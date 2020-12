Soligo: l'albero di Natale, secondo più grande d’Italia

Non si ferma nemmeno quest'anno la tradizione - viva dal 1993 - del grande albero di Natale, formato da quasi mille lampadine, acceso l'8 dicembre tra i filare sul colle di San Gallo a Soligo (Treviso).

L’albero è alto 112 metri e largo 64 ed è diventato un punto di riferimento per tutta la vallata; è il secondo più grande d’Italia dopo quello di Gubbio, ed è realizzato dai volontari della Pro Loco Soligo, grazie al loro costante lavoro di manutenzione che come potete immaginare non è per niente semplice.

Si accende ogni giorno alle ore 16.30 ininterrottamente fino alle 8 del mattino, dall’Immacolata fino al termine delle festività natalizie.

"GRAZIE a tutti i volontari che anche quest'anno non hanno rinunciato a tenere viva questa tradizione identitaria, tanto apprezzata dalle famiglie, sperando sia di buon auspicio per lasciarci alle spalle questo 2020 di emergenza!" Il governatore Luca Zaia