La storia di Amadeus, da Verona al Festival di Sanremo

Amadeus è il presentatore del Festival di Sanremo 2023, uno dei principali volti della televisione italiana. La sua carriera è un susseguirsi di successi. Ma cosa sappiamo veramente di lui?

Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, nasce a Ravenna il 4 settembre 1962. Cresce a Verona, città nella quale i genitori, originari di Palermo si trasferiscono per il lavoro del padre, istruttore di equitazione. Impara a cavalcare all'età di 7 anni, e dopo il diploma di geometra, decide di seguire la sua passione, la musica, e comincia a fare il disc jockey nelle radio veronesi.

Inizia a Radio Verona e poi dal 1984 al 1986 è ai microfoni di Radio Blu. Durante un servizio radiofonico dal Festivalbar 1986, in diretta dall'Arena di Verona, viene contattato da Claudio Cecchetto, gli dice di vivere a Milano e di fare il doppiatore, una piccola bugia per riuscire ad appianare eventuali ostacoli. Il giorno successivo, registra un nastrino demo e lo spedisce a Cecchetto.

Il talent scout decide di dargli una chance e nel 1986 lo fa debuttare su Radio Deejay, sarà insieme con i suoi grandi amici Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini che raggiunge una grande popolarità. Nel biennio successivo è tra gli speaker di punta di Radio Capital dove conduce diversi programmi con Luca Laurenti, Digei Angelo e Stefano Tacconi. Anche Gerry Scotti esordisce insieme a loro.

Vita privata

Tifoso dell’Inter, Amadeus è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino e ha avuto come testimone di nozze Fiorello. Dal matrimonio è nata Alice. Durante il programma “L’Eredità” ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo e nel 2009 è nato il figlio José Alberto. Il nome del suo secondogenito è dedicato a José Mourinho.

Dove abita

Due sono le case di Amadeus: una villetta a Roma e un appartamento a Milano. Quest’ultima è la residenza principale dove Amadeus e Giovanna Civitillo vivono. L’abitazione si trova nella zona fra la Fiera, Parco Sempione, e il City Life.

Curiosità su Amadeus

È daltonico ed è per questo che veste sempre di bianco e blu.

Sanremo

Amadeus, amato da migliaia di persone, è uno dei presentatori più noti in Italia; a lui si devono programmi tv di successo come l’”Eredità“, i “Soliti Ignoti” e, dulcis in fundo, il seguitissimo “Festival di Sanremo“. La conduzione televisiva di Amadeus si distingue per la simpatia, i modi sempre garbati, ma anche per l'umiltà e l'educazione con le quali si propone. I suoi desideri si realizzano grazie al grande impegno.

Uno dei sogni di Amadeus è quello di presentare Sanremo e ci riesce. Quanti festival ha condotto Amadeus?

È stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per tre anni di seguito (2020, 2021 e 2022) ed è stato confermato negli stessi ruoli anche per i Festival del 2023 e 2024. Nel 2020 nostante fosse al suo debutto, è stato un record di ascolti, questa è l'edizione più vista dal lontano 1999.

«Sanremo è un evento, è famiglia, è una caratterista italiana. Il mio primo pensiero è stato quello di fare un festival che potesse stupire, senza che fosse solo celebrativo rispetto al passato, alla storia. Ma sarà un Sanremo che guarda al futuro.».

Edizione 2023

Guida la kermesse canora per il 4° anno, accanto a lui sul palco dell'Ariston ci sarà Gianni Morandi. I cantati scelti per Sanremo Giovani sono: Will, gIANMARIA, Olly, i Colla Zio, Sethu e Shari.

Tra i big: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, I cugini di campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni e Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo.

Carriera

Lo nota Claudio Cecchetto, fondatore di Radio Deejay, da sempre a caccia di nuovi talenti. Grazie a lui Amadeus, acquista la popolarità sempre sperata. Ma la sua aspirazione è diventare presentatore e conduttore televisivo. Successivamente, per un lungo periodo, lascia il mondo della radio. Vi fa ritorno dopo dodici anni, nel 2008, a RTL 102.5, dove ha lavorato fino al 2017. Il debutto in tv arriva nel 1988 con la partecipaziona a 1,2,3 Jovanotti. Nei primi anni conduce programmi musicali e nel 1993 anche il Festivalbar insieme a Claudio Cecchetto, Fiorello e Federica Panicucci. Nel 1999 arriva su Raiuno e diventa il volto del preserale con “Quiz Show” e “L’Eredità”, ideato dallo stesso Amadeus. Nel 2006 va in Mediaset e conduce “1 contro 100” accanto a Giovanna Civitillo che diventerà sua moglie. Dal 2008 torna in Rai e dopo “Mezzogiorno in famiglia” rinasce grazie a “Tale e Quale show” in qualità di concorrente. Diventa il padrone di casa di “Reazione a catena” e dalla stagione 2018-2019 torna a condurre in prime time il game show “Soliti Ignoti”. Un premio e un sogno che si avvera dopo tanti anni di gavetta e un grande successo raggiunto con lavoro e abnegazione.