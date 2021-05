Film sul Divin Codino: Diodato scrive una canzone per Baggio

Sta per uscire su Netflix il film "Il Divin Codino" che celebra la parabola umana e calcistica di Roberto Baggio, partendo dagli esordi nelle fila del Lanerossi Vicenza e passando dal controverso calcio di rigore che lui non riesce a dimenticare.

Diodato vincitore di Sanremo 2020 firma la canzone principale del documentario ed è il fedele racconto in musica della leggenda del grande calciatore vicentino.

Baggio, uno dei migliori numero 10 di sempre e vincitore di un Pallone d’oro, è un’icona di coraggio e determinazione in tutto il mondo. Il mito del Divin Codino continua a crescere di popolarità dopo aver segnato intere generazioni e influenzato l’universo sportivo negli anni novanta, ancora oggi è un esempio di campione rivoluzionario per gioco, discrezione e umiltà. Amatissimo da tutti gli appassionati di calcio.

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer del biopic su Roberto Baggio che arriverà sulla piattaforma il prossimo 26 maggio. Nel trailer è anche possibile ascoltare il brano di Diodato che fa da colonna sonora al film.

IL DIVIN CODINO celebra l’uomo oltre il mito, il film segue la carriera calcistica di Baggio. Partendo dagli esordi bianco rossi nel Vicenza e passando dal controverso calcio di rigore della Finale di Coppa del Mondo 1994 tra Italia-Brasile.

Le immagini mostrano la vita del fuoriclasse, dal suo difficile debutto come professionista fino all’addio ai campi, una carriera lunga 22 anni attraverso gli infortuni, le aspettative dei tifosi, le incomprensioni con alcuni allenatori, il rapporto con la famiglia, il buddismo, i grandi successi sul campo di un calciatore fenomenale.

L’UOMO DIETRO IL CAMPIONE è il fedele racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio. Il brano che uscirà il 14 ha un arrangiamento dinamico, esuberante e plissettato di rock che fa da tappeto alle parole di Diodato che, col suo timbro gentile, costruisce un crescendo in cui si fanno spazio emozioni di una storia tutta italiana, la storia del campione divino.

L’uscita del brano sarà accompagnata dalla clip ufficiale che vede la partecipazione straordinaria di Roberto Baggio. Il video è la sintesi perfetta e toccante del percorso e attraversa i tempi memorabili che hanno segnato l’infanzia, la crescita e la carriera del ‘Divin Codino’.

Diodato ha diffuso nei suoi canali social il ricordo che ha ispirato la canzone.

"È già tanta la strada che ha fatto questo brano. Le immagini che scorrevano nella mia testa sono pian piano diventate note, atmosfere fatte di suoni e legno, sensazioni forti che portavano domande e quindi parole.

Ho ricordato una partita guardata in tv, seduto per terra, con mio fratello accanto.

Ho ripensato a quella volta a Taranto, in uno stadio con quasi trentamila persone impazzite, Baggio vicinissimo, storico 2 a 1 per i rossoblù e quei miei contrasti interiori di bambino.

Ho pensato a quelle notti di Italia 90, quelle col sole americano, quel pomeriggio francese in cui “è uscita di tanto così” e poi altre cento meraviglie che oggi sanno tutte di vita.

Ho passato diversi giorni con lo sguardo fuori dalla finestra, a cercare le parole giuste.

Su una terrazza romana c’erano maglie stese ad asciugare al sole.

Ho pensato al filo del destino di ognuno di noi, a quello di uno dei più grandi campioni di sempre e a quanto la sua determinazione lo abbia indirizzato verso un infinito pieno d’amore.

È stato un viaggio intenso, bellissimo, che da domani potremo finalmente fare insieme."

Diodato sarà sul palco dell’Arena di Verona il 19 settembre, dopo essere stato il primo artista italiano lo scorso anno a riaccendere le luci del tempio della musica mondiale durante il lockdown, emozionando il pubblico dell’Eurovision Song Contest.