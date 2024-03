Pasqua e asparagi, dove gustare i migliori tra agriturismo, ristorante, pizzeria

Con l'avvento della Pasqua, si accoglie anche l'inizio della primavera, un momento in cui la natura esplode in un trionfo di sapori e colori. Tra questi, spiccano gli asparagi di Badoere, sia bianchi che verdi, prelibatezze coltivate nell'area veneta racchiusa tra i fiumi Sile e Dese. Questi ortaggi, insieme ad altre verdure di stagione come bruscandoli, agretti, ortiche, carletti e tarassaco, diventano i protagonisti indiscussi delle tavole di molti ristoranti e agriturismi, dove la tradizione culinaria si fonde con l'innovazione per offrire piatti unici.

Ecco una lista di luoghi dove poter gustare le specialità a base di asparagi di Badoere:

I Galli a Roncade: Qui, lo chef Monica Pasin incanta con piatti creativi come la Piccola Catalana di crostacei accompagnata da uno sformato di asparagi di Badoere.

Agriturismo Al Sile a Quinto di Treviso: Immerso nel verde, offre piatti che esaltano i sapori della terra con asparagi di Badoere come protagonisti.

Osteria Alla Pasina a Dosson di Casier: Un angolo di tradizione veneta dove gli asparagi di Badoere vengono trasformati in delizie culinarie.

Ristorante Ai Mulini a Canizzano: Un luogo dove la cucina locale incontra l'innovazione, con gli asparagi di Badoere al centro di molti piatti.

Ristorante Al Barco a Istrana: Qui, la freschezza degli asparagi di Badoere si combina con la creatività degli chef per offrire esperienze gastronomiche uniche.

Ristorante Al Garibaldino a Morgano : Un ristorante che fa degli asparagi di Badoere il cuore di molti dei suoi piatti più richiesti.

Ristorante Mediterraneo a Badoere: Nel cuore del paese dell'asparago IGP, propone una cucina che celebra i prodotti locali di eccellenza.

Ristorante Munaron a Vedelago: Qui gli asparagi di Badoere trovano la loro massima espressione in piatti che ne rispettano la delicatezza e il sapore.

AmoreRestaurant a Badoere: Un luogo dove la passione per la cucina locale si traduce in ricette innovative che omaggiano gli asparagi di Badoere.

Osteria Righetto a Quinto di Treviso: Un'osteria che combina la tradizione culinaria veneta con l'uso sapiente di asparagi di Badoere, per piatti dal sapore autentico e inconfondibile.

Pizzeria Corona d'Oro a Vedelago: Un luogo accogliente dove la pizza diventa un'opera d'arte culinaria, capace di incorporare gli asparagi di Badoere e di celebrare i sapori genuini della regione in ogni sua creazione.

Questi indirizzi rappresentano una selezione di luoghi dove l'asparago di Badoere, con le sue varietà bianca e verde, diventa il protagonista di esperienze gastronomiche che uniscono gusto, tradizione e innovazione.