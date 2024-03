L’arte enogastronomica arriva a Treviso, il Festival del Cibo è un viaggio nei sapori del Bel Paese

Tra conserve, dolci, cioccolato, pasta, vino e liquori, l'Italia offre un ricco patrimonio di tradizioni gastronomiche. Queste tradizioni si fondano su materie prime di alta qualità e creazioni artigianali di grande valore, offrono un viaggio nel gusto dal 16 al 18 marzo 2024 presso il polo Fiere di Santa Lucia di Piave.

Il cuore pulsante della manifestazione sono le prelibatezze e i sapori di un vasto gruppo di artigiani provenienti da tutta Italia, con tre giorni dedicati ad assaggi, talk, cooking-show, laboratori e masterclass incentrati sul cibo di qualità che soddisfa il palato. Un vero e proprio viaggio gastronomico nel Bel Paese, all'insegna del gusto. Un'ampia varietà di specialità venete saranno protagonise in fiera: dai salumi e vini pregiati di Treviso alle conserve in agrodolce, sbrisolone e babà di Padova. Venezia seduce con le sue delizie al cioccolato, mentre Vicenza offre i suoi tipici Bacoli e Verona esalta il proprio olio d'oliva e i liquori artigianali, celebrando così la ricchezza e la diversità del territorio.

Le aziende espositrici del Triveneto

Provincia di Treviso

Tempo, artigiani del gusto, valorizzano nei loro prodotti le materie prime del territorio per dare vita a specialità tradizionali genuine e di alta qualità, come il radicchio rosso sott’olio o il sugo di asparagi bianchi;

Az. Agr. Pajo, conosciuta per la produzione di salumi prodotti con metodo di lavorazione artigianale secondo la ricetta contadina, si sono aperti alla produzione di vino come il Raboso del Piave, il Merlot, il Cabernet franc e la Glera;

Brambù, un progetto di “street food” che propone ricette di alta qualità secondo i principi dello slow food ma adatte a un consumo in movimento;

Tenuta San Giorgio, è la storia di una famiglia dai valori autentici e le radici profonde che si tramanda di generazione in generazione la passione per il buon vino e la terra.

Provincia di Padova

La dispensa di Patrizia produce e realizza conserve in agrodolce, confetture, sughi a partire da frutta e verdure di stagione provenienti dall’attività agricola di famiglia realizzate a partire da ricette tradizionali con standard di qualità elevati;

Visvita è una realtà che nasce dalla voglia di naturalità di una madre nell’alimentazione della propria famiglia. Produce pasta artigianale, farine e prodotti per la panificazione con i cereali coltivati nei loro campi;

Dave, giovane azienda dolciaria che realizza creazioni artigianali come i panettoni, tripudio si sapori e profumi natalizi, biscotti croccanti, sbrisolone e babà soffici e intrisi di un succoso sciroppo.

Provincia di Venezia

Sil, cioccolateria veneziana che produce delizie al cioccolato seguendo la ricetta originaria di cui ne conserva gelosamente i segreti, frutto dell’esperienza di una pasticceria che ha saputo fondere il sapore delle spezie orientali e l’intenso aroma del cacao centroamericano.

Tenuta La Spiga, azienda agricola con una precisa filosofia che si basa sul rispetto, sulla tutela della natura e sulla salvaguardia della flora e della fauna autoctona per la produzione di noci, cereali, mais ma anche del prosecco, il vino simbolo del Veneto nel mondo;

Provincia di Vicenza

Maistrello Marta, un’accurata selezione di materie prime di qualità, abbinamenti di gusto e rispetto per le lavorazioni artigianali per una grande specialità, i Bacoli. Dal forno escono anche buonissimi dolci, come biscotti, crostate e plumcake e la Palladina, la tipica focaccia vicentina che nasce dalla selezione delle migliori confetture artigianali con il gusto soffice della pasta a lievitazione naturale.

Provincia di Verona

Ensiana, la famiglia Brunelli inventa, durante un pranzo tra amici, la ricetta del suo liquore, a base di radice di Genziana: un sapore artigianale, innovativo, locale.

ADC, un’evooteca per la valorizzazione dell’olio extra-vergine di oliva con una selezione dei 10 migliori oli EVO realizzati con frangitura di una sola varietà di oliva.

Per scoprire il programma e acquistare i biglietti in prevendita: https://www.cibovagare.it/evento