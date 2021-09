Giovedì 9 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 settembre il 252° giorno del calendario gregoriano. Mancano 113 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Pietro Claver (Sacerdote) protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri.

Accadde Oggi

337 - I figli dell'imperatore romano Costantino I - Costantino II, Costanzo II e Costante I - vengono incoronati augusti e, dopo la purga che ha colpito gli altri membri maschili della dinastia costantiniana, regnano insieme

1776. Il secondo congresso continentale americano cancella il termine "Colonie Unite" e lo sostituisce con "Stati Uniti".

Il secondo congresso continentale americano cancella il termine "Colonie Unite" e lo sostituisce con 1943. Avviene lo sbarco delle truppe alleate a Salerno e a Taranto . L'VIII armata inglese dalla Puglia risale l'Italia lungo la costa adriatica, mentre la V armata americana, guidata dal generale Clark, libera Napoli e poi risale la penisola lungo la costa tirrenica verso Roma.

Avviene lo . L'VIII armata inglese dalla Puglia risale l'Italia lungo la costa adriatica, mentre la V armata americana, guidata dal generale Clark, libera Napoli e poi risale la penisola lungo la costa tirrenica verso Roma. 1976. Muore Mao Tse Tung , presidente della Repubblica Popolare Cinese dal '49. Reinterprete del marxismo-leninismo alla luce dell'esperienza cinese, aveva attuato una imponente riforma agraria, nota come il "Grande Balzo", basata sulla distribuzione della terra ai contadini, organizzati in forma cooperativa.

Muore , presidente della Repubblica Popolare Cinese dal '49. Reinterprete del marxismo-leninismo alla luce dell'esperienza cinese, aveva attuato una imponente riforma agraria, nota come il basata sulla distribuzione della terra ai contadini, organizzati in forma cooperativa. 1987. Vengono estradati in Belgio 25 hooligans del Liverpool , coinvolti nella strage dello stadio Heysel in cui 39 tifosi avevano perduto la vita nel maggio del 1985. "Ben arrivati in Belgio, animali rossi" è l'accoglienza loro riservata dalle prime pagine della stampa locale. Al termine dei tre gradi di giudizio, la giustizia belga condannerà 13 hooligans a cinque anni, ma tutti con la condizionale.

Vengono estradati in Belgio 25 , coinvolti nella in cui 39 tifosi avevano perduto la vita nel maggio del 1985. "Ben arrivati in Belgio, animali rossi" è l'accoglienza loro riservata dalle prime pagine della stampa locale. Al termine dei tre gradi di giudizio, la giustizia belga condannerà 13 hooligans a cinque anni, ma tutti con la condizionale. 2001 - Ahmad Shah Massoud viene mortalmente ferito in un attentato suicida compiuto da agenti di Al-Qaida

2003. Il ministero della Sanità vieta l'addestramento in Italia dei cani di razza pitbull .

Il ministero della Sanità vieta l'addestramento in Italia dei cani di razza . 2015 - Con 23 226 giorni di regno (63 anni, 7 mesi e 3 giorni), Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria; il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina

Nati

Sei nato oggi? I nati il 9 settembre devono continuamente far fronte a situazioni impegnative, di solito prodotte più dalla loro stessa natura complicata che dal destino. Se potessero imparare ad assumere più spesso la linea la linea di minor resistenza, e non prendere sempre la via più difficile, avrebbero certamente una vita molto più tranquilla, anche se forse meno avventurosa.

1960 - Hugh Grant : Nato a Londra, è un attore di grande successo, apprezzato soprattutto nel genere commedia e sentimentale.

1975 - Michael Bublé: È il Sinatra del nuovo millennio, per lo stile volutamente ispirato al celebre interprete di My Way.

Scomparsi

1998 - Lucio Battisti: Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. Dal suo sodalizio con Mogol nascono, a partire dagli anni '60, molte delle più belle canzoni della musica leggera italiane. Per quasi un decennio i suoi album sono in cima alle classifiche, poi, nel 1976 annuncia, a sorpresa il ritiro dalle scene.

