generazione. Registrato all'anagrafe come Michele Salvemini.

1964 - Guillermo del Toro (55 anni fa): Regista messicano tra i più quotati e maestro dell'horror, il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine, popolato di bambini, mostri e insetti.

David Cameron (1966) – Politico inglese

Caparezza (1973) – Cantautore e rapper italiano

Carlo X di Francia (1757) – Monarca francese

Pierluigi Castagnetti (1945) – Politico italiano

Guillermo Del Toro (1964) – Regista messicano

Grazia Di Michele (1955) – Cantante italiana

Alfred Dreyfus (1859) – Militare francese

Eddie Guerrero (1967) – Atleta, wrestler messicano

Bella Hadid (1996) – Modella statunitense

John Lennon (1940) – Cantante e musicista inglese, componente dei Beatles

Gianluca Mantovani (1963) – Imprenditore italiano

Peter Tosh (1944) – Cantante e musicista giamaicano

Nicolò Tommaseo (1802) – Linguista, scrittore e patriota italiano

Ottavia Piccolo (1949) – Attrice italiana

Morti oggi 9 ottobre

Jacques Brel (1978) – Cantautore belga

Jean Giono (1970) – Scrittore francese

Ernesto Che Guevara (1967) – Rivoluzionario argentino

Katherine Mansfield (1923) – Scrittrice neozelandese

Joseph Pilates (1967) – Insegnante ed imprenditore tedesco

Papa Pio XII (1958) – Pontefice della Chiesa cattolica

Oskar Shindler (1974) – Imprenditore tedesco, famoso per aver salvato oltre 1000 ebrei dalla Shoah

Felix Wankel (1988) – Inventore tedesco

Il Santo del 9 ottobre è il patrono dei farmacisti

San Giovanni Leonardi è il patrono di tutti i farmacisti. Fino all’età di 26 anni è stato, infatti, lo speziale del suo paese, Diecimo, in provincia di Lucca. Quando poi ha deciso di prendere i voti, ha comunque continuato a mettere in pratica le sue conoscenze al servizio dei più bisognosi. È anche il fondatore dell’Ordine dei Chierici Regolari, poi detto della Madre di Dio. La missione dei Leonardini era quella di insegnare e diffondere la religione cristiana in tutto il mondo. La sua attività apostolica non piaceva però alle autorità della Repubblica di Lucca, da cui è stato espulso con l’accusa di disturbo dell’ordine pubblico. Per questo è stato costretto a vivere in esilio a Roma.

Nuvole sulla brina, acqua vicina

“Nuvole sulla brina, acqua vicina”, recita il proverbio di oggi. Un detto dedicato al meteo, che può essere utile in vista dell’arrivo dei primi freddi. Per chi non lo sapesse, infatti, quando il cielo si riempie di nuvole durante le gelide mattinate autunnali o invernali e si forma la brina nei campi, questo vuol dire che entro le ventiquattro ore successive potrebbero arrivare la pioggia, se non addirittura la neve. Meglio quindi ricordarsi di prendere l’ombrello.

Oroscopo

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di venerdì 9 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighy. Il mantra di oggi: energie a confronto

Ariete

In questi mesi succede spesso che il tuo Marte - che si crede forte ma che ha più di un dubbio – si scontri con dubbi e domande che ora, però, si sono chiariti, non sono più un mistero. Dovrai forse accettare il fatto che l’incertezza non sia intorno a te ma dentro di te. Non arrabbiarti con nessuno, cerca di comprenderti.

Toro

Mentre oggi qualcuno si arrabbierà magari senza avere capito troppo bene il perché, tu – grazie alla Luna – potrai invece sperimentare un venerdì fatto soprattutto di equilibrio, di misura, della capacità di dare un senso e una logica a ogni cosa. Punta sull'intelligenza, non sulla forza.

Gemelli

Difficile anticipare l’inizio del weekend, semplicemente perché la Luna – oggi troppo pratica e concentrata – ti obbligherà a svolgere con cura e attenzione ogni compito, lavoro e impegno. Qualcosa che però non ti peserà affatto, che farai volentieri perché lo senti come giusto, naturale.

Cancro

La Luna nel tuo segno ti protegge. Da che cosa? Da Marte e Plutone oggi in quadratura, ovvero da un modo di agire e di reagire che rischia di farti scontrare con qualcuno, di creare un precedente. Scegli sempre la leggerezza, una intelligente armonia che ti tenga lontana da ogni tensione.

Leone

Sarà importantissimo tenere basse le passioni, quelle energie (decisamente sbagliate o eccessive) che se liberate rischiano di farti andare troppo lontano con i pensieri, con le azioni e le speranze. Decidi che il tuo venerdì sia una piccola sfida con la forza, con la capacità di saper aspettare.

Vergine

Venere, Luna e Mercurio sono tre pianeti che, oltre a essere in buon aspetto con il tuo segno, oggi sapranno anche dialogare perfettamente tra di loro, così da rendere questo venerdì un po’ speciale. Potrai infatti conciliare le emozioni con i pensieri, rendendo ogni istante facile, gentile.

Bilancia

Per fortuna Venere ti aiuterà a tenere sotto controllo le emozioni, il cuore. Perché oggi ci sarà chi o cosa si comporterà in modo strano, a volte aggressivo, nutrendosi di dubbi e di sospetti, obbligandoti a una chiarezza che forse ti sembrerà inutile. Non perdere la serenità, non metterti in dubbio.

Scorpione

Grazie a una Luna amica e molto attiva, oggi potrai finalmente fare la pace con i cambiamenti, con le novità, con tutte quelle cose insomma che, negli ultimi tempi, non ti lasciavano troppo tranquilla, che ti hanno insospettito. Ritrovi fiducia nelle cose, nei pensieri che guardano già al domani.

Sagittario

Dovrai fare grande attenzione a questo Marte sempre pronto a fare a pugni, ancora deciso a non abbassare mai le passioni, le energie. Perché oggi rischieresti di crearti qualche problema, qualche complicazione legata forse al bisogno di sentirti speciale. Rallenta ogni cosa, vivi di piccole forze.

Capricorno

Giornata decisamente intensa e delicata. Da una parte Marte che proverà in ogni modo a farti dubitare, arrabbiare e sospettare (inutilmente). Per fortuna qualcuno saprà spiegarti perché non dovresti cadere nel tranello marziano, perché hai ottime ragioni per decidere di comportarti diversamente.

Acquario

Le stelle di oggi ti danno uno strano consiglio (preinditela con Marte e con i suoi disastri). Ti chiederanno cioè di fare grandissima attenzione quando parlerai, quando comunicherai con gli altri, perché dubbi, sospetti e malintesi saranno molto frequenti, e rischierebbero d guastare l’energia del venerdì.

Pesci

Strepitoso il tuo modo di attraversare indenne le tensioni del giorno (Marte oggi picchia duro, ma con te non funziona). Ti godrai infatti un venerdì fatto di cose gentili, di equilibri speciali che renderanno armonioso il tuo presente. Avrai voglia di dire cose belle, di stare bene con tutti.