Apre Treviso Tiramisù, un nuovo locale per golosi

Prima o poi doveva nascere a Treviso un locale dove il Tiramisù è protagonista, dove il dolce più famoso al mondo, simbolo della città, non arriva dopo tutte le altre portate. Il 30 settembre aprirà in vicolo Barberia “Treviso Tiramisù”, in una stupenda palazzina ristrutturata. Si potranno degustare tantissime tipologie di tiramisù, comprarle da asporto o pranzare una cornice unica.

Siamo nel cuore del centro storico, Vicolo Barberia sembra il passaggio segreto verso un luogo fuori dal tempo, un varco temporale che porta, in pochi passi, dai negozi del Calmaggiore e dal vocio di piazza dei Signori, in un’atmosfera più raccolta, quasi rarefatta. Forse perché si snoda, stretto, tra le alte facciate di palazzi storici, sembra di stare in una calle di Venezia o in piccolo borgo medievale.

Il nuovo locale

La notizia dell'imminente apertura è stata data dal sindaco Mario Conte che ha così presentato la location e l'offerta: «Siamo orgogliosi che questo storico palazzo ora restaurato venga restituito alla città in tutta la sua bellezza. Diventerà la 'casa' del Tiramisù, qui se ne potranno degustare oltre 20 tipologie, e poi piatti tipici della tradizione trevigiana con cucina a vista e vini da tutto il mondo in un palazzo che presenta affreschi e soffitti a cassettoni risalenti al 1400. Complimenti a Elisa Menuzzo e a tutto lo staff per questo progetto ambizioso.»

Da qui parte una nuova esperienza che unisce tradizione, buona cucina e un simbolo indiscusso della città: il Tiramisù di Treviso.

Origine tiramisù

Il Tiramisù nasce nella seconda metà del Settecento / Ottocento. Una tradizione locale verbale ci ha tramandato che il dolce sarebbe stato ideato da una geniale “maitresse” di una casa di piacere ubicata in centro storico a Treviso.

La “Siora” padrona del locale avrebbe preparato questo dolce afrodisiaco e corroborante per offrirlo ai suoi clienti alla fine delle serate allo scopo di rinvigorirli. Si narra che nel locale, quando gli uomini scendevano le scale un po’ provati, un’ avvenente maitresse preparava questo dolce e li ammoniva in codesto modo: “ desso ve tiro su mi “. Da qui origine del nome.

A supporto di questa storia leggendaria è la composizione degli ingredienti del Tiramisù, tutti nutrienti e ipercalorici: uova, zucchero, savoiardi, mascarpone, caffè e cacao.

Fonte: Accademia del Tiramisù.