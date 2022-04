Treviso: un vero bacaro veneziano dove trovare gli spunciotti

“Magna e bevi che la vita xe un lampo”: nella Terra del Prosecco si gustano cicchetti in bacari storici, tradizione culinaria abbinata a vini tipici, un insieme che ben racconta le eccellenze del nostro territorio.

I cicchetti (detti spunciotti in terraferma) vanno sempre accompagnati da un’ombra, ossia un piccolo bicchiere di vino tipico delle nostre zone.

Le ombre si chiamano così perchè era vecchia usanza dei mercanti veneziani piazzare i banchi per la mescita del vino all'ombra del campanile di San Marco e così è nato “andar per ombre“.

Bacaro San Michele nasce a Treviso nel 2016 dall’entusiasmo di creare qualcosa di diverso ma autentico, familiare e caratteristico. Un luogo da poter chiamare casa, per i trevigiani così come per i turisti, che scopriranno l’atmosfera calda e accogliente del Veneto e delle sue persone.

Piccolo e incantevole locale nel cuore di Treviso che offre i sapori più genuini della nostra terra, dove si possono assaggiare degli sfiziosi cicchetti e si può scegliere un buon vino tra le varie proposte dal locale.

È un angolo gourmet nel cuore della città. Per aperitivi di qualità accompagnati da cicchetti deliziosi e non dalle solite patatine. Perfetto anche per pranzi e cene, con piatti caratteristici della tradizione veneziana, al giusto prezzo. Il tutto condito dall'atmosfera allegra del personale preparato, rapido ed efficiente. Ottimo vino, buoni taglieri di salumi o formaggi, crostini, panini, cicchetti.