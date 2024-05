Adunata Alpini a Vicenza: migliaia di trevigiani in partenza, presenti muli e cori, tutte le cose da sapere

L’Adunata Nazionale degli Alpini è un evento annuale che riunisce gli ex-alpini, sono il più antico corpo di fanteria da montagna attivo al mondo. Quest'anno il raduno si tiene questo fine settima a Vicenza, 10,11,12 maggio 2024.

I muli del Grappa sono in viaggio verso Vicenza. Questa mattina, la Sezione ANA Monte Grappa ha salutato il gruppo di Aldo Serraiotto e i suoi muli in partenza per l'Adunata Nazionale di Vicenza, che si svolgerà questo fine settima. Il Vicepresidente Vicario Alessandro Zarpellon e il Vicepresidente Attilio Dalla Valle hanno augurato buon viaggio al gruppo, sottolineando l'importanza di questa iniziativa per preservare la memoria e le tradizioni degli Alpini. I muli, da sempre utilizzati per il trasporto di viveri, attrezzature e munizioni in montagna, sono un simbolo insostituibile dell'identità alpina.

I cori trevigiani all'Adunata Nazionale di Vicenza

Coro Ana Preganziol - Si esibisce il Venerdì 10 maggio alle ore 18 nella Chiesa di S. Maria Nascente ad Altavilla Vicentina, località Tavernelle.

Coro Ana Vittorio Veneto - Si esibisce il Venerdì 10 maggio alle ore 21 nel Parco di Villa Caldogno a Caldogno e il Sabato 11 maggio alle ore 21 nella Chiesa di Santa Corona a Vicenza.

Coro Stella Alpina di Treviso - Si esibisce il Sabato 11 maggio alle ore 21 nella Chiesa del Seminario Vescovile a Vicenza.

Gruppo Vocale Ottetto Ana Treviso - Si esibisce il Sabato 11 maggio alle ore 21 nella Chiesa del Seminario Vescovile a Vicenza.

Questi cori rappresentano la tradizione corale alpina della provincia di Treviso.

I muli alpini: storia, tradizione e passione

Nel 1993 l'esercito italiano ha messo all'asta gli ultimi muli in servizio. Questi instancabili quadrupedi, da sempre utilizzati per il trasporto di viveri, attrezzature e munizioni in montagna, erano ormai destinati a scomparire.

Ma a Vittorio Veneto, un gruppo di alpini appassionati non si è arreso. Hanno acquistato alcuni muli e fondato il Reparto Salmerie, un museo vivente per custodire la memoria di questi animali e il loro prezioso ruolo nell'esercito. Oggi, i sei muli del Reparto - Fina, Iso, Iroso, Laio, Leo e Mila - sono custoditi da Giovanni Salvador e da un gruppo di alpini. Guidati dai loro conducenti, partecipano a sfilate, passeggiate in montagna ed escursioni, mantenendo viva la tradizione alpina.

Tutte le cose da sapere sull'adunata di Vicenza

Programma

Venerdì 10 Maggio

Apertura ufficiale dell'Adunata

Deposizione di una corona in Piazza dei Signori

Inaugurazione della Cittadella degli Alpini in Campo Marzo

Sfilata dei vessilli e marcia dei gonfaloni

Sabato 11 Maggio

Incontro con le sezioni estere e le delegazioni internazionali

Lancio di paracadutisti

Celebrazione della messa in Duomo

Sfilata del labaro nazionale e del vessillo della sezione di Vicenza

Evento serale al Teatro Comunale

Domenica 12 Maggio

Sfilata per le vie del centro

Passaggio della stecca alla sezione di Biella

Cerimonia di chiusura

Dove si mangia

Campo Marzo - Villaggio dell'Adunata: Grande ristorazione con stand di cibi tipici e specialità alpine.

Cittadella degli Alpini: Spazio ristoro con cucina funzionante per militari e volontari.

Altri punti di ristoro: Piazzale De Gasperi, Piazza San Lorenzo, Contra' Garibaldi, Piazza Duomo, Contra' Catena e Piazza Matteotti: stand gastronomici con cibi di ogni tipo.

Food truck e gazebo: Accanto a Parco Querini (viale Rumor e piazza Araceli), Viale dello Stadio, Contra' Barche, Contra' Burci

Bar: molti bar in centro saranno aperti 24 ore su 24 durante l'Adunata.

Ristoranti: molti ristoranti proporranno menù speciali per gli Alpini.

Viabilità e parcheggi

Parcheggi: Gratuiti disponibili presso Fiera di Vicenza, Stadio Romeo Menti, Palasport Palexpo, Parcheggio Campo Marzo e Parcheggio San Lazzaro. Zona ZTL attiva in tutto il centro storico.

Trasporti: Potenziamento del servizio di trasporto pubblico con biglietti speciali a tariffa ridotta.

Eventi culturali: Mostre gratuite, orari prolungati dei musei e promozioni speciali. Cori e fanfare da tutta Italia con un centinaio di appuntamenti.

Sito web: Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo, visita il sito ufficiale dell'Adunata: https://www.ana.it/vicenza-2024/