Bake off: in gara architetto pasticcere trevigiano

Cuori e forni accesi, grembiulle allacciato e frusta in mano, è iniziata la nuova edizione di Bake Off Italia 2023 in onda venerdì 8 settembre su Real Time. Come sempre condotta da Benedetta Parodi, accanto a lei ci sono i tre giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Bake Off è un talent show di cucina in cui i concorrenti gareggiano per diventare il miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Tra i concorrenti c’è Davide Cavasin di Casier, un architetto libero professionista appassionato di pasticceria, 48 anni, sposato con due bambine, ha frequentato l’Istituto d’arte di Venezia e si è laureato in Architettura allo Iuav. In lui convivono una parte razionale e rigorosa, fatta di calcoli e progetti, e una sensibile che trova sfogo nella musica, nel ballo e chiaramente nella pasticceria.

Il suo più grande desiderio è aprire un locale, pensa che alla sua età sia difficile, ma grazie a questa trasmissione forse non impossibile.

Vorrebbe realizzare una Bakery nell’abitazione dei suoi nonni.

Il vincitore di Bake Off Italia riceve un premio in denaro di 100.000 euro. Inoltre ha l’opportunità di realizzare un programma televisivo per Food Network.

LA PRIMA PUNTATA

La gara si è aperta con la prova creativa, in cui i 16 concorrenti hanno dovuto preparare il “dolce da sogno” che riesce molto bene e conquista il palato di chi lo assaggia.

Nella seconda prova, tecnica, i concorrenti hanno dovuto realizzare il dolce francese Croquembouche, una torre di bignè farciti con crema chantilly o al cacao, alta almeno trenta centimetri, ma nessuno è riuscito a farlo. E anche il nostro Davide ha avuto i suoi problemi.

La terza prova, la prova wow, è stata una sfida insolita e spettacolare in cui i concorrenti hanno dovuto realizzare il loro sogno in una torta.

Conclusi gli assaggi, è giunto il momento dei risultati finali. Il primo eliminato è stato il veronese Ricky, grembiule blu per Gabriele.

BAKE OFF 2023

Ecco la lista completa dei partecipanti di Bake Off Italia 2023: Davide Cavasin, Casier (TV) Giovanni De Maria, Napoli Federica Cappelletti, Roma Giuseppe Di Mauro, Napoli Giorgia Cappello, Palermo Giulia D’Amico, Roma Giulia Di Giuseppe, Pescara Giulia Lazzarini, Bologna Luca Cappellini, Milano Marco De Angelis, Roma Martina Serra, Cagliari Matteo Gualandi, Bologna Mirko Rizzo, Catania Sara Fabbri, Rimini Silvia Zanardi, Bologna Valentina Pellegrino.

Bake Off Italia 2023 va in onda su Real Time il venerdì sera alle 21:20. I partecipanti vengono eliminati man mano che il programma procede. Ogni puntata prevede diverse prove, tra cui la prova creativa, la prova tecnica e la prova da incubo.