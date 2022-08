Agosto si apre con un buon bicchiere di vino, un'antica tradizione trevigiana

Stamattina 1 agosto vi siete ricordati di bere un'ombra di bianco appena alzati? Una tradizione popolare veneta suggerisce che bere UN BICCHIERE DI VINO BIANCO IL 1° AGOSTO al risveglio, a digiuno, aiuti a proteggersi dal morso di serpenti e dalla “febbre d’estate”.

La leggenda narra infatti che la regina d'Ungheria, lungo il viaggio da Venezia a Padova, si ammalò di febbre malarica mentre attraversava le campagne paludose alle porte di Treviso, e, nonostante le cure di alcune monache, la febbre continuò a salire facendo temere per la sua vita. La mattina dell'1 agosto di una data incerta, quando ogni speranza era ormai perduta, la badessa del convento decise di tentare un'ultima via: spillò in cantina una caraffa di mosto di vino bianco fermentato e lo fece bere fino all'ultima goccia alla Regina ormai in punto di morte, che si rimise seduta stante.

Da allora vige l'usanza di bere un "goto" di bianco (senza esagerare) per proteggere la propria salute e scacciare i malanni, il 1° agosto.

Luca Zaia stamattina ha ricordato questa antica tradizione trevigiana